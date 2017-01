COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Frontera Sur: Una “Fábrica de Mexicanos” de hermanos Centroamericanos.

Ni siquiera ha llegado Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, y el fenómeno migratorio desordenó y alebrestó los éxodos de migrantes de mexicanos y de toda Latinoamérica y otros, con el famoso “Sueño Americano” y lo peor, es que los que ya viven en Estados Unidos, podría ser deportados a México y otros países. Un pandemónium se vive en la frontera norte, con respecto a estas migraciones amenazadas hasta con ser “bloqueadas” con un muro. Un cambio de política migratoria de Donald Trump, que martiriza y lacera las buenas relaciones exteriores que pudiera haber entre México y el país del dólar.

De por sí, que México ha tenido marginada a su Frontera Sur, y con este tipo de amenazas de un Presidente Gringo, a la frontera sur mexicana se le ha hecho a un lado, y lo grave es que por esta puerta del país, es por donde están ingresando miles de cubanos y africanos, que ante la nueva política migratoria Estadounidense, todos estos éxodos se están quedando “varados” en lugares como Tijuana o Mexicali, ya no se diga también los “migrantes de siempre”, los hermanos centroamericanos. Sobre este escenario saltan a la vista tres vertientes:

Primero, se radicaliza la política de Donald Trump contra migrantes mexicanos y con muro de por medio. Segundo: Se correrá y deportará a los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y tercero: Todos aquellos extranjeros que ingresan por la marginada Frontera Sur, simplemente se quedarán a vivir en nuestro país, porque también ya no podrán cruzar la frontera del Norte.

En Chiapas el grave problema que tenemos más allá de las migraciones cubanas y africanas, es la espantosa y gravísima “Fabrica de Mexicanos” que existe en esta Frontera Sur, donde cualquier centroamericano puede comprar una acta de nacimiento; un acta de nacimiento que le da prácticamente cuatro riquezas extraordinarias como “mexicanos de mentiritas”:

Primero: con su acta de nacimiento, inmediatamente sacan su credencial de elector. Dos: Esta credencial de elector le da oportunidad para votar y sufragar, y que en Chiapas magistralmente ha sido aprovechado electoralmente como sucede en el municipio de Suchiate. Tres: Teniendo acta de nacimiento y credencial de elector, van en busca de su pasaporte para poder viajar desde Chiapas a otros lugares del mundo. Cuarto: Teniendo toda esta documentación mexicana ya se meten a los programas sociales federales como ‘Prospera’ o los estatales.

Este fenómeno de “mexicanización” ha creado en municipios como Tapachula y otros fronterizos, una “población flotante” de miles de Centroamericanos (sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras) que se han asentado en las colonias populares de la ciudad, y eso ha originado fenómenos sociales como el ocurrido en Tapachula también el pasado 5 y 6 de Enero, cuando un gran número de centroamericanos salieron a crear disturbios y donde muchos fueron detenidos.

El PRI de Chiapas: El silencio y vacío de Santo Domingo.

La situación del PRI Chiapaneco es complicada, porque no ha habido una definición clara y transparente con el liderazgo de Roberto Albores Gleason, donde los propios exdirigentes estatales del tricolor y reconocidos priistas chiapanecos de envergadura, , -ya no se diga la demás militancia- han sido marginados y casi segregados del “mapamundi partidista”, primeramente en la reunión en Comitán en Octubre del año pasado, donde estuvo presente su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, y en esta última de inicio de año en una comida de unidad en Tuxtla Gutiérrez, donde se brindó porque el 2017 sea un año prolífico para el partido, pero lamentablemente ni fue unidad y no estuvieron otra vez los que tenían que estar. Se observa un PRI de Chiapas, mutilado y con un sólo patrono y dueño: Roberto Albores Gleason.

Más allá de este escenario de falsa y simulada unidad que en la praxis es lo que se observa, hay que sumarle la imagen por todo lo que puede estar rebotando con los problemas del gasolinazo, que van directamente en contra al Partido en el poder. Tan horrenda está la situación que el edificio de Santo Domingo, cuya historia priista ha sido baluarte en la política chiapaneca, luce vacío y silencioso y casi en el último escalón de la inmolación de la muerte final. Hasta aseguran que es un edificio tétrico donde espantan, y no lo dice la oposición, sino los mismos priistas.

En la postal del PRI-Chiapas, urge su resarcimiento, pero no solamente estructural en su edificio, sino en su militancia que se encuentra desperdigada o en otros institutos políticos. Nadie puede negar que es una Torre de Babel, donde las voces grandilocuentes se enfocan a Roberto Albores Guillén y su cómplice de marras, Juan Sabines Guerrero, que desde hace años son “inseparables” y que lograron un “pacto de sangre”, para acabar con sus enemigos y lo demostraron con Pablo Salazar.

Ellos, sí ellos, los exgobernadores, son los que tienen el sello del “Made in PRI-Chiapas”, los más señalados de traicionar las siglas del PRI, que los hizo y los encumbró. Nadie puede negar que son los “terratenientes” del PRI en la actualidad a través del Junior Albores.

Un PRI, segregacionista y prejuicioso. Allá ellos.

Castellanos, presenta plan de austeridad.- El edil de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, dio a conocer el Plan de Austeridad y Disciplina en el Gasto Público para el año 2017, un escenario para hacerle frente a los recortes presupuestales, así como el gasolinazo. Dentro del plan, el alcalde capitalino resaltó que enviará al Congreso Local una propuesta para reducir en un 30 por ciento el número de regidores que integran los Ayuntamientos de todo el Estado. En fin.

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017