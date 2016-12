OPINIÓN PÚBLICA

¡2016 Año Aciago!

Gonzalo Egremy

*Muerte por terremotos y huracanes en varios países; la ascensión de Donald Trump al Poder en EU y las crisis económicas en el mundo.

*Malas políticas en México provocaron el aumento de la pobreza; expertos indican que 2017 será un año difícil para el pueblo y para el Gobierno Federal.

Este año que concluye mañana será recordado como uno de los más funestos, en muchos rubros, y expertos auguran que el 2017 no será diferente.

Hubo más sismos de gran magnitud en diversos países, que junto con otros fenómenos naturales, dejaron una estela de muerte y destrucción.

La fatalidad en cientos de millones de personas llegó como consecuencia de malas políticas económicas aplicadas por gobernantes insensibles.

En nuestro país, de acuerdo a cifras de organismos oficiales, aumentó la pobreza y el número de personas en esa condición llegó a los 54 millones.

El ascenso de Donald Trump al Poder en los Estados Unidos, despertó el odio racial y ha provocado crisis económicas internacionales por sus anuncios de revisar o sacar a los EU de Tratados Comerciales.

Aunque para campesinos mexicanos que han perdido con las importaciones de granos e insumos de los EU, piden tomarle la palabra a Trump en la eliminación del TLC.

“La pérdida acumulada de los recursos para el campo en esta administración es de 56 mil millones de pesos.

“El déficit golpeó la economía de los pequeños productores, quienes además enfrentan un incremento de 60 por ciento en los principales insumos para la producción”, asentó José Dolores López Domínguez, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

Advirtió que un recorte imprevisto al presupuesto en 2017 llevará a más millones de mexicanos a la pobreza, pues el Gobierno no ha cambiado el esquema de concentración de 95 por ciento de los recursos en 18 mil unidades de producción, mientras en el país hay 4 millones.

Por ejemplo, señaló que los productores de Tamaulipas reciben 15 veces más financiamiento que los campesinos de Oaxaca, Chiapas o Guerrero.

“Es la administración de la pobreza, se está atizando la desigualdad y eso obliga a los campesinos a estar en las calles por la crisis en la que está el sector”.

Consideró que si este año fue complicado para los agricultores, 2017 será una larga noche, pues las condiciones serán más difíciles, ya que los costos de los insumos indispensables para la producción están en dólares.

Además, existe la amenaza del Presidente electo de EU de expulsar a cientos de miles de connacionales indocumentados, lo que implicará que se reduzcan las remesas, ingresos de los que dependen miles de familias rurales.

Al hacer un balance de la situación en 2016, López Barrios expuso que si bien el sector creció, los beneficios fueron para unos cuantos; los precios para los granos básicos, maíz y trigo, no fueron rentables y la superficie destinada a la siembra de ellos está estancada, porque no hay incentivos para la inversión.

Asimismo, la dependencia alimentaria siguió en aumento; las importaciones de maíz, arroz, trigo y otros básicos no se frenó, pues se compra más del 50 por ciento de la comida que se consume en el país; en el caso de carnes, leche y sus derivados es de 17 por ciento”, acotó.

A todo lo anterior se suma en estos últimos días del año el descontento social por los nuevos “gasolinazos” (aumento en los precios) anunciados por la SHCP para este domingo primero de enero 2017.

Hasta ahora han sido las redes sociales las cajas de resonancia del descontento popular por los aumentos de precios en los combustibles, en el gas LP, en la luz, en agua, en alcabalas y en todos demás productos y servicios.

Como se aprecia, el 2017 no “pinta” nada bien en la economía familiar, pero como sociedad debemos de cambiar cada uno, primero, desterrando odios, rencores, envidias, para lograr la armonía y unidad y elegir a nuevos gobernantes que eliminen la corrupción e impunidad, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Doy gracias a Dios por este año que concluye y por el que empieza; Gracias a todos por todo//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 30, diciembre, 2016