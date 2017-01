ALFIL NEGRO

Empujando la Carreta

Oscar D. Ballinas Lezama

Con la visión de que el deporte forma una parte importante de la salud en los seres humanos, el gobernador Manuel Velasco Coello, insiste a través de su administración estatal, construir o rehabilitar los espacios públicos en Chiapas.

En su reciente gira de trabajo por el Soconusco, el Ejecutivo Estatal inauguró el parque municipal del ejido “20 de Noviembre”, donde hizo saber a la comunidad sobre la importancia que tienen estos espacios que ayudan a la convivencia familiar, abonando a la reconstrucción del tejido social y fortaleciendo la prevención del delito.

Los habitantes del ejido ya mencionado, gozan ahora de un moderno centro recreativo con gimnasio al aire libre y juegos infantiles, así como una cancha de usos múltiples que abonará al esparcimiento de todas las familias.

Velasco Coello precisó que este trabajo de construir o rehabilitar espacios públicos, tienen como objetivo el bienestar, desarrollo y progreso de todos los municipios de la región del Soconusco; aclarando que lo mismo están haciendo en cada uno de los municipios chiapanecos.

En otras cosas, en estos tiempos de la crisis económica y de la austeridad, trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, liderados por el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, brindaron todo su apoyo para que se aplicara una política austera que les ha llevado a hacer un ahorro de 300 millones de pesos.

Escandón Cadena reconoció el esfuerzo de aproximadamente 2 mil 500 trabajadores de esa institución, y adelantó que seguirán haciendo más con menos, en respuesta a una sociedad contralora que día a día califica el actuar de sus servidores públicos.

“Vamos a seguir creciendo a lo largo de este 2017, porque lo más valioso del Poder Judicial del Estado de Chiapas es su recurso humano; hoy ha quedado nuevamente demostrado que con solidaridad y corresponsabilidad, también hacemos justicia social”, apuntó el Magistrado Presidente del STJ.

El centinela de la casa de justicia en Chiapas, explicó que ante el panorama económico que atraviesa el país y la entidad, el Poder Judicial de Chiapas ya venía reduciendo desde hace cuatro años los gastos superfluos en áreas específicas concernientes a gastos de operación tales como: bonos, viáticos, vales de gasolina, telefonía celular, entre otros.

Añadió que, ante el agudizamiento de la crisis económica en el país y el vaticinio trágico de despedir a cientos de trabajadores, el STJ en Chiapas se ubicó como la primera institución de justicia en reducir más el gasto, y ahora el salario de los trabajadores.

Cabe señalar que siendo Chiapas uno de los Estados más pobres de México, el Poder Judicial que encabeza Rutilio Escandón se trazó un plan administrativo para reducir sus gastos entre 200 y 300 millones de pesos para el ejercicio presupuestal del año en curso, porque de no hacerlo pondría en riesgo su plantilla laboral en los 20 Distritos Judiciales.

En otras cosas, aún no se ve por dónde o cómo le va hacer el Gobierno para detener los aumentos en productos y servicios, consecuencia del alza en la gasolina y la energía eléctrica; las voces protestatarias siguen escuchándose, aunque pareciera que conforme pasa el tiempo se van debilitando y como ha sucedido siempre, se espera que el conformismo llegue pronto y la sociedad no tendrá más remedio que amoldarse a los programas implementados por la Federación y seguir empujando la carreta.

Esta nota fue publicada el día: 18, enero, 2017