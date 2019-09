Central Deportiva Triunfa 3-1 Ante Coga FC

* En la Categoría Moscos

Tapachula, Chiapas.- Dirigido por Juan Cancino, el cuadro de Central Deportiva derrotó 3-1 a Coga FC de Luis Morales, en la categoría Moscos de la Liga de Futbol “Alejandro Córdova”.

Al minuto 11, Daniel Ruiz fue el encargado de abrir el marcador con el 1-0 de Central Deportiva.

Coga FC no se rindió y al minuto 18, Santiago Valdivia superó al arquero Santiago García para empatar los cartones 1-1.

Poco después, Aarón Juárez y Ángel Córdova tuvieron opciones para darle vuelta al juego, pero perdonaron.

Lenny Moreno no perdonaba y poco antes de concluir la primera mitad, le dio la ventaja de 2-1 a Central Deportiva.

Para el segundo tiempo, apareció por segunda ocasión Daniel Ruiz y sumaba el 3-1 de Central Deportiva.

Coga FC tuvo jugadas de peligro pero no pudo descontar y Central Deportiva gana 3-1. EL ORBE/NB.