ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

“El Nacimiento es Muerte; la Muerte es Nacimiento”(Françoise Dolto)

Noticias que Impactan

Los hechos ocurridos ayer en una escuela secundaria de Monterrey, si bien ha sido una casualidad de la vida, no hay que minimizar el estado de estrés que se ha creado en todo el país, por las malas decisiones de un gobierno que sigue sin encontrarle la punta al hilo de la madeja, creando psicosis y estrés entre la población a lo largo y ancho de la república mexicana.

Si bien es cierto lo que muchos psicoanalistas opinan respecto a que la adolescencia es un periodo de vida en que la confusión es el semblante dominante; siendo en esta etapa de su vida cuando se inicia una nueva relación con los padres y con su exterior, dándose una ruptura con el mundo infantil.

La ansiedad y la depresión juegan un factor muy importante en los jovencitos estudiantes, amén de la imagen distorsionada que les dan en la televisión y el internet, lo orilla muchas veces a realizar actos incorrectos en su vida, incluyendo el asesinato y el suicidio.

Las autoridades escolares y padres de familia tienen una gran responsabilidad para salvaguardar la integridad física, y la vida misma de los jóvenes estudiantes; se hace necesario implementar entre otras medidas, la revisión de quienes ingresan a los centros escolares y su atención psicológica para ubicarlos socialmente, ya que la modernidad los ha alejado de la atención y amor de sus padres y el resto de su familia.

Ojalá que este desafortunado incidente, sirva para que directores, maestros y padres de familia de las diversas escuelas pongan sus barbas a remojar y no esperen a que se ahogue el niño para tapar el pozo; es urgente implementar las revisiones de mochilas y el cateo personal en el alumnado, para evitar que se sigan dando esta clase de desgracias.

La televisión, el internet y los teléfonos celulares se han convertido en el nuevo opio del pueblo, sustituyendo las religiones que anteriormente ejercían un gran poder psicológico sobre las personas, y aunque lo siguen haciendo es ya en menor medida que los medios electrónicos antes citados.

Bueno, al menos esta noticia y la de la balacera en Cancún, han logrado apaciguar un poco el escándalo del gasolinazo; por tal motivo, el gobierno federal ha podido descansar un poco de las ardientes críticas del pueblo mexicano, que al parecer ya no busca quien se la hizo sino quién se la pague.

Nos queda claro que ninguna noticia, por impactante que sea, va lograr cambiar nuestro destino, al contrario estos cambios seguirán del 4 al 10 y del 11 al 18 de febrero los precios de la gasolina se determinarán de manera diaria; es decir, habrá una liberación total del precio de los hidrocarburos que serán determinados conforme a la oferta y la demanda del mercado.

En otras cosas, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello no quita el dedo del renglón, en cuanto a mejorar las condiciones de salud de sus gobernados, y por ello sigue construyendo o rehabilitando hospitales en esta entidad, como ya anunció lo hará próximamente en la región de los Altos Tsotsil Tseltal para beneficiar a la población indígena.

“Hemos avanzado en una vieja demanda con la conclusión del centro de salud, que si bien ya se abrió en su primera etapa con consultas externas, pronto se habrá de culminar, aseveró el ejecutivo chiapaneco.

Se dio a conocer que dentro de las tareas realizadas por la Secretaría de Salud en las comunidades indígenas, a través de 15 casas maternas distribuidas en el estado, se coadyuva con los servicios médicos hospitalarios para la atención de embarazos de alto riesgo.

Por cierto, hablando de nuestro gobernador Manuel Velasco Coello, va para él y su esposa Anahí una gran felicitación por su bebito recién nacido el pasado martes 17 de enero, al que ya anunciaron le pondrán el nombre de Manuel. Dios les bendiga.

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017