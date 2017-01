OPINIÓN PÚBLICA

Gasolina Barata en EU

Gonzalo Egremy

*Incongruencia de Petróleos Mexicanos, en Texas, Estados Unidos, vende el litro de gasolina en seis pesos con 98 centavos y aquí casi en 18 pesos.

*Mientras la protesta por gasolinazo se extiende por todo el país, Presidencia dijo que este 2017 continuará con sus “reformas estructurales”.

El llamado “gasolinazo” provocaba ayer, por tercer día consecutivo, protestas que se extendieron por casi todo el país con “tomas” de gasolineras.

Así también los grupos civiles que se manifiestan, bloquearon entradas y salidas de Terminales de Almacenamiento y Reparto, y cierres de autopistas.

Las entidades federativas en las que las personas se movilizan en contra del “peñazo” (aumento de precios y tarifas de combustibles y luz eléctrica) son: Sinaloa, Tamaulipas, Campeche, Michoacán, Veracruz, Baja California.

Además: Querétaro, Guerrero, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Puebla, Oaxaca; y aquí en Chiapas en Huixtla, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y La Trinitaria).

En tanto que el Gobierno Federal del priista Enrique Peña Nieto, impuso para este 2017 un precio de casi 18 pesos por litro de gasolina Premium, en Laredo, Texas, PEMEX vende el mismo combustible en 6 pesos 98 centavos.

Según expertos en la materia, las gasolinas y el diesel es mucho más caro en México, en comparación con otros países (hasta algunos que no producen petróleo), porque el Gobierno (SHCP) se embolsa el 60 por ciento del precio de cada litro vendido.

Por lo que, agregan, que el “gasolinazo” aparte de ser impopular y que afecta la economía familiar al encarecer productos, mercancías y servicios, es una forma de sustraer (SHCP) del bolsillo de los consumidores miles y miles de millones de pesos para seguir sosteniendo a ese Gobierno.

Ayer un grupo de señoras y señores, clausuraron, simbólicamente, las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en la Ciudad de México.

Mientras la protesta se extiende de norte a sur y de este a oeste, el Gobierno de Peña Nieto difundió ayer que su prioridad para este 2017 es “seguir manteniendo la estabilidad Macroeconómica del país”.

Añadiendo que seguirá instrumentando “las reformas estructurales porque muchos de los beneficios son de carácter transexenal por lo que se requiere darle continuidad”.

En el sitio web de la Presidencia de la República, se lee un texto con el título de “Fortaleza de México para el mundo en 2017” en donde destaca la supuesta inversión extranjera para este año, “y apuntalar el libre comercio”.

Lo que no se esperaban en Los Pinos era que ayer mismo, la compañía fabricante de automotores: Ford, decidió no abrir su planta en San Luis Potosí, ante la amenaza del presidente electo de EU, Donald Trump, de aplicarle un enorme impuesto en aquel país si empezaba operaciones en México.

Y ¡pum!, se devalúa el peso mexicano y el dólar llegó ayer a su máximo histórico: 21.40.

Tal como se pronosticó desde inicios de diciembre último, México ha entrado a una espiral de inconformidad social que cada día se extiende por todo el país, debido a las malas políticas fiscales y financieras del Gobierno Federal.

Cuando en el Gobierno de Ernesto Zedillo, prevaleció la recesión económica (“el error de diciembre” inculpando a Carlos Salinas de Gortari), y tuvo que crear aquel Fondo de Rescate Bancario (FOBAPROA) que convirtió en deuda pública, hubo protestas de cientos de miles afectados.

Una de las organizaciones creadas para la defensa de los afectados, fue El Barzón, pero después de marchas y mítines y demás, al paso del tiempo, quedó en el olvido, algunos se beneficiaron y otros quedaron en la ruina.

Pero nunca hubo una protesta en casi todo el país como la actual por el gasolinazo; aunque en aquella época no había internet ni existían las redes sociales (que son los cauces de la información de lo que ocurre al instante), por lo que el Gobierno debe ser más sensible y empezar a dialogar en el Congreso de la Unión para revisar la Ley de Egresos e Ingresos, ¿no cree usted?//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017