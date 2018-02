ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Se Acaba, Hasta que se Acaba

“Por muy astuta que sea la serpiente, Dios te dio el poder de aplastarla” (Biblia)

El enrarecimiento del ambiente político en Chiapas, entre los que buscan abanderar la alianza entre PRI-PVEM y otros partidos pequeños, podría llegar a su fin con la decisión que tomen las cúpulas de ambos institutos políticos al concluir esta semana, en que los dimes y diretes han bajado de tono.

Más allá de la guerra sucia en las redes sociales y en algunos medios, que han sido utilizados como trincheras por algunos de los aspirantes a liderar la coalición ‘Todos por Chiapas’, parece ser que finalmente están entrando en cordura y aceptando que tragará más pinole el que tenga más saliva; ahora han pasado de los discursos con jiribilla a expresiones más propositivas e interesantes para sus conciudadanos.

Si bien es cierto que el ejercicio democrático, está en participar para obtener libremente la decisión de los posibles electores, también lo es que debe jugarse limpio y en cancha pareja, dejando atrás los golpes bajo la mesa que sólo dañan más la confianza del pueblo y desde luego, la imagen de los participantes en los procesos electorales.

Para nadie es secreto que las mujeres y los hombres deben luchar por una sociedad mejor, más equilibrada en todos los sentidos no solamente en la economía de sus integrantes, quienes a través del voto deben luchar por su libertad, no por los flagelos de la esclavitud que los hunde en la pobreza y la marginación a la que han sido sometidos durante décadas, por los gobiernos federales que han desfilado en este país de las maravillas.

Hasta ahora, había sido Rutilio Escandón Cadenas, el único precandidato que va firme en la alianza ‘Juntos haremos historia’, la que es acuerpada por los partidos MORENA-PT-PES, donde ha venido caminando sin aspavientos, con sencillez y arropado por la palabra verdadera que sale de sus labios; visita casa por casa para dialogar con la gente y saber de sus penas, causadas por las necesidades dentro de la sociedad en que se desenvuelven.

“Para mejorar la educación necesitamos a los maestros, no a la reforma educativa”, les dijo Rutilio a las personas que le recibieron en el municipio de Mapastepec, ante quienes reiteró su compromiso con los integrantes del magisterio del estado.

Manifestó que ya es tiempo de implementar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar que nadie se quede sin estudios, ya sea por falta de espacios o de recursos económicos.

Escandón Cadenas, afirmó que respalda la propuesta del precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para derogar la reforma educativa, ya que se ha demostrado que no fue hecha para mejorar la calidad de la enseñanza, amén de que ha causado grandes perjuicios al magisterio.

Finalmente, expresó que coincide que el nuevo gobierno democrático lleve a cabo una auténtica reforma educativa, en la cual se llegará a acuerdos con maestros y padres de familia, con la finalidad de buscar juntos cómo mejorar la educación, “no se hará nada sin consultarles”, afirmó Rutilio Escandón Cadenas, precandidato al gobierno de Chiapas, por la alianza ‘Juntos haremos Historia’.

Mientras tanto, en los municipios de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, Eduardo Ramírez Aguilar, precandidato de la alianza ‘Todos por Chiapas’, quien busca abanderar esa coalición rumbo a la elección de julio de este año, señaló la importancia de fortalecer la ruta turística en la costa chiapaneca.

En su gira de la dignidad, el Jaguar Negro explicó que esta entidad es cien por ciento turística y por lo mismo, necesita un corredor de la ‘industria sin chimeneas’ entre Mapastepec y Tonalá, para generar mayor derrama económica en esa región de la costa chica del Soconusco.

Ratificó que su movimiento social está alcanzando sus objetivos, que es despertar miles de conciencias que defiendan la dignidad, sobre todo en un proceso electoral en donde ha demostrado estar jugando limpio y sin trampas, buscando ser electo candidato de la alianza hecha con el PRI, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Por otro lado, Roberto Albores Gleason, el otro precandidato de esta última alianza, sigue haciendo su lucha afirmando que está determinado a hacer política que sirva, además en su visita a los municipios de Palenque y Playas de Catazajá, aprovechó para manifestar que con la participación de todos los chiapanecos se podría hacer la autopista San Cristóbal-Palenque.

Añadió que luchará porque la obra pública lo hagan las empresas chiapanecas, y que todo lo que se compre se haga a los empresarios locales, para que la derrama económica se quede en Chiapas, sobre todo en Palenque, afirmó el senador oriundo de Comitán.

Los que siguen en silencio, son los de la alianza ‘Chiapas al Frente’; ignorándose si es por la estrategia de no gastar su pólvora en infiernitos’, o porque aún no resuelven quién los abanderará rumbo al 1 de julio del año en curso.

Luis Armando Melgar, sigue agazapado y con vida política en el dame y daca formado entre sus compañeros de la alianza ‘Todos por Chiapas’; no se le puede descartar porque esto no se acaba, hasta que se acaba.