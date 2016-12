OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

¡Inconformidad Social!

* El anuncio de otro aumento a los combustibles ha generado repudio en el país, y hasta convocan a un paro nacional para el 3 de enero.

* Casi un centenar de ex preparatorianos de la generación 76-79 se reúnen hoy en amena comida por segundo año consecutivo.

Ni en el sexenio anterior, que gobernó el PAN y en el que aplicó mensuales “gasolinazos”, hubo tanto repudio a las autoridades federales como actualmente.

El anuncio que hiciera la SHCP de los precios que regirán a partir del primero de enero 2017 a los combustibles, ha generado un rechazo colectivo.

Efectivamente, al aumentar los precios de las gasolinas, diesel y gas LP, sobrevendrá una cascada más de incrementos en precios y tarifas de bienes, productos, mercancías y servicios, y por ende, una mayor inflación.

Subirán precios de la “canasta básica”, y los costos de producción que muchas empresas, micro, pequeñas y medianas, no podrán costear, y cerrarán, enviando a la calle o despidiendo a cientos de miles de trabajadores.

El gobierno federal encabezado por el presidente, emanado del PRI y partidos políticos satélites, Enrique Peña Nieto, sabe perfectamente de la inconformidad social y las consecuencias económicas que conlleva el nuevo aumento de precios en los combustibles, pero no todo lo que de ello se deriva.

Al menos en las redes sociales a nivel nacional (y en algunos medios de comunicación televisivos, radiofónicos y de prensa escrita) ha “pegado duro” los “gasolinazos” a partir de enero.

Y hasta algunos activistas han convocado, a través de Twitter, Facebook y Chat’s, a un paro nacional de labores y de no compra de gasolinas para los primeros días de enero, o sea, la próxima semana.

Claro que también, en las llamadas redes sociales, están personas pagadas por el gobierno, que intentan, infructuosamente, quitar legitimidad del Movimiento Ciudadano Civil que se está gestando para frenar a los autores de la subasta de México a capitales extranjeros.

En ese MCC están inclusive algunos (tres) senadores y (tres) diputados federales, por supuesto que de partidos políticos diferentes a los que están en el Poder actualmente, que convocan a la protesta nacional por los gasolinazos.

Afirman que ninguno de ellos votó a favor de las Reformas peñistas (energética y fiscal que llevó a la subasta de los recursos de México como es el petróleo y energía eléctrica a los capitales extranjeros).

El incremento es de hasta el 20 por ciento respecto al precio establecido en este diciembre de 2016, por lo que la Magna se venderá hasta en 15.99 y la Premium en 17.79, el cual se mantendrá fijo hasta el 3 de febrero de 2017, fecha en que iniciarán ajustes periódicos al combustible.

Según información difundida, la fórmula que utilizaron autoridades para los nuevos precios de la gasolina y diesel se basa en los costos derivados de su importación, transporte, almacenamiento y distribución.

Por lo que inicialmente el país se dividirá en 90 regiones para los nuevos precios (aumentados, claro) a partir del domingo; en tanto que la irritación social crece este fin de año y quién sabe cómo continúe desarrollándose en los próximos meses, que debe ser sin confrontación, ¿no cree usted?

BISBISEO

Para no ser menos, en la sesión de anteayer en el Congreso del estado, que presidió el priista, José Rodulfo Muñoz Campero, nos recetan aumentos en pagos de Derechos, como son la expedición de licencias de automovilistas o choferes, en actas de nacimientos, de defunción, todas las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, en el Catastro, y muchos etcéteras más//En tanto que en sus eventos en las cabeceras distritales electorales, el titular de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el comiteco Eduardo Ramírez, asegura que no habrá aumento en impuestos para 2017//¿Y en pago de Derechos?//Hoy, por segundo año consecutivo, quienes fuimos estudiantes (generación 76-79 turno matutino) de la actual llamada Preparatoria Uno, nos reuniremos en una comida para convivir, fraternizar y recordar aquellos lejanos tiempos//Salud.

