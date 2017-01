OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

Guatemala da Ejemplo

* Ayer fueron detenidos un hijo y un hermano del presidente de ese país, como probables responsables de facturar falsamente más de 500 desayunos.

* Con anterioridad los guatemaltecos se movilizaron y “cayó” del poder y fueron encarcelados el entonces Presidente y Vicepresidenta por corrupción.

Por segunda ocasión en un año, Guatemala da muestras que combate la impunidad y que aplica la Ley, inclusive, a los de la clase gobernante.

Ayer elementos de la Fiscalía General (como la PGR en México) detuvo a Samuel Morales, hermano del presidente de ese país, Jimmy Morales.

En tanto que José Morales, uno de los tres hijos del mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, acudió y se entregó al Tribunal que lo reclama.

Ambos son vinculados a proceso como probables responsables de haber facturado 564 desayunos (con un costo de unos 12 mil dólares) para personal de la (Dirección) del Registro de la Propiedad, que no se llevó a cabo.

La Fiscalía General ha estado apoyada para esa investigación de corrupción, por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Hace un año y meses, Guatemala dio el ejemplo de no permitir actos de corrupción e impunidad, y menos entre los gobernantes, y con unas cuantas movilizaciones de diversos sectores sociales, hicieron renunciar al entonces presidente, Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta, Roxana Baldeti.

La Fiscalía General vinculó a proceso y solicitó prisión preventiva mientras dure el caso (dicte sentencia el juez) para ambos ex gobernantes, imputados por su presunta participación en fraudes desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Cuándo en México conoceremos que la PGR actuará en contra de un presidente de la república, de sus cuates o familiares por los casos de corrupción en que han sido descubiertos por medios de comunicación?

¿Cuándo la Procuraduría de Justicia del Estado penalizará a ex gobernantes como lo es Juan Sabines Guerrero, que junto con sus amigos y familiares saqueó Chiapas y aún lo nombran cónsul en Estados Unidos?

En muchas entidades federativas han denunciado, con pruebas fehacientes, a los ex gobernadores, de multitud de pillerías, robos del erario, de actos de corrupción y de impunidad, como es el caso de Veracruz, con Javier Duarte que supuestamente “se le escapó” a las autoridades.

Mientras que el presidente de la república siga estando facultado para nombrar a cuates o amigas al frente la PGR, y que los gobernadores también tengan esa potestad de designar a los procuradores de justicia, continuará el saqueo, las pillerías, las deshonestidades, corrupción e impunidad en México.

Los ministros de la Corte llegan al cargo a propuesta del presidente en turno; los magistrados y jueces por recomendación del mismo; en la Cámara de senadores y en los Congresos locales, solo ratifican las designaciones.

Así es como se encubre la clase política para obtener impunidad y no ser juzgados penalmente por el robo que hicieron al erario; de ahí que nuestro México esté cada vez más fracturado y en el despeñadero, ¿no cree usted?

BISBISEO

La encuesta de un diario editado en la Ciudad de México, indica que el 86 por ciento de los mexicanos desaprueba a la administración gubernamental del presidente, Enrique Peña Nieto//Sólo un 12 por ciento de los encuestados aprueba la gestión de EPN//El gasolinazo del primero de enero vino a darle la puntilla al presidente, y con él arrastra a su partido el PRI//Se bisbisea que el piloto y copiloto de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, fallecieron ayer al caer la misma en la serranía de Cintalapa//Balaceras con fatal saldo anteayer en Quintana Roo; ayer en una escuela en Monterrey, Nuevo León un jovencito disparó contra una maestra y algunos de sus compañeros//La señora, Roció Alba Mérida López, madre de la reconocida abogada, Claudia Verenice Cruz Mérida, falleció la noche del martes en Ciudad Salud//Nuestra humilde condolencia y solidaridad para los familiares de doña Rocio//QEPD.

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017