OPINIÓN PÚBLICA

Imparable la Inseguridad

Gonzalo Egremy

*Responsables de garantizar la seguridad pública han fallado en su obsoleta estrategia de combate al crimen; la ciudadanía a merced del hampa.

*Habitantes de colonias y fraccionamientos se organizan para auto defender su patrimonio e integridad física.

Uno de los rubros sociales, y más sensibles, en la que las tres instancias de Gobierno han fallado e incumplido sus promesas, es la seguridad pública.

De acuerdo con entrevistas, aleatorias, a ciudadanos de esta región y de diferentes sectores, sienten temor ante una delincuencia desenfrenada.

Afirman saber sobre el aumento en delitos de gran impacto social como son los homicidios dolosos, los robos con violencia (utilización de armas de fuego) a empresas establecidas hasta en el primer cuadro de esta ciudad.

Así como el robo de vehículos y extorsión de personas profesionistas, de empresarios y de guatemaltecos que acuden aquí hacer compras.

Los llamados delitos menores también se han incrementado, como son los robos de carteras, pulseras o cadenas de oro y teléfono celular a transeúntes en terminales de autobuses, combis, en mercados y en plazas comerciales.

El asalto violento a cuenta-habientes de bancos a su salida de esas instituciones financieras, también ha ido en incremento.

¿A qué causas obedecerá el aumento de los delitos en esta región?, se cuestionan algunos; pero las oficinas de Seguridad Pública o de los responsables de combatir al crimen (sea organizado o no), se les dificulta responder.

¿Será porque tienen poco personal (policías) para garantizar la seguridad a una población que ha ido en crecimiento demográfico acelerado?

¿El afamado Mando Único (policiaco) no ha funcionado, y al contrario, centralizar ese poder en Tuxtla Gutiérrez es motivo de que se haya disparado los delitos de alto impacto y los calificados como menores?

¿Tiene algo o mucho qué ver la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio o juicio oral, para que los policías municipales (quienes no están capacitados) dejen actuar “a sus anchas” a toda clase de delincuentes?

¿O será la falta de presupuesto para más policías, investigadores, peritos, equipos forenses, para patrullas, combustible, para refacciones y para alimentos, entre otros, para el éxito de la seguridad pública?

En verdad que un poco de cada interrogante anterior es causa del aumento en los delitos que a diario se registran en esta vapuleada región.

Mandar a policías a pararse en algunas esquinas del centro de esta ciudad, no ha hecho que disminuya los delitos de robos y asaltos.

El concepto de seguridad pública es demasiado amplio y no sólo el evitar que las tiendas departamentales o locales comerciales sean asaltados.

Seguridad Pública incluye también prevención del delito en un núcleo social y sobre todo, labor de inteligencia e investigación de los presuntos delincuentes u organizaciones criminales que operan en determinada zona.

Es hacer partícipe a la ciudadanía, organizada en las colonias, fraccionamientos, rancherías, cantones y ejidos, para que coadyuve en la seguridad con recomendaciones a los familiares.

También que los organismos de auxilio, como el 911, bomberos, Protección Civil y centros hospitalarios, funcionen y bien para el socorro que demanda la ciudadanía en determinado momento.

Porque es angustiante que cuando algún ciudadano se ha comunicado con el 911, en vez de una rápida respuesta de auxilio, la operadora lo interrogue con preguntas tercas que nada tienen qué ver con la petición de ayuda.

Urgente es entonces que las tres instancias de Gobierno y la ciudadanía, coadyuvemos en la seguridad pública para una mejor convivencia social y evitar el daño a nuestro patrimonio y a nuestra integridad física, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Lamentable la quema de unidades automotrices en el estacionamiento de la SEP en Tuxtla Gutiérrez, ayer, por presuntos normalistas que de esa forma, indican publicaciones, exigían “una segunda vuelta” para ingresar al servicio docente//Salud

Esta nota fue publicada el día: 21, diciembre, 2016