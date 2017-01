OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

Gasolinazo es de EPN

*Protestas populares son por gasolinazo de EPN, pero en los movimientos se han colado otros hechos e intereses, como los del Transporte público.

Por momentos pareciera que la protesta popular en el país dejó de ser por el gasolinazo, porque han surgido otros movimientos sociales de reclamo.

El fin de semana, la protesta fuera del contexto de la situación económica en México, se dio en la cabecera municipal de Copainalá, localidad en el centro-norte de nuestro estado de Chiapas.

Pobladores enardecidos por el homicidio de dos personas, quemaron el edificio del Ayuntamiento Municipal, la vivienda de la alcaldesa, Ana Isabel Bonifaz, una gasolinera y un vehículo oficial.

Inculparon a la edil de, presuntamente, proteger al grupo llamado “Los Alcaraz” y permitirles la fuga después de cometer los homicidios.

En aquella región del estado, aparejado a la protesta por el gasolinazo con bloqueos carreteros, los grupos intentan cobrar viejas facturas (electorales) a los actuales munícipes, síndicos o regidores.

En tanto que el Congreso del Estado, que preside, Eduardo Ramírez Aguilar, no ha podido cumplir con resoluciones del TEPJF en la reinstalación de las alcaldesas de Oxchuc y Chenalhó.

Ayer algunos grupos del Transporte Público, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, suspendieron labores en exigencia de que el Gobierno del Estado les autorice el aumento en el precio del pasaje.

Inclusive, amenazaron con ampliar el paro de actividades y dejar “a pie” a cientos de miles de usuarios que diariamente trasladan de un lugar a otro.

En principio, el problema tiene su raíz en el gasolinazo que implementó el presidente, Enrique Peña Nieto, a partir del primer día del presente mes.

Pero a los señores transportistas se les olvida que es el Estado quien les dota de las concesiones con una serie de cláusulas, que de no respetarlas, como la de afectar con bloqueos la vías de comunicación, pueden ser revocadas.

Se les olvida a muchos líderes que el Gobierno del Estado, además, les ha dotado de otros jugosos negocios que manejan a su antojo: las Terminales de Corto Recorrido que fueron hechas con recursos públicos.

El gobierno les ha pedido que “aguanten” el aumento al precio del pasaje, y muchos no lo han hecho, al menos aquí en Tapachula, Huehuetán, Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades, cobrando un peso de más.

Hablar del Transporte Público, es demasiado difícil por todos los “negros” intereses que en ese sector se mueven.

En Huixtla ayer, con convocatoria por el gasolinazo, se reunieron miles de personas y al llegar al centro, muchos se olvidaron del incremento de precios y tarifas, y se fueron, con razón, en contra del alcalde, Régulo Palomeque.

Le cobraron viejas facturas, al afirmar los manifestantes, que presuntamente es deshonesto, que existe corrupción en ese Ayuntamiento y que quién mal gobierna es su hermano, acusado en el pasado de transgredir la Ley.

Total que presionados por la población Huixtleca, según informes de diversas organizaciones, renunciaron públicamente el Síndico y cuatro Regidores, y que enviarán al Congreso del Estado su solicitud de licencia.

Aprovechan la coyuntura de la inconformidad social por el gasolinazo, para empujar la salida de los cargos de funcionarios; si sigue siendo todo de manera pacífica y respetando a terceros, quizá sea válido, ¿no cree usted?

BISBISEO

El compromiso que hiciera el Senador tapachulteco, Luis Armando Melgar Bravo, la noche del lunes, de que los secretarios de Hacienda y de Economía, Humberto Pedrero Moreno, y el de apellido Cortazar, respectivamente, estarían aquí en Tapachula para dar respuestas concretas a los afectados por los actos vandálicos del jueves y viernes de la semana pasada, se cumplió ayer, y ambos funcionarios sostuvieron la reunión en palacio municipal//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 12, enero, 2017