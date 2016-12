LÍDERES POLÍTICOS

*En febrero analizarán Ley de Seguridad Interior

*Chiapas continúa como la entidad más segura

La realización de un período extraordinario en el Congreso de la Unión para analizar el delicado tema de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, quedó completamente descartado.

El argumento para posponer el análisis y posterior aprobación del marco jurídico que regule la intervención del Ejército y la Marina en el combate al narcotráfico y demás grupos delictivos dedicados al secuestro y la extorsión que tienen bajo su control a poblados enteros en todo el país, es que debe analizarse en forma paralela con temas como el mando mixto policial y las nuevas reglas en caso de un estado de excepción.

Una de las preocupaciones en los estados es si la participación de las fuerzas policiales locales será desplazada o se mantendrá su labor como ha venido sucediendo en los años recientes.

Habrá que ver cómo se regula la intervención de las Fuerzas Armadas mediante leyes que lejos de debilitar a las corporaciones locales las fortalezca, ya que precisamente esa vulnerabilidad ha provocado que los grupos criminales se apoderen de localidades enteras en municipios de Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, por mencionar aquellas entidades donde la inseguridad, la violencia y las desapariciones forzadas son cosa de todos los días.

En San Lázaro hay coincidencias en que se deben revisar los tres temas al mismo tiempo: la ley de seguridad interior, mando mixto policial y las nuevas reglas en caso de un estado de excepción.

Sin embargo, también hay la percepción de que las fuerzas de seguridad locales no han asumido su responsabilidad en la lucha contra los grupos criminales.

Y es que en el Senado de la República los diferentes grupos parlamentarios aseguran que la Cámara de Diputados debe hacer su parte en lo referente a dictaminar el mando mixto policial para pasar al debate de la ley de seguridad interior.

Entre los diferentes grupos parlamentarios del Senado hay la disposición para avanzar en el establecimiento de un marco jurídico que regule la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, siempre y cuando también se legisle para garantizar la profesionalización de los cuerpos policiales en algunas entidades del país.

En los primeros días de enero próximo los diputados y senadores se reunirán para establecer una agenda sobre el marco legal de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

El propósito es crear un dictamen que dé certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que pueda ser analizado y discutido al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero de 2017.

El tema merece especial atención porque según encuestas realizadas por algunos diarios de circulación nacional, la mayoría de los mexicanos desean que las Fuerzas Armadas sigan en las calles apoyando labores de seguridad pública.

El problema es que en muchos estados los esfuerzos de la Federación y de los gobiernos estatales no han logrado garantizar a los ciudadanos un clima de seguridad y estabilidad social.

Infinidad de programas conjuntos y la aplicación de una política integral en materia de seguridad han fallado en erradicar de las estadísticas los números que reflejan altos índices de criminalidad y de comisión de delitos de toda índole, en particular los de alto impacto como el secuestro, la extorsión, trata de personas y por supuesto el narcotráfico.

En este escenario, no está por demás recordar que Chiapas representa la entidad que encabeza la lista de las más seguras a nivel nacional, de acuerdo con estadísticas del INEGI.

Según los números, el estado sureño presenta la menor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes y la más baja de víctimas por cada 100 mil habitantes.

Mientras en otros estados de la República sus gobernantes se han visto obligados a solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la integridad de comunidades enteras, la baja de la incidencia delictiva en Chiapas le permitió pasar del segundo al primer lugar como entidad con menos delitos, seguida de Zacatecas, Nayarit e Hidalgo.

En momentos en que el tema de la definición de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se convierte en un asunto de interés nacional, las metas alcanzadas en Chiapas en materia de seguridad no pueden pasarse por desapercibidas ni quedar nada más en el discurso oficial.

En el Congreso de la Unión los temas de seguridad y delincuencia organizada se abordan desde una perspectiva mucho más amplia en la que se reconocen los esfuerzos del gobierno de Chiapas, sobre todo porque se trata de una entidad fronteriza.

Vemos que el gobierno estatal está consciente que la inseguridad y el crimen organizado son las principales amenazas para el desarrollo económico, la estabilidad social, la gobernabilidad y el fortalecimiento democrático, por lo que no escatima recursos de ninguna índole para consolidar una entidad cien por ciento segura.

