ALFIL NEGRO



El “Príncipe Mango bola” Después de ser el Político más Cuestionado, Ahora es Titular de una Institución Pública de Salud.

Oscar D. Ballinas Lezama

Se presagia que el 2017 será otro mal año para el mundo entero, sobre todo para los mexicanos que ya no ven lo duro sino lo tupido, con un Gobierno Federal que está entregando el país a los extranjeros y con su pésima administración aumentando el número de pobres.

Acostumbrados a tender cortinas de humo para desviar la atención del pueblo, a los que gobiernan les viene como anillo al dedo cualquier escándalo de la sociedad, como en el caso de los 15 años de una jovencita que ni en su casa conocían, pero que a través de las redes sociales, algún vivillo se dio a la tarea de viralizar esa ‘noticia’, que aunada a la del campeonato de futbol, fue suficiente para entretener a los mexicanos que tienen espíritu globero y pachanguero, para quienes montaron otra vez el circo de los tontos.

Mientras la gente se preocupaba por la desconocida quinceañera y los mediocres equipos de futbol mexicano; los ‘representantes del pueblo’ daban luz verde a otra puñalada trapera, la presunta aprobación de una ley de impuestos sobre la plusvalía de bienes inmuebles.

Según los expertos en números, ese valor agregado era lo único tangible y real con lo que contaban los propietarios de un bien raíz; es decir, cuando una persona construye o compra una casa con la finalidad de que en el futuro pase a ser patrimonio de sus seres queridos, se hace pensando en el valor que adquirirá dicho inmueble al paso de los años, lo que significa seguridad familiar.

Presuntamente, ahora ese valor agregado será y pasará a ser propiedad del Gobierno de cada entidad, con el pretexto de que esos recursos le sirva para realizar obras en los municipios y otorgar servicios a la sociedad, cuando para nadie es secreto que eso debe de realizarse con los impuestos que de por sí pagan los contribuyentes. Aparte que ya de por sí en una transacción de esta naturaleza el ciudadano paga impuestos en las notarías por enajenación y venta.

Todos esperamos que nuestros representantes populares en verdad defendieran a sus conciudadanos, haciéndolo por la conciencia de la necesidad de servir y no aprovecharse de la ignorancia de los demás.

Ya entre estos ‘defensores del pueblo’ se empezaron a echar la bolita, como si estuvieran libres para tirar las piedras, algunos del partido Morena se jactan que sólo su bancada no votó a favor del paquete económico del 2016; añadieron que los del PAN y los del PRD no pueden hacerse de la ‘boca chiquita’, ya que levantaron el dedo para autorizar el alza de las gasolinas y la luz eléctrica.

Afirmaron que ellos, los de Morena, siempre dijeron que la reforma energética no iba a bajar los precios de la gasolina ni de la luz, sin embargo, ninguna de las bancadas de los demás partidos dijo ‘esta boca es mía’ y le entraron al ‘juego de Juan pirulero’

Finalmente, los legisladores ‘santificados’ juran y perjuran que la constante caída del petróleo ha provocado que México pierda en promedio tres puntos del producto interno bruto, que las autoridades han tratado de compensar con la reforma hacendaria por una parte y con el incremento en la gasolina y la luz, lo que para nadie es secreto que generará una mayor inflación y alza en el costo de servicios y productos básicos.

Por todo esto, se vaticina otro año negro para nuestro México cohetero y futbolero; sobre todo ahora que aunado a los aumentos en precios de productos y servicios, así como de impuestos que van a seguir poniendo a la gente contra la pared, aumentando el lloro y crujir de dientes de un pueblo que desde hace meses se quedó sin ‘el chapulín colorado’ que lo defendiera.

Mientras son peras o manzanas, el gobernador Manuel Velasco Coello, sigue trabajando con lo que tiene de recursos y su enorme voluntad de ayudar a sus conciudadanos, no obstante la amenaza del Gobierno Federal de recortarle los recursos a Chiapas, al igual que a otras dos o tres entidades de las más pobres y marginadas del país, cargándole las pulgas a los perros más flacos.

El Ejecutivo chiapaneco tiene la visión de darle buena cara al mal tiempo, y en ese tenor acaba de inaugurar una nueva duela de basquetbol en un estadio totalmente rehabilitado en el municipio de Cintalapa de Figueroa; aprovechó para inaugurar la rehabilitación de algunas calles, cuya inversión fue superior al millón 600 mil pesos.

Allá por la Villa de las Hortensias, el presidente del Congreso chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, informó dentro de sus actividades que ese organismo legislativo está haciendo leyes para evitar que los programas sociales lleguen ‘capados’ a los beneficiarios.

Mencionó también que promueven leyes para que a los políticos se les investigue cómo llegan a los cargos públicos o populares y cómo se van; porque para nadie es secreto que muchos de ellos llegan con una mano adelante y otra atrás, finalmente cuando terminan de ‘servir a sus conciudadanos’ se van más ricos que un jeque árabe, protegidos por el manto de la impunidad, ”promoveremos hacer de la política un instrumento para servir; que se hable con la verdad, que no se vea a la gente de arriba abajo, partiendo que muchas veces tenemos los mismos problemas, los mismos sueños y oportunidades”.

Ángel Barrios Zea, el “príncipe mango bola”, otro político al que le hizo justicia la revolución; después de haber sido uno de los Alcaldes de Tapachula más cuestionados y acusado por presuntos hechos de malversación de los recursos públicos, hoy aparece nuevamente como flamante director de una institución pública de salud. ¡Qué barbaridad!, ni duda cabe que el pueblo no tiene memoria, y los politiqueros son cínicos. ¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Trump!

Allá por el Palacio de Cristal, los demonios andan sueltos, dicen algunos pastores evangélicos que tratan de sacar su constancia de notorio arraigo, documento que debe extender el Secretario de Asuntos Religiosos municipal, pero que al decir del pueblo de Dios éste les pone trabas y se ha convertido en un verdadero enemigo de las iglesias.

Los representantes del pueblo evangélico afirman que interpondrán su queja ante el mismo Gobernador, ya que el actual titular de los asuntos religiosos en Tapachula, maneja los asuntos de la iglesia como si fueran políticos y siempre trata de llevar agua a su molino. Erase una vez, cuando en el Palacio de Cristal desgobernaba el ‘príncipe mango bola’ y en el reinado chiapaneco ejercía una monarquía el sátrapa ‘Pablo Primero’; cuando la iglesia fue utilizada con fines perversos por estos hombres que se disfrazaron de santos. Esta historia sucedió cuando las leyes eran lo mismo que la Carabina de Ambrosio; ahí están desde entonces, pero nadie las aplicaba más que en los pobres.

Esta nota fue publicada el día: 28, diciembre, 2016