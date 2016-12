ALFIL NEGRO

El Brazo sur

Oscar D. Ballinas Lezama

Como un peregrino, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso Estatal, recorre cada municipio de la geografía chiapaneca para informar al pueblo sobre las actividades de ese recinto legislativo, algo inusual en otras legislaciones que no se destacaron por cumplir con esta obligación para con sus conciudadanos.

El líder cameral desmenuza en cada informe lo más importante del trabajo legislativo en estos cuatro años; recientemente visitó Palenque y Pichucalco, donde habló sobre el trabajo que han hecho para apuntalar el turismo, el medio ambiente y desarrollo rural, lo que han trasladado a la reforma de la Constitución de Chiapas.

Reconoció que los legisladores no son dueños de la voluntad popular, sino son los que deben escuchar la voluntad de la gente “para traducirlo en leyes efectivas y los ciudadanos puedan vivir mejor”.

“Se terminaron los tiempos cuando en el Congreso todo se imponía, ahora se hacen las cosas a partir de las consultas populares para que partiendo de este sentir popular, se trabaje en busca del desarrollo de la sociedad”, aseveró Ramírez Aguilar.

Explicó que ahora el mundo moderno camina por dos rutas, la ‘industria sin chimeneas’ (turismo) y la preservación del medio ambiente, por lo que convocó a toda la ciudadanía a trabajar juntos para encontrar otro camino hacia el progreso.

Por cierto, se espera que en estos días el también presidente estatal del PVEM se traslade a los municipios costeños para rendir su informe legislativo; de paso, seguir midiendo el pulso de sus conciudadanos en sus aspiraciones políticas para el 2018.

Ni duda cabe que los tuxtlecos nacieron con buena estrella; ahora el Gobierno de Manuel Velasco Coello impulsa trabajos de dotación de agua potable para ‘el brazo sur’ de la capital chiapaneca, lo que beneficiará a no menos de 165 mil personas en 52 colonias.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo Estatal señaló que en estos trabajos su Gobierno se coordina con la Federación y los Ayuntamientos a fin de establecer una agenda conjunta, ya que se busca lograr que el uso y tratamiento del agua esté a la altura del crecimiento de todas las regiones y comunidades en la entidad.

Finalmente explicó, que su administración trabaja en tres líneas de acción: acercar el agua a donde más se necesite, proteger y prever la contaminación de los mantos acuíferos y, finalmente, fomentar la cultura ambiental desde las aulas, mediante el programa educar con responsabilidad ambiental.

Algo también muy importante que ha destacado el Gobierno de Velasco Coello, es la mejora genética del ganado chiapaneco en donde se ve claramente la mano y el trabajo de José Antonio Aguilar Bodegas, secretario del Campo que ha visualizado perfectamente la visión del Gobernador con quien han integrado una dupla de trabajo muy consistente y congruente con las necesidades de campesinos, productores y ganaderos.

Recién estuvieron en el municipio de Arriaga entregando certificados de donación de 300 embriones bovinos a los ganaderos, esto como parte de una estrategia implementada para mejorar la consistencia del ganado, añadiendo el mandatario chiapaneco que con este tipo de apoyos, su Gobierno contribuye a garantizar una genética especializada que permita tener una mayor producción de carne y una mejor calidad de leche.

Aunado a estos programas, para nadie es secreto que actualmente se construye en Chiapas la primera y única planta generadora de nitrógeno liquido en el sureste del país, lo que demuestra del avance tecnológico que existe en el Estado a favor del sector ganadero.

Ubicada en la Secam, esta planta representa otra alternativa de desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente; para su manejo requiere de aire y electricidad; nos queda claro también que, sin necesidad de realizar grandes inversiones, se podrá atender la demanda de productores que deseen optar por el mejoramiento de su ganado a través de la inseminación artificial.

El mandatario chiapaneco llevó a cabo la entrega de certificados del programa de fomento ganadero 2016,con una inversión de 6 millones 600 mil pesos, para fortalecer el hato ganadero de alto registro.

En otras cosas, empleados de la empresa de seguridad privada ‘Asisem’, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, preparan sendas denuncias porque presuntamente no les han pagado su aguinaldo, vacaciones y jamás les han dado servicio médico; sin embargo, ahora pretenden hacer desaparecer dicha fuente de trabajo propiedad de un supuesto teniente de apellido Campos.

Todos asustados por el súper gasolinazo que se avecina en enero del 2017; sin embargo, la cercanía de las fiestas navideñas han tendido una cortina de humo en los espíritus de los mexicanos, quienes por lo pronto no quieren saber nada de este problema que se avecina.

Esta nota fue publicada el día: 21, diciembre, 2016