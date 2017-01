COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

El Sabinato y su Holocausto Económico: No se Puede Enterrar el Pasado.

El portugués Antonio Guterres, arrancó desde este primero de Enero, la nueva Secretaría General de la ONU, quien sustituye al koreano Ban Ki-moon, este último identificado mucho con la perversidad, la depredación y saqueo de Chiapas, durante el Sabinato. Nadie puede olvidar que el sexenio pasado del exgobernador Juan Sabines, logró contar con un padrino internacional que lo llevó de la mano, como lo fue el impugnado español Magdy Martínez Solimán quien fue director del Buró de Políticas de Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nombramiento hecho por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El exgobernador Sabines, quien aparte de endeudar a la entidad con casi 30 mil millones de pesos, construyó toda una comedia de ciencia ficción con proyectos sexenales como el “Biodiesel de Chiapas”, “Ciudades Rurales”, “Construcción de tres aulas cada hora en Chiapas”, “Cobertura total de salud en Chiapas”, “Chiapas el estado con mayor generación de empleos”, “Inversión histórica de obra pública para los 16 municipios más pobres de Chiapas”, y quien no recordara su reformada Constitución de Chiapas, Siglo XXI, donde destacó la infusión de los 30 artículos del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, todo apadrinado por el español Magdy Martínez Solimán, o al menos asesorado.

Llegó tanta la farsa de Sabines que hasta el propio titular de la ONU, el koreano Ban Kin Moon, fue engañado como a un niño (o se prestó) que le regalan un dulce, cuando se montó aquella faramalla internacional de que somos los pioneros en México en biodiesel de autobuses y biocombustible en aviones que se celebraron ambos acontecimientos con bombos y platillos y con publicidad a nivel internacional, el primero con los Conejobús y Tapachultecobús que se presentaron en Cancún en un foro mundial y que uno de los automotores fue manejado por el propio Secretario General de la ONU, y el otro acontecimiento de un vuelo con biocombustible que se hizo desde la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, ambos escenarios con biocombustible procedente de la semilla de la planta de Jatropha y el sello “Made in Chiapas”. Fue un engaño, no estatal, ni nacional, sino mundial.

Y así podríamos seguir enumerando proyectos enfermizos de Sabines que nunca se cumplieron, y en otros resultó ser una farsa bien maquillada donde presuntamente se invirtieron miles de millones de pesos, pero que nunca aterrizaron y sin duda fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios del Sabinato.

Sin embargo, lo que más duele y ofende al pueblo chiapaneco es que en todo esa tragedia financiera en que se dejó a Chiapas, se haya prestado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del quien fuera su residente en México, el español Magdy Martínez Solimán, quien junto con Juan Sabines, utilizaron la cantaleta y el ruido perverso de que “La Constitución de Chiapas, es la primera del mundo” en incluir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y que por eso los grandes presupuestos estatales fueron para la pobreza en Chiapas y con el engaño de que fueron a parar a los 16 municipios más pobres de la geografía estatal. Sólo faltó que Juan Sabines incluyera con letras de bronce el nombre del fatídico Martínez Solimán en el Congreso del Estado, después de su batición que hizo con sus familiares para incrustarlos en las paredes del Poder Legislativo.

En su momento, se dijo que el exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, fue un “charalito”, ante el escenario grotesco de engaños corrupción y pillerías del exgobernador tiburón Juan Sabines, y también se dijo en su momento, para que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, instruyera la investigaciones pertinentes para conocer a ciencia cierta que ocurrió con los recursos públicos que ahora tienen sumido a la entidad en la geografía mexicana más atrasada, pobre y endeudada del país, prácticamente estamos viviendo los chiapanecos en un “holocausto financiero”.

Pero lo que más duele fue el engaño con los grandes proyectos Sabinistas que se anunciaron en el sexenio pasado, lo que obliga a pensar que aparte de los 30 mil millones de pesos, habrá que sumar cuánto costó esos proyectos empezando con la planta de Biodiesel de Chiapas instalada en “Puerto Chiapas” y que hoy luce enmontada y en donde mucho tiene que ver un nombre maestro del disfraz y del chanchullo que desapareció por mucho tiempo pero que ya regreso al Estado, su nombre: Salim Rodríguez Salomón, quien fue titular del Instituto de Reconversión Productiva y Biodiesel (IRBIO), creada como una gran alternativa para la economía del campo chiapaneco en el sexenio pasado, y que tiene mucho que decir sobre el caso del Biodiesel de Chiapas.

Pero ¿cómo olvidar el pasado si dejaron con penurias y privaciones el presente de los chiapanecos?, y decimos esto porque no hay día en que señale que es necesario que olvidemos el pasado, porque ya está muerto y enterrado y que debemos de encaminarnos nuestra vida hacia el futuro, porque ofrece un cúmulo de posibilidades y cambios. O sea enterrar el pasado con todo y corrupción del Sabinato.

Diputado Migrante de Chiapas: La Peor Violación Electoral en el Mundo.

Pero no olvidarse también de la creación del “Diputado migrante” que fue solamente para proyectar en el extranjero al exgobernador Sabines, quien andaba con ansias de adjudicarse un trabajo en la ONU u otro organismo internacional, (y lo logró) previendo impunidad con ese sello ante el escándalo que venía por el presunto saqueo y depredación de las arcas estatales, justamente las figuras delictivas que tiene de cabeza a los exgobernadores de Veracruz, Quintana Roo, y Chihuahua, que dejaron en bancarrota los presupuestos de esas entidades federativas.

Sabines enalteció la figura del Diputado Migrante, que tiene de cabeza la credibilidad democrática de Chiapas, y que fue protagonista de la peor violación electoral de que se tenga memoria en el planeta, pues votaron a nombre de chiapanecos cientos de personas oriundas de otras latitudes mundiales. Esa diputación chiapaneca injerencista nació con una jettatura, pues somos el peor desastre también electoral en el mundo y la peor deuda histórica en el Estado más pobre y atrasado del país, y el “intelectual”, ahora cónsul de México en Estados Unidos.

Sabines, ¿mueve aún molinos de vientos en Chiapas?

Nuevas inversiones en Chiapas.- Luego de inaugurar la Plaza Comercial “Las Flores”, en el municipio de Villaflores, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que con este complejo se generará mayor actividad económica y empleos para la región Frailesca. Junto al secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, y el Presidente Municipal, el mandatario expresó que las nuevas inversiones demuestran la confianza en Chiapas y agregó que su Gobierno seguirá fomentando más inversiones generadoras de actividad económica y empleos para la gente en sus regiones. En este sentido, agregó que hoy Villaflores está avanzando a paso firme este moderno espacio que cuenta con supermercados, cines y una oferta amplia de comercios que confirman a Chiapas como tierra de oportunidades y destino confiable para las inversiones.

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017