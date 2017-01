DIOCESIS DE TAPACHULA

“Este es el Cordero de Dios, el que Quita el Pecado del Mundo”

II DOMINGO ORDINARIO

15 DE ENERO DE 2017

Hace días en la combi, una persona le preguntó al chofer, que seguramente era amigo suyo: “Recomiéndame un buen hojalatero, porque le di un golpe a mi carro”. Cuando en una necesidad no sabemos a quién acudir, confiamos más en la recomendación que nos hace alguien cercano a nosotros, que en un anuncio o publicidad, y agradecemos mucho este servicio que nos hace. La gente con sólo ver a Jesús no podía descubrir quién era Él y cuál era su misión. En esos días Juan Bautista era una persona muy acreditada en la comunidad. Todos le miraban como un profeta. Dios quiso a través de su testimonio presentar la persona y la misión de Jesús al pueblo de Israel. Fue algo muy importante, pues a partir de ese testimonio, empezó a formarse el grupo de los discípulos de Jesús. Para la inmensa mayoría de nosotros, nuestra fe en Jesús también ha tenido su inicio en el testimonio de una persona cercana a nosotros, lo más probable es que haya sido nuestra madre o quizá nuestra abuela. El día de hoy recordémosle con gratitud ante el Señor y caigamos a la cuenta de que ahora Jesús nos pide que seamos nosotros quienes le presentemos a los demás. Veamos en esta página del Evangelio, el testimonio que Juan el Bautista dio de Jesús.

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: “Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo he dicho: ‘El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel.” Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios” (San Mateo 1, 29-34).

Juan presenta a Jesús como “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Esta imagen tocaba el corazón de quienes le escuchaban y hacía nacer en ellos una gran esperanza. Les hablaba de protección y liberación. Eso había significado para Israel el cordero inmolado la noche en que salieron de Egipto donde eran esclavos: había protegido la vida de sus primogénitos y les había abierto las puertas de la libertad. Dejemos que en nosotros también despierte grande esperanza. La mano del Bautista nos señala a Jesús que camina a nuestro lado. Mirémosle. Los problemas son los mismos que antes de mirarlo, pero no estamos solos para enfrentarlos.

Las palabras de Juan dieron luz a aquella gente para entender la liberación que Jesús les ofrecía. Recordaron la profecía de Isaías que hablaba del Siervo de Dios, que como un cordero llevado al matadero, cargó sobre sí nuestro pecado. Ser liberados de nuestras culpas es en verdad una libertad muy grande y hemos de procurarla. Arrepentidos de nuestros pecados y con el firme propósito de resarcir en la medida de lo posible el daño que hicimos, hemos de acercarnos a Jesús que nos sigue ofreciendo esta libertad en el sacramento de la Reconciliación.

Pero la liberación que Jesús nos ofrece no es solo quitar de nuestra conciencia el peso de nuestras culpas, sino que quita el pecado del mundo. La situación de violencia e injusticia en nuestra Patria nos ha hecho experimentar con grande pena que el pecado no es sencillamente la transgresión de una “norma religiosa”, sino que es un verdadero daño y perjuicio para las personas y la sociedad. El pecado destruye y hace imposible la vida porque nos aleja de Dios, en quien está la raíz más profunda de la dignidad humana. Dios es el garante más firme de esta dignidad. Si en el lugar de Dios hemos puesto la ganancia, cualquier acción o conducta nos parecerá válida con tal de obtenerla: mentira, corrupción, violencia… Esto nos está destruyendo.

Jesús quita el pecado del mundo transformando nuestra persona: nos hace hijos de Dios. Así convierte al prójimo en un hermano nuestro y pone las bases para un trato fraterno. Pero como, desgraciadamente, también entre hermanos se da la indiferencia y surgen rivalidades, odios e injusticias, Él quiso quedarse en cada prójimo y sufrir la indiferencia y el mal que a éste le hacemos. Esta es la motivación más profunda que el Señor Jesús quiso poner en nuestro corazón para que no nos hagamos daño, para que nos tendamos la mano: lo que hacemos a otro, a Él se lo hacemos. Y nos ha dado su Santo Espíritu para vivir como Él vivió, haciendo el bien. Así es como el Señor Jesús quita el pecado del mundo.

En esta semana viviremos la Asamblea Diocesana de Pastoral. Que sea un espacio de encuentro con el Señor Jesús que nos permita mirar lo que quiere de nosotros y nos disponga a realizarlo con entrega y alegría. Pido su oración.

“Dios todopoderoso y eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz”.

+Leopoldo González González

Obispo de Tapachula

