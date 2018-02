OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

CFE Dañina Para el Pueblo

+Una vez más queda demostrado que la Reforma Energética Peñista no fue para favorecer a los mexicanos, sino a grupos de poder económico y político.

+Las tarifas de luz eléctrica, como los precios de combustibles, se han incrementado en forma desmedida afectando la economía del pueblo.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) reconoció en la Ciudad de México, que hubo “casos atípicos” (facturación de más) en el cobro de luz.

Tras reunirse tres semanas con dirigencias de organismos empresariales, admitió lo anterior y se comprometió a cambiar la metodología que aplica desde diciembre del año pasado 2017 en el cobro de la energía eléctrica.

Según la revista digital: dineroenimagen.com, organismos empresariales como Concanaco-Servytur, reportaron cobros (ilegales, subrayado de quien esto teclea) en enero pasado con aumentos de entre 100 y 400 por ciento en las tarifas de media tensión, afectando a medianas y pequeñas empresas.

Agrega que en el sector industrial, de acuerdo con los reportes empresariales, las alzas en las tarifas llegaron entre 20 y 150 por ciento en diversas entidades del país.

Ante esos “casos atípicos” de cobros con demasía en los aumentos, la CRE se comprometió a modificar los criterios de aplicación en la “cobranza”.

Pero aclaró que solo será para los consumidores de los sectores de la industria, servicios y comercios; no así para los consumidores de viviendas y menos para los considerados por la CFE como hogares de alto consumo.

No es secreto el repudio de los consumidores a la Comisión Federal de Electricidad, por haber dejado, desde hace años, de ser una empresa del pueblo.

Lo peor llegó con la Reforma Energética impulsada por el Presidente, Enrique Peña Nieto, que contempla la concesión de las Plantas generadoras de electricidad en el país.

En otras entregas habíamos tecleado que si la SHCP ordenó elevar las tarifas eléctricas, arguyendo el aumento del precio internacional de insumos para generar “luz”, en Chiapas no debería aplicar.

Porque conocedores del tema expusieron que, el 54 por ciento de la energía hidráulica que la CFE distribuye y comercializa en todo el país y aun en Guatemala, no requiere de gas natural o carbón para producirse.

“La Comisión Federal de Electricidad explota las aguas de los ríos Grijalva y otros, en las siete centrales generadoras de electricidad aquí en Chiapas, mismas que no requieren de insumos importados como el gas natural o carbón para la producción de luz”, abundaron.

Explicaron: “la generación de electricidad es por la fuerza del agua del cauce de un río o embalse, que por medio de la gravedad cae de altura promedio a una turbina, y esa energía va a un generador que la convierte en electricidad”.

Por lo tanto, el argumento oficial del aumento (en demasía) de las tarifas eléctricas para los sectores industrial, comercial y para hogares (de supuesto alto consumo), es falso, al menos para los consumidores de Chiapas.

Y es que la CFE aumenta cada mes las tarifas, bajo el argumento que los precios internacionales del gas natural que México importa para generar la electricidad, subieron en relación al mes anterior.

Ante lo anterior, opinan ingenieros electricistas, que tanto la SHCP y la CFE deberían de reconsiderar y establecer tarifas económicas para los sectores industrial, comercial y para todos los hogares de Chiapas, ¿no cree usted?

BISBISEO

Mientras el ex diputado, Eduardo Ramírez Aguilar, hace el esfuerzo recorriendo todo el estado para que en México le reconozcan su liderazgo, algunos que dicen estar con él, se reunieron ayer en restaurante del sur de la ciudad para brindar apoyo a un suspirante a la gubernatura nacido en el entonces DF y radicado aquí en Tapachula//La ingratitud es el sello de esos dos personajes, ya que uno de ellos hasta fue candidato (2015) del Verde a la alcaldía de Huixtla y el otro fue apoyado por ERA para que a su hijo le dieran una notaría//Pero en el pecado llevarán la penitencia política//Salud.