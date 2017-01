ALFIL NEGRO

Atajando la Violencia

Oscar D. Ballinas Lezama

Con buenos ojos ha visto la ciudadanía del Soconusco la gestión del gobernador Manuel Velasco Coello, que se ponga en marcha el programa ‘Tapachula Seguro’, en coordinación con la Gendarmería que se encargará de reforzar los operativos de seguridad.

Testigos de estas acciones fueron el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el procurador de justicia Raciel López Salazar y el alcalde Neftalí Del Toro; quienes pusieron en acción este programa al que se incorporaron la Marina y el Ejército Mexicano.

Manifestó el Gobernador chiapaneco, que el propósito de estas acciones es la de abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía y reforzar las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Agradeció públicamente todo el apoyo que ha recibido del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo ha respaldado y le ha permitido establecer un trabajo conjunto a favor de la seguridad y el bienestar de las familias que viven o transitan por toda la frontera sur.

Velasco Coello puso en claro que su Gobierno siempre será respetuoso de las manifestaciones sociales, sin embargo, apuntó que no se tolerará ningún acto de vandalismo y saqueo, como lo que realizaron hace unos días grupos de desconocidos.

“Ni los ciudadanos, ni los empresarios, ni la sociedad civil de Tapachula y de todo Chiapas están solos, vamos a estar en todo momento atentos y al frente para que estos operativos sean exitosos, añadiendo que todos los empresarios que fueron afectados por el saqueo que realizaron hace unos días los grupos de vándalos, serán apoyados con incentivos fiscales y recursos económicos que les ayuden a salir adelante lo más pronto posible”.

Más tarde, estuvo en Salto de Agua, donde inauguró la Universidad Intercultural de Chiapas, con una inversión aproximada a los 32 millones de pesos; amén de haber entregado un autobús escolar a los estudiantes y docentes de la UNICH.

En otras cosas, el senador Luis Armando Melgar convocó a una reunión en la que participaron el Secretario de Hacienda del Estado y empresarios afectados, asistiendo también el diputado federal Enrique Zamora Morlet, con la finalidad de encontrar estrategias para el rescate económico de la región, sobre todo en los municipios más afectados por el vandalismo de hace unos días.

Melgar Bravo mencionó que deberían buscar soluciones al problema sin politizar y agregó: ”Lo más importante es proteger a los trabajadores y no hacer recortes como medida de recuperación económica, garantizando el empleo productivo de miles de familias chiapanecas, sin politizar las acciones, todos queremos a Tapachula y urge darle soluciones”.

Por otro lado, luego de que todo mundo ha dejado atrás la inconformidad por el aumento de las gasolinas, el gas y la energía eléctrica, para dar paso a una nueva protesta que es contra los actos vandálicos ocurridos la semana pasada, algunos organismos como Coparmex le han hecho el feo al presidente Enrique Peña Nieto, con quien no quisieron firmar un acuerdo nacional por México.

Los de Coparmex le señalaron al Presidente que sólo firmarán si decide eliminar por lo menos la mitad de los 37 programas sociales duplicados en Coneval; estimando que en el 2017 el Gobierno Federal podría gastarse unos 200 mil millones de pesos en estos programas que generalmente son clientelares, como en el caso de los comedores comunitarios y los llamados servicios a grupos con necesidades especiales.

También le hicieron saber que para firmar un acuerdo nacional, antes debe implementar verdaderos recortes del presupuesto público; evitar más aumentos de precio en la gasolina en los meses siguientes, dado que existen recursos excedentes del IEPS y de la venta del petróleo.

Coparmex, le exigió al Presidente que establezca un plan de compromiso de no dilapidar el dinero propiedad del pueblo y evitar los compromisos de reducción anuales del dispendio o de recursos públicos.

Comentando otros asuntos, habitantes del fraccionamiento Bonanza solicitan la urgente intervención del Coapatap, para solucionar el problema de la red de drenaje colapsada sobre el Andador del Peso, Manzanas 21 y 19.

Esta nota fue publicada el día: 11, enero, 2017