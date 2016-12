ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Mal Paga el Diablo

La investigación y el análisis ayudan a resolver muchos de los grandes problemas que aquejan a cada una de las regiones del mundo; en Chiapas se ha constatado que el gobierno de Manuel Velasco Coello, ha venido fomentando el desarrollo de esa disciplina.

Para nadie es secreto que el ejecutivo chiapaneco ha invitado a la comunidad académica a sumarse a la cruzada de ayudar en la solución de los grandes retos que tiene nuestra entidad; no dudamos que es por muy común ver que se desarrollen en Chiapas, encuentros de investigadores, ponencias y trabajos que buscar coadyuvar para dar alternativas viables de respuesta a problemas añejos y con ello buscan romper los paradigmas de rezago, pobreza y la marginación.

Por cierto, Velasco Coello recientemente estuvo en Suchiate, puerta de entrada para Centroamérica, donde puso en marcha el programa de piso seguro con el que se beneficiaron no menos de 250 familias.

El gobernador aprovechó su recorrido por esa zona fronteriza, para fortalecer aún más el sistema de seguridad, para ello entregó equipó de alta tecnología y una patrulla nueva a la policía municipal.

El mandatario destacó que garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas es una de sus prioridades en esta administración estatal, por tal motivo se impulsan acciones como la de invertir en equipamiento, capacitación y operación para fortalecer la labor de las corporaciones policiacas.

Señaló que se busca mantener a Chiapas entre los estados más seguros del país, por tal motivo en esta ocasión los suchiatenses fueron testigos de la entrega de equipo a 49 elementos de seguridad; más adelante el jefe del ejecutivo puso en marcha el programa ‘piso seguro’ con una inversión de aproximadamente dos millones de pesos.

El gobernador chiapaneco estuvo acompañado en su recorrido por el municipio conocido también como ‘la Tijuanita chiapaneca’, por el senador Luís Armando Melgar, ante quien manifestó que el programa de “piso seguro” sirve para mejorar las viviendas de la gente que más lo necesita, de paso se ayuda a cuidar la salud de las personas, ya que al sustituir sus pisos de tierra por cemento se previenen diversas enfermedades.

Reconoció el apoyo del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con quien aseguró seguirán trabajando para atender las demandas de la población y abatir los índices de rezago social en las comunidades chiapanecas.

Finalmente, Velasco Coello entregó miles de juguetes a niñas y niños suchiatenses en el marco de los festejos decembrinos; también les dio becas educativas a jóvenes estudiantes, buscando con ello combatir la deserción escolar.

En otras noticias, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que al menos mil 906 personas han obtenido el beneficio de su libertad, a través de la instancia única en el país denominada ‘Mesa de reconciliación’.

Señaló que el poder judicial ha sido un incansable promotor del respeto y observancia de los derechos humanos, por lo que a través de esta mesa de reconciliación se han puesto los mejores esfuerzos para cumplir con su objetivo, basados en una exhaustiva investigación de los justiciables.

Escandón Cadenas, reconoció que en este trabajo ha sido fundamental la política humanitaria y sensible del gobernador Manuel Velasco Coello, quien les ha instruido que en este proceso se privilegien las garantías constitucionales no solo de las personas mexicanas, sino también de los extranjeros que se encuentran dentro de los penales de la entidad.

El presidente del Congreso chiapaneco, sigue su peregrinar por la entidad, ésta vez le tocó la región zoque de Copainalá en donde habló sobre una ley que le dé a Chiapas un nuevo pacto social, dentro del marco de la reforma de la constitución local.

“Hoy estamos marcando historia y entra en vigor una Constitución que reconoce las libertades y derechos, para tener paz, armonía y desarrollo en Chiapas”, expresó Eduardo Ramírez Aguilar, en su carácter de líder de la legislatura chiapaneca.

No dejó pasar desapercibida la problemática de la obra de Chicoasen II, la que dijo veía con tristeza que esos compromisos federales no se cumplieran, y afirmó que seguirá insistiendo ante la CFE para que las minutas de los acuerdos sean cumplidas a cabalidad, ya que Chiapas aporta sus recursos naturales para que se generen el mayor porcentaje de energía eléctrica, no sólo para la región, sino para todo el país.

Sin embargo, la CFE sigue ‘metiendo la cuña’ entre la sociedad chiapaneca, sin importar que sea de esta región de donde obtienen gran parte de la energía, con ello se comprueba que: ’mal paga el diablo a quien bien le sirve’.

Esta nota fue publicada el día: 29, diciembre, 2016