ALFIL NEGRO

Que nos Agarren Confesados

Oscar D. Ballinas Lezama

Mientras el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, realiza una gira por toda la geografía chiapaneca, para informar al pueblo sobre las actividades del Congreso del Estado, algunos de sus más cercanos colaboradores lo traicionan al evitar que todos los medios de comunicación tengan acceso a esa información de primera mano.

Quizás, acostumbrada a manejar la información de las actividades del Congreso del Estado a través de los boletines oficiales, la encargada de difundir el trabajo del Presidente del Congreso chiapaneco, evitó a toda costa que los reporteros soconusquenses tuvieran acceso a las actividades del DEiputado presidente, quien es además uno de los posibles precandidatos a la gubernatura.

Se ignoran los motivos por lo que el equipo de comunicación social a cargo de la difusión de estas actividades, evitó dar información de Ramírez Aguilar en el Soconusco, teniendo que andar los reporteros del tingo al tango a la caza de esa noticia; flaco favor le hacen sus comunicadores a ERA.

Ramírez Aguilar se ha destacado como un funcionario siempre atento a las interrogantes de la sociedad chiapaneca, sobre todo porque además de ser el presidente del Congreso del Estado, es uno de los principales aspirantes a ser candidato a la Gubernatura en la siguiente administración, de ahí que debería tener cuidado con algunos de sus colaboradores que, en vez de ayudarle, lo ‘están llevando al baile’.

No obstante esa cortina de humo que han tendido sus colaboradores en el área de prensa, logramos saber que el Presidente del Congreso del Estado aceptó que el problema de Chiapas y de México es la corrupción, aunado a ello está la impunidad, dijo.

Afirmó en uno de sus discursos dentro del rendimiento de sus actividades, que de aquí en adelante se legislará y se harán leyes para que en Chiapas quede atrás la falta de transparencia y rendición de cuentas, ya que es un amplio reclamo social, por tal motivo , afirmó ’estar consciente y que actuará en consecuencia’.

“Pues a darle que es mole de olla”; el pueblo chiapaneco tiene rato diciendo que de eso quiere su limosna, sin embargo, Diputados van y vienen en el Congreso de Chiapas, y todos terminan ‘tapándose con la misma cobija’; sí no, que se lo pregunten a los que tuvieron o tienen la responsabilidad de investigar el destino de millones y millones de pesos que presuntamente malversaron los exgobernadores Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, así como muchos de los exalcaldes que mal administraron los 122 municipios de Chiapas en esos sexenios que se fueron como el jibarito, ‘locos de contentos con su cargamento’.

A unos cuantos días de que finalice el 2016, un año que se llenó de incertidumbre por la supuesta mala administración federal, que pese a sus reformas ‘hechas con las patas’ (pies), no ha podido dejar de dar tumbos económicos y sociales que hoy mantienen a todos los mexicanos al filo de la navaja; ya que al parecer lo único que se ha logrado es entregar al país a los extranjeros, ni con Antonio López de Santa Anna México sufrió tanto escarnio, como lo está sufriendo ahora.

El país ha sido entregado a los extranjeros, ni cuenta nos dimos los mexicanos, y ahora transitamos por nuestras sociedades ‘flojitos y cooperando’; porque ya se ha anunciado que Pemex quedará en manos de la iniciativa privada; para nadie es secreto que la gasolina y el gas son el motor que mueve la economía de este país.

Hasta ayer todos los mexicanos, con sus raras excepciones, estaban preocupados por los resultados del encuentro entre los equipos de futbol de América y el Tigres; las empresas televisoras nos lo metieron hasta por debajo de la lengua, al grado que los pobladores de este México lindo y querido, no tenían más preocupación que los resultados de 22 futbolistas corriendo como locos por una cancha de futbol.

El anunciado nuevo aumento de la gasolina, como regalo de año nuevo, parece que a nadie le ha importado porque los mexicanos somos así ¿y qué?; tampoco nos interesa mucho que la contaminación esté acabando con el medio ambiente y los que sufrirán más las consecuencias serán las nuevas generaciones, no obstante nuestro egoísmo y valemadrismo nos ha llenado de insensibilidad, sin pensar que esa herencia de muerte será para nuestros hijos y nuestros nietos.

Aquí nomás tras lomita, en Tapachula, el problema de la recolección de basura aumenta, la drogadicción y el alcoholismo, la prostitución, falta de fuentes de trabajo, enfermedades diversas también hacen lo suyo. No nos queda más que hacer lo del avestruz, meter la cabeza en un hoyo y pensar que no ocurre nada. Sobre todo porque vivimos en una sociedad que se niega a despertar y ver la negra realidad; estamos terminando el año del mono de fuego para empezar el del gallo rojo ¡No olviden que Donald Trump ya viene en camino y trae la espada desenvainada! El diablo nos agarre confesados.

Esta nota fue publicada el día: 27, diciembre, 2016