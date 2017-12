ALFIL NEGRO

Feliz Nochebuena

Oscar D. Ballinas Lezama

“No por mucho madrugar, amanece más temprano”, dice el viejo refrán, que este ir y venir de los políticos chiapanecos buscando acomodos para las elecciones del 2018, le viene como ‘anillo al dedo’ al senador Luis Armando Melgar, quien sigue caminando ‘pián pianito’ por todos los rincones de esta entidad.

Sabiendo que ‘santo que no es visto, no es adorado’, el Senador ambientalista no ha dejado de recorrer los municipios de Chiapas, sin embargo, su paso por la región chiapaneca no se ha concretado a un paseo matutino o un gusto turístico, sino que el objetivo ha sido hasta ahora, conocer cara a cara el problema de los chiapanecos.

El legislador soconusquense no se ha concretado a escuchar las necesidades de sus conciudadanos, sino que ha buscado la forma de resolverlos, algunos de manera inmediata y otros llevándolos a la más alta tribuna del país, en donde impulsa lo que puede beneficiar a la gente; las pruebas del callado, pero efectivo trabajo del político tapachulteco están a la vista y son del conocimiento público.

Hasta ahora, los movimientos del ajedrez político en Chiapas no son oficiales, si bien algunas calabazas parecen estarse acomodando, no siempre todo lo que brilla es oro y a veces la liebre brinca por donde menos se espera, de ahí que ninguno de los ‘cinco fantásticos’ puede decir aún, ’esta boca es mía’, porque la ‘moneda sigue en el aire’.

Hasta ahora, solamente los partidos políticos parecen haber definido sus alianzas, sin embargo, los ‘caballos’ siguen dentro del arrancadero y el hándicap político aún espera que los chiapanecos continúen haciendo sus apuestas.

Algo que parece ya no tendrá vuelta de hoja, es la separación en Chiapas de los partidos PRI-PVEM, que han decidido no contender juntos el próximo año; considerando los verdes que los tricolores no están en posición de imponer su candidato a la alianza, que en un principio habían anunciado con ‘bombos y platillos’ a nivel nacional.

Está claro que el Comité nacional del PRI, no ha considerado en ningún momento que esta entidad chiapaneca es bastión ‘esmeralda’; a contrapelo las huestes rojas han seguido perdiendo militancia, los pocos que les quedan no parecen estar unidos del todo, consecuentemente, su estructura electoral está muy debilitada y desorganizada, lo que no es garantía de triunfo, sería como llevar piedras al cerro’, un esfuerzo inútil.

Habrá que esperar hasta el último momento, para saber si los priistas puedan sacarse ‘un as de la manga’, amén de buscar un milagro para reorganizar sus huestes y hacer un trabajo a ras de tierra, como lo han hecho aspirantes de otros partidos; aunque se ve difícil, no hay que olvidar que estamos en el país de las maravillas, donde los imposibles no existen y los milagros se inventan.

En resumen, aún no se pueden echar al vuelo las campanas y los chiapanecos habremos de tener un poco más de paciencia, para saber de qué cuero van a salir más correas; quizás allá por el 23 de Enero el humo blanco saldrá de todos los partidos que entraron a este juego de ‘Juan pirulero’, que cada seis años juegan los mexicanos y en el que desafortunadamente las clases más desprotegidas han llevado la peor parte.

En otras cosas, el gobernador Manuel Velasco Coello, agradeció a las fuerzas armadas por su gran apoyo otorgado a las familias chiapanecas, sobre todo, en los momentos más difíciles, afirmó el mandatario chiapaneco.

Hoy, es Nochebuena, noche de paz y armonía; felicidades a todos los que de una u otra forma llegaron con vida a estas fechas, eso ya es ganancia, ahora, pidamos a Dios porque nos ayude a mejorar las cosas, claro, nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo y nuestro Señor y salvador, el milagro.