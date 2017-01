COMENTARIO ZETA

Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

Denuncian Aumento de Inseguridad y Presencia de Marasalvatruchas en la Frontera sur.

Presidentes y directivos de colonias populares de Tapachula, denunciaron este fin de semana que nuevamente se ha percibido peligrosamente la presencia de integrantes de la banda delictiva “Marasalvatruchas”, aumentando los índices de inseguridad, los últimos hechos sangrientos y los sucesos del pasado 5 y 6 de Enero con los disturbios y saqueos a comercios en la ciudad de Tapachula, lo demuestran.

El presidente de la colonia “Valle Hermoso”, Norberto Carreón Romero, dijo que las bandas de delincuentes se han multiplicado y son más peligrosas, muchas de ellas tienen que ver con el fenómeno de los marasalvatruchas, donde ya muchos son parte de esa “población flotante” que se ha quedado en Tapachula, y donde la mayoría de ellos tienen sus papeles nacionalizados con actas de nacimiento, credenciales de elector y hasta pasaportes, documentos que se pueden comprar fácilmente en esta frontera sur, y que ha sido denunciado a nivel nacional por programas de televisión como el de Denise Maerker, tal como sucedió con los 7 mil centroamericanos que se volvieron mexicanos en el municipio de Suchiate y que participaron en el pasado proceso electoral municipal. Un caso inédito y sin investigación.

Los dirigentes de Colonias Populares de Tapachula, acusaron al Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP) de ser un organismo nulo; a la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, de no contar con el número adecuado de policías estatales y locales, y pidieron a la Secretaría de Gobernación y a la Gendarmería Nacional de investigar todo lo relacionado con estas bandas peligrosas que ya salieron a delinquir.

Desde el pasado 6 de Enero advertimos en este espacio textualmente:

“En Tapachula, todo apunta a que se hizo llamados por internet para la primera reunión de jóvenes y atacar el palacio municipal, y los primeros comercios, y lo peor y grave hay indicios que al menos grupos de marasalvatruchas que viven y trabajan en Tapachula, que se esconden ya con otras vestimentas, pudieron urdir parte de este ataque de manera organizada y con logística, para que ingresara a los comercios gente extranjera. Hay indicios de que atacaban el centro y huían al sur, y cuando la policía llegaba al sur se replegaban y aparecían otra vez en el centro y contratacaban”.

Todavía se va hablar mucho de este tema que hasta de seguridad nacional puede ser, y que no es privativo de Tapachula, (sino que se puede dar en otros municipios, incluida la capital), aún sigue impune en relación a los sucesos gansteriles de “Día de Reyes”, y que a raíz de estos sucesos, el pueblo está tomando le ley por su propia mano.

SECAM pide a SAGARPA, no Reducir el Presupuesto al Sector Agrícola y Ganadero.

La buena noticia de este fin de semana, es que la Secretaría del Campo, se movió a la Ciudad de México para buscar una fraternidad de negociación para evitar que la SAGARPA reduzca presupuestos en Chiapas. En un ambiente de cordialidad, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de Agricultura, José Eduardo Calzada Rovirosa, para buscar mecanismos que permitan no reducir los apoyos presupuestales de los diferentes programas que se aplican en el sector agrícola y ganadero en el Estado.

Aguilar Bodegas planteó la necesidad de revisar las reglas de operación del programa de concurrencia y los programas incluidos en el anexo 11.1, manteniendo las reglas aplicadas en el 2016. Expresó que es necesario revisar la operación del programa PIMAF (Programa de Incentivos a Productores de Maíz) para garantizar su transparencia, por lo que dijo, existe toda la disposición del Estado para coordinarse con SAGARPA.

Trascendió en la capital del país que la SAGARPA reconoció a Chiapas como prioridad en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que trabaja de manera coordinada con el Estado para escuchar y atender las necesidades del campo. También se reconoció que las actividades agrícolas y pecuarias en el Estado, son uno de los pilares económicos que sustentan el desarrollo de miles de familias en la entidad.

Como Gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello, se refrendó su compromiso con los productores al establecer acciones que contribuyan al repunte de los diferentes sectores productivos de los municipios chiapanecos.

Se Debe Apoyar a Empresarios que Sufrieron Embates Delictivos.

El gobernador Manuel Velasco y el senador Luis Armando Melgar han atendido con prontitud el llamado que hicieron los empresarios locales por los casos de vandalismo y saqueos que mantuvieron en jaque 24 horas a la ciudad de Tapachula, el pasado 5 y 6 de Enero. Hay una decena de empresarios locales que sufrieron la totalidad de la pérdida de sus negocios y en otros privó la semidestrucción, por lo que sería injusto que las autoridades federales y estatales no asumieran su responsabilidad ante esta emergencia de apoyo, donde los menos culpables fueron los empresarios, las pérdidas de un par de ellos superan los 30 millones de pesos, aunque lo trascendental también es mantener los empleos que también son afectados al final de esta cadena de actos negativos.

Velasco instruyó inmediatamente al Secretario de Hacienda estatal, para atender personalmente a los perjudicados empresarios, y el legislador federal exhortó a la Secretaria de Hacienda federal y estatal para que tomaran acciones inmediatas y protejan el empleo productivo de miles de familias mexicanas y chiapanecas.

Actualmente se evalúa, dijo el representante popular, de forma inmediata las pérdidas ocasionadas ante los recientes casos de vandalismo, y sea aplicado como descuento para este ejercicio fiscal, pues los negocios necesitan garantizar los empleos de todos sus trabajadores y no hacer recortes como medida de recuperación económica. Habrá que estar atentos. En fin.

Fomenta PGJE mecanismos de denuncia ante personal del IMSS.- La Procuraduría de Justicia de Chiapas, llevó a cabo una plática informativa dirigida a personal médico, trabajadoras sociales y residentes de medicina del Centro de Salud del Seguro Social (IMSS) clínica número 13 en Tuxtla Gutiérrez. La institución que encabeza Raciel López Salazar refrendó el compromiso en materia de prevención que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello. La dependencia indicó que durante esta acción personal del Centro Especializado de la Denuncia Fuerza Ciudadana, platicó con los presentes e indicó cuáles son las alternativas para poder denunciar cualquier hecho delictivo. Finalmente, se les exhortó a compartir estos conocimientos con pacientes, amigos y familiares, a fin de sumar esfuerzos en materia de prevención.

Regresan Jueves de Audiencia Ciudadana.- Esta semana se reactivó el programa Jueves de Audiencia Ciudadana, donde el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado de sus funcionarios municipales, atendió a cientos de personas que se dieron cita en el patio central del Ayuntamiento.

Esta nota fue publicada el día: 16, enero, 2017