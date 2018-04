OPINIÓN PÚBLICA

Gonzalo Egremy

Inconformidad de Médicos

*Profesionales de la medicina se movilizaron en casi ochenta ciudades del país, exigiendo excarcelamiento de uno de sus colegas en Oaxaca.

*En Día Mundial de la Salud revelan que unos 800 millones de personas carecen de acceso a la misma, sobre todo en países con altos índices de pobreza.

Tal como lo habían anunciado, miles de profesionales de la medicina salieron a las calles de más de setenta ciudades del país, para exigir la libertad de uno de sus colegas en prisión en Oaxaca.

Aquí mismo en Tapachula, ayer, doctores, enfermeras, paramédicos y estudiantes de medicina, realizaron una marcha y mitin en la plaza central.

No nada más profesionistas que laboran en el sector Salud llevaron a cabo las marchas de protesta, sino también médicos particulares.

La inconformidad surgió tras de que la Fiscalía de Oaxaca acusara de homicidio doloso al doctor Luis M., luego de la muerte de un niño de tres años por presunta negligencia médica.

El incidente hizo que los médicos opinen que acusar a un doctor de homicidio (doloso) intencional puede sentar un precedente legal peligroso contra el gremio.

Los hechos sucedieron el 27 de noviembre del año pasado, cuando el menor Edward L. T. llegó a una clínica particular de la colonia Reforma, en la capital de Oaxaca, para ser operado del brazo izquierdo tras una caída y horas más tarde falleció.

Según Univisión, el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, dijo el pasado 6 de abril que la Fiscalía considera que existen elementos de prueba suficientes para sostener que el traumatólogo tratante, el doctor Luis M., incurrió en homicidio intencional, con agravante de responsabilidad médica, por lo que el responsable de aplicar la anestesia al menor está en prisión preventiva, luego de que un juez lo vinculara a proceso.

Ante la acusación por homicidio doloso, diferentes organizaciones que aglutinan a profesionales de la salud, como YoSoyMédico17 y el Movimiento 22 de Junio, rechazaron que los médicos ocasionen la muerte de un paciente de manera intencional, por lo que exigieron que se rectifique la tipificación del delito que se le imputa al doctor Luis M, y que sean peritos especialistas en medicina los que realicen las investigaciones del caso para determinar responsabilidades.

“La intención del médico no era que el niño muriera, era que se recuperara. Se siguieron todos los protocolos médicos, el peritaje no puede estar sesgado de un lado ni de otro”, expusieron en una rueda de prensa doctores del Colegio de Cirujanos Ortopedistas de Oaxaca, publicó el portal NVI Noticias.

“La acusación por homicidio doloso, de prosperar, sentaría un precedente legal muy peligroso para los médicos, puesto que ya tranquilamente se nos puede acusar de asesinato intencional ante el fallecimiento de un paciente”, dijo en entrevista con Animal Político la doctora Miroslava Solórzano, del Movimiento 22 de Junio.

En cuanto a las palabras del fiscal Vasconcelos, quien expuso que el doctor Luis M. debió haber tenido en cuenta que en el hospital donde laboraba no había unidad de cuidados intensivos, Solórzano respondió que la mayoría de hospitales no tienen esa unidad de terapia intensiva.

“Usar como agravante que el hospital no tenía unidad de cuidados intensivos es ridículo. El 90% de los hospitales en México no tienen terapia intensiva. Y el 100% prácticamente de los hospitales públicos no tienen lo necesario para trabajar”, planteó la doctora.

“Entonces, bajo esa premisa ya no vamos a atender a nadie, porque el médico puede alegar que si no tiene lo necesario puede incurrir en dolo eventual y lo pueden acusar de homicidio calificado”, añadió.

El movimiento #YoSoyMédico17 convocó a través de su perfil de Facebook marchas en 70 ciudades en apoyo al doctor Luis M. y para exigir mejores condiciones e insumos en los centros de salud públicos.

Ayer fue domingo de marchas y mítines de médicos en más de setenta ciudades en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Chihuahua, Jalisco, entre otras entidades; difícilmente se podría opinar a quién le asiste la razón, si a los médicos o a los familiares de la víctima, y lo más sano sería que se aplicará el principio de presunción de inocencia y que el proceso sea apegado a Derecho, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Apenas el sábado se festejó el Día Mundial de la Salud, y en uno de los párrafos del mensaje de la Organización Mundial de la Salud, afirma que “Todas las personas, en cualquier lugar del mundo, tienen derecho a beneficiarse de los servicios de salud que precisan sin verse sumidas en la pobreza cuando los utilizan//Algunos hechos y cifras sobre el estado actual de la Cobertura Sanitaria Universal: Actualmente, por lo menos la mitad de la población mundial no puede recibir servicios de salud esenciales//Casi 100 millones de personas se ven sumidas en la pobreza extrema y obligadas a sobrevivir con tan solo 1,90 Dólares o menos al día, porque tienen que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo//Más de 800 millones de personas (casi el 12 por ciento de la población mundial) se gastan como mínimo el 10 por ciento del presupuesto familiar en gastos de salud para sí mismos, un hijo u otros familiares enfermos, incurriendo en lo que se ha denominado “gastos catastróficos”// Salud