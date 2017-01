ALFIL NEGRO

Y la Tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba llena de violencia (Génesis 6:11)

Los Huevos de oro

Oscar D. Ballinas Lezama

Con un enero negro iniciaron los mexicanos el 2017, año del ‘gallo rojo’ y de las cabañuelas; el que nadie duda será complicado y lleno de tensiones, porque nació anunciando el gasolinazo que ha provocado un malestar general entre la población.

Para nadie es secreto que desde hace algunos sexenios, las malas administraciones gubernamentales han venido exprimiendo cada día más el raquítico bolsillo de un pueblo conformado en su mayoría con más de 60 millones de habitantes que sobreviven por la gracia de Dios, en la más extrema y espantosa pobreza.

No conformes con el primer sablazo que dio al iniciar enero, el Gobierno Federal ya volvió anunciar que para el próximo 18 se prevé otra alza a los energéticos, consecuentemente la espiral en la escalada de pecios continuará pulverizando la precaria economía de quienes viven en este país.

Como consecuencia del aumento en los precios de la gasolina y la energía eléctrica, lo que son considerados una necesidad y no como un lujo de la sociedad actual, sobre todo porque son el motor que mueve la economía nacional, ha traído los movimientos sociales llenos de inconformidad que se están manifestando en marchas, plantones, bloqueos de carreteras y el movimiento protestatario en las redes sociales, que al igual que las marchas han sido infiltradas para desactivar el objetivo que se busca por los inconformes.

Se espera que para el medio día de hoy la gente salga a la marcha que iniciará al filo de las dos de la tarde en la ‘crayola’, un evento protestatario que lidera la sociedad, no partidos políticos ni organizaciones sociales, simplemente un pueblo harto de tanta injusticia y abusos de la Federación.

Trascendió que esta enésima marcha de protesta contra las reformas energéticas, hacendaria, educativa y religiosa promovidas desde Los Pinos, se llevará a cabo en forma simultánea en todo el país; amén de que en Chiapas el magisterio convocó a otra en Tuxtla Gutiérrez el próximo 21 de enero.

Mucho llama la atención el último discurso que dio ante sus funcionarios y empresarios el presidente Enrique Peña Nieto, dentro del marco de la firma del convenio para el blindaje de la economía familiar, donde se aprecia que le costaba mucho coordinar lo que pretendía ser su mensaje central, afirmó: ”La gallina de los huevos de oro se ha ido secando”; después siguió extraviándose en temas de salud, la industria farmacéutica y otros que nada tenían que ver dentro de su discurso improvisado.

No obstante algunas de las explicaciones hechas por el Tlatoani nacional y varios de sus funcionarios, del por qué las constantes alzas que seguirá teniendo la gasolina y el servicio de energía eléctrica en México, no han podido quitar las consecuencias que esto ha traído en el costo de la vida de la población; como le han hecho saber a Peña Nieto y su gabinete, algunos otros políticos y ciudadanos, asegurándoles que existen otras formas para tapar el boquete financiero que le han hecho al país, sin necesidad de seguir sacrificando la empobrecida economía de un pueblo noble y trabajador al que ahora han llevado a la decadencia.

Entre otros consejos que le dan, está el que ahorre su gasto corriente, principalmente en lo que paga a sus altos funcionarios públicos que ganan hasta 600 mil pesos mensuales; lo que en una nación pobre como México es un insulto, una injusticia, una inmoralidad, afirman los que aconsejan.

Le han dicho también que en vez de aumentar precios a la gasolina y la luz, que mejor opte por quitarle los privilegios del que aún siguen gozando los Expresidentes y sus familiares pensionados de por vida; y añaden que por otro lado debería obligar a pagar impuestos a los grandes empresarios que en este país están exentos de esa obligación fiscal, conforme al convenio secreto que se firmó en tiempos de Luis Echeverría en 1973.

Con ello, obligan que sólo paguen impuestos los profesionistas, el trabajador asalariado, el pequeño y mediano empresario, es decir, el pueblo raso; mientras los millonarios se carcajean de la Secretaría de Hacienda y la pobreza, que al final de cuentas les hacen lo que el viento a Juárez.

Ahora, hasta en los homenajes a la bandera en las escuelas de Oaxaca, algunos alumnos de primaria se han concientizado y hablan del tema con preocupación, como la niña Natalia Arias Bustamante, quien dijo: “El dinero que nuestros padres ganan no alcanza para cubrir nuestras necesidades básicas que son: casa, vestido y sustento; este año nuestro gobierno nos sorprendió con el alza de los combustibles y las tarifas de la energía eléctrica, cuya consecuencia es el encarecimiento a todos los productos de la canasta básica, la que ha sido afectada varias veces y cada día es más raquítica; si a eso le agregamos la falta de empleo y los bajos sueldos, se agrava más la situación; ‘para nuestros gobernantes no cuenta, pero cuenta mucho’, como dice el Presidente…¡ya no más a la crisis económica!”, terminó diciendo en su intervención.

Esta nota fue publicada el día: 15, enero, 2017