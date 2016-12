LÍDERES POLÍTICOS

Política Sanitaria

Jesús Belmont Vázquez

*Una prioridad garantizar salud a la niñez: MVC

*Análisis profundo de Ley de Seguridad Interior

Es una realidad que aún falta mucho por hacer en Chiapas en materia de salud, pero no podemos desdeñar las acciones que el Gobierno lleva a cabo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, entre las que sobresalen las políticas de atención sanitaria para reducir la tasa de mortalidad infantil y lograr un control eficaz de epidemias en toda la entidad.

Sin tintes partidistas ni filias políticas, debemos reconocer que los programas implementados por el Gobierno Estatal han mejorado la calidad de los servicios sanitarios.

A pesar de los recortes presupuestales se han canalizado recursos a la construcción de hospitales y clínicas que dan cobertura sanitaria a las nueve regiones chiapanecas.

Al margen de los compromisos asumidos con organismos internacionales como la ONU, el Programa Estatal de Salud 2013-2018 busca otorgar en todos los municipios servicios de salud de calidad y fortalecer la infraestructura sanitaria.

Muy a pesar de quienes se empeñan en descalificar los alcances de la administración, en el Palacio de Gobierno se pretende demostrar que la juventud está preparada para librar obstáculos como los descalabros presupuestales con una visión político-social de largo alcance que busca salvaguardar los programas de salud más elementales para la población chiapaneca, en particular la infantil.

El pasado domingo, el gobernador Velasco visitó a niñas y niños internados en el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez para entregarles un regalo y dar un mensaje de solidaridad a sus madres y padres con motivo de las fiestas decembrinas.

El joven mandatario dijo que la niñez es una prioridad en su agenda de gobierno, por ello, reiteró que seguirá trabajando para garantizar que se respeten sus derechos en materia de salud, educación y alimentación, lo que les permitirá tener mayor bienestar y elevar su calidad de vida.

A diferencia de gobiernos anteriores, la administración de Velasco no ha caído en la equivocación de ofrecer soluciones mágicas, sino que ha llevado a cabo programas reales para responder a las necesidades más urgentes de los chiapanecos.

Consenso en la Ley de Seguridad Interior.

El análisis de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública debe realizarse con la profundidad que garantice un marco legislativo y una operatividad del Ejército y la Marina que devuelvan la tranquilidad a infinidad de comunidades, sin restarle facultades a los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno.

En nuestra opinión, el Congreso de la Unión no debe dejarse presionar por el Ejecutivo Federal para legislar apresuradamente un tema tan delicado como es la intervención de soldados y marinos en la guerra contra el crimen organizado, que ya es un fenómeno transnacional.

Hay un punto que inquieta a la sociedad y que al parecer es uno de los más delicados en las negociaciones que se llevan a cabo en el Poder Legislativo, y es el conocer hasta dónde pueden llegar los operativos y acciones del Ejército y la Marina sin que se sean vulnerados los derechos más elementales de todo ciudadano.

Igual, hay preocupación porque el retiro de las Fuerzas Armadas en poblados controlados por el crimen organizado deje a comunidades enteras en el desamparo y a merced del hampa.

Vemos que en el Congreso de la Unión se carece de asesores especializados en el tema, por lo que se deberá recurrir a especialistas en materia de seguridad pública, derechos humanos y defensa para garantizar una Ley de Seguridad Interior que responda a las necesidades que el país demanda.

Sobre el tema, el senador Roberto Albores Gleason confió en que la Ley de Seguridad Interior logrará el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, ya que se trata de una legislación que busca atender algunos de los principales problemas que aquejan al país, que son la inseguridad y la violencia.

Albores recordó que las diferentes bancadas del Congreso de la Unión coinciden en que la referida Ley debe considerar en primera instancia la justificación de la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

El Senador priista recordó que Diputados y Senadores acordaron que la iniciativa base de la discusión sea la que presentó junto a la diputada Martha Tamayo a finales de octubre pasado.

Recordó que en enero próximo los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente, acudirán a ambas Cámaras para participar junto con expertos y especialistas en el análisis y discusión del proyecto de Ley de Seguridad Interior.

Esta nota fue publicada el día: 28, diciembre, 2016