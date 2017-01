DIOCESIS DE TAPACHULA

¿Podemos Imaginar el Dolor y la Rabia de Quien Mira Saqueado el Negocio en el que ha Puesto el Esfuerzo de Toda su Vida?

EPIFANÍA DEL SEÑOR

8 DE ENERO DE 2017

Pocas noches de Reyes tan tristes como esta última que hemos vivido en Tapachula y en algunas otras ciudades de nuestra Diócesis. Es grande la preocupación y el malestar por el encarecimiento de la vida agravado por el aumento de los precios de la gasolina, el diesel, el gas, la electricidad, y por el riesgo de desempleo para muchas familias. Sin embargo, el vandalismo, la destrucción y el robo de tiendas y almacenes han puesto una gran carga de dolor, de tristeza y de miedo. ¿Podemos imaginar el dolor y la rabia de quien mira saqueado el negocio en el que ha puesto el esfuerzo de toda su vida? Es como cuando se pierde toda luz y uno se queda en completa oscuridad, experimentando la gran impotencia, sin saber qué. Todos necesitamos una luz que nos guie y hemos de pedirla al Señor que a través de una estrella guió a los Magos hasta el Niño Jesús. También en este momento que vivimos esta página del Evangelio tiene un regalo de Jesús para nosotros. Él es el Salvador de cada hombre y de cada mujer y lo es en cada momento de nuestra historia. Leámosla con atención.

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel”. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo”. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino (San Mateo 2, 1-12).

Para encontrar a Jesús los Magos preguntaron. Buscaron unir lo que ellos sabían con el conocimiento de otros para poder continuar. El diálogo es la única forma de lograr algo valioso cuando nuestras posturas difieren. La apertura de una y otra parte para reconocer lo bueno de quien opina diferente y unirlo con lo bueno de nuestra postura permite superar el conflicto y restablecer la unidad. Todos hemos de aportar para superar la situación que estamos viviendo en nuestra Patria. Cada uno tenemos algo muy valioso que ofrecer: nuestra opinión, nuestro trabajo, nuestra oración. Que haya en todos la apertura que nos permita construir el bien común.

Los Magos no hicieron lo que Herodes les había pedido, porque de alguna forma vieron que no era cosa buena lo que quería. El actuar de los Magos nos recuerda que cada uno es responsable de sus actos. El anonimato que nos da el estar en medio de una turba o de una muchedumbre o llevar el rostro cubierto no nos dispensa de nuestra responsabilidad personal. Podemos mirarnos empujados a imitar lo que otros hacen, pero cada uno es responsable de la forma como actúa en ese momento. Nunca podemos considerar que unos vidrios rotos, unas puertas destruidas signifique que las cosas han dejado de ser propiedad de su legítimo dueño. Robar es siempre robar. Destruir lo de otro o lo que es de todos es siempre una injusticia. La virtud de la justicia exige resarcir el daño y devolver lo robado. Y esto mismo vale para cuando defraudamos en nuestros negocios o en la administración de los bienes públicos.

Si la situación nacional nos desafía a mirar unos por otros buscando el bien de todos, es momento de mirar en derredor nuestro y ver a quienes es más urgente tender la mano. Sin embargo, la desgracia de quienes han visto destruido lo suyo nos duela y nos lleve a mirar que para muchos ha sido un verdadero desastre, no causado por la naturaleza, sino por la irracionalidad y la maldad. ¿Cómo ha de ayudarse a estas personas para que puedan recobrarse del daño que se les ha causado?

En la marcha de los Magos podemos ver el existir de cada persona humana, siempre en busca de Dios porque necesitamos encontrar sentido a nuestra vida. Los Magos nos dan la confianza de que quien con honestidad busca a Dios, siempre contará con una luz, con una palabra, con una señal que lo guiará en la oscuridad y lo llevará hasta Jesús, nuestro Salvador, hasta la salvación que Jesús alcanzó para cada hombre y cada mujer. Esta esperanza nos da la fuerza para empeñarnos en transformar las estructuras y los acontecimientos presentes que hacen inhumana la vida, aunque parezca que tienen raíces muy profundas y que no pueden ya removerse o superarse.

+Leopoldo González González

Obispo de Tapachula

