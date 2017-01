OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

Decepcionó Peña Nieto

*Ciudadanía inconforme con el alza en precios y tarifas de combustible, luz, gas LP y demás productos, esperaba de EPN una solución y no excusas.

*Posicionamiento del presidente es calificado de insensibilidad a México; continúan las protestas; y el Dólar se cotizó hasta en 21 pesos con 90 centavos.

El mensaje del presidente, Enrique Peña Nieto, ayer, no fue el esperado por la ciudadanía en general que se manifiesta inconforme por el gasolinazo.

A diferencia de otra ocasión (el caso de la Casa Blanca) que pidió, al menos perdón, ésta vez solicitó a los mexicanos comprender y razonar las causas que originaron el aumento de precios de las gasolinas.

Al reintegrarse a su labor, tras una docena de días de vacaciones, el mandatario designó a Luis Videgaray como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu Salinas quien a partir de hoy quedó fuera del gabinete; y a María Cristina García, en secretaría de la Cultura.

Al finalizar la toma de protesta, Peña Nieto adujo que “comparte el malestar y el enojo (el desmesurado aumento en precios del combustible)”, pues agregó que nadie hubiera querido tomar la medida.

Pero expuso que de no hacerlo sería más doloroso para el país; y fue reiterativo en pedir comprensión; afirmó que la medida atiende a los precios internacionales y no a sus reformas (energética y hacendaria)

Y aunque parezca “otro cuento más” (porque él había dicho que con sus reformas se acabarían los gasolinazos como ocurrían mes con mes en el sexenio pasado) prometió acciones para beneficiar a los sectores más desprotegidos.

Asegurando que “evitará cobros excesivos y tropelías en los precios de todos los productos al amparo de la medida (del gasolinazo)”.

Los mexicanos enterados de que el presidente, Peña Nieto, daría un mensaje a la Nación, creyendo que sería sobre alguna medida para atenuar la cascada de aumentos en precios y tarifas de productos, mercancías y servicios, a raíz del gasolinazo, quedaron decepcionados al oír las excusas del mandatario.

Más aún, que el evento anunciado era primordialmente para quitar a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu Salinas e imponer a su viejo amigo personal, Luis Videgaray en ese cargo, cuando éste apenas en agosto pasado renunció a la SHCP.

Se observó a un Peña Nieto indiferente e insensible a las protestas por el gasolinazo, por cuarto día consecutivo, en 19 entidades federativas con bloqueos a autopistas, carreteras y a gasolineras.

Quizá no le preocupe que la inconformidad social se extienda por todo el país, y se ponga en riesgo la gobernabilidad y las Instituciones de la República.

Tan solo ayer en uno (Huehuetán) de cinco bloqueos carreteros y de tramos de autopistas aquí en Chiapas, hubo ya varios manifestantes heridos ante el desalojo que hiciera la policía de esa vía.

Si bien es cierto que la inmensa mayoría de ciudadanos inconformes con el gasolinazo, no comulgamos con acciones de protesta que generen violencia o que afecten a terceros, cierto es también que la policía no debe ser utilizada para reprimir las manifestaciones; antes bien debe prevalecer el diálogo.

Toda manifestación o protesta que sea pacífica, siempre tendrá el apoyo de otros muchos sectores sociales.

Los afectados con la mala política del gobierno federal de arrebatar y hasta esculcar los bolsillos del pueblo para obtener dinero y sostenerse en el poder, somos la ciudadanía toda: profesionistas, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, campesinos, obreros, estudiantes y amas de casa.

Por lo que se coincide con libre-pensadores en encontrar formas de protestar por el alza en los precios y tarifas de productos, mercancías, bienes y servicios, que dañen más a la sociedad y sí en sancionar a los responsables (gobierno federal) de la severa crisis económica en que han hundido a México, ¿no cree usted?.

BISBISEO

El Dólar alcanzó su máximo histórico ayer, luego del nombramiento de Luis Videgaray como titular de la SRE (quien manifestó “no soy diplomático y no sé nada de Relaciones Exteriores”), al cotizarse en 21.90 y quedar por la tarde, en 21.75//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 5, enero, 2017