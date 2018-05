ALFIL NEGRO

No, al Centralismo

Oscar D. Ballinas Lezama

Mientras el reloj electoral en México sigue su curso, faltando únicamente 45 días para saber cuál fue la decisión de los electores en las urnas, son pocos los legisladores que se dedican a chambear y desquitar el salario que sale de los impuestos.

Entre los pocos senadores que han luchado en la cámara alta, desde que obtuvieron una curul, está el tapachulteco Luis Armando Melgar, quien sigue pidiendo ‘cancha pareja’ para el Soconusco, en donde con bombos y platillos se ha anunciado la zona económica especial, para cuya construcción el congresista costeño exige más atención y presupuesto.

Melgar Bravo afirmó que como presidente de la Comisión de Productividad en el Senado de la República, ha sido una importante pieza para atraer la ZEE a Puerto Chiapas, añadiendo que al echarse a andar, se abrirá una serie de oportunidades para los inversionistas y el beneficio económico, repercutirá en toda esta frontera del sur del país.

“Ya basta del centralismo en el gasto público”, sentenció el parlamentario costeño, quien explicó que el gasto público debe ser enfocado con un sentido productivo que impulse el desarrollo social en un ambiente de igualdad y prosperidad incluyente, reduciendo la brecha entre los ‘dos Méxicos’, el del norte industrializado y el del sur bajo la sombra del analfabetismo y la pobreza.

El legislador costeño volvió a mencionar la importancia y necesidad de erradicar el centralismo, que por décadas ha perjudicado al Soconusco en donde sus habitantes han sido tratados por la Federación como ciudadanos de quinta categoría, como si fueran los ‘hijos bastardos’ de México.

Para nadie es secreto que son muy pocas las vías de comunicación que se encuentran en buen estado, como botón de muestra la llamada ‘súper carretera costera’ de cuatro carriles, misma que únicamente construyeron dos carriles en el sentido Tapachula-Tonalá, mientras que para los otros dos que vienen en sentido contrario, se utiliza la carretera vieja.

Las casetas de ‘vigilancia o cobro de cuotas’ están abandonadas y convertidas en refugio de delincuentes, que aprovechan la oscuridad o los topes que obligan al conductor a bajar la velocidad para asaltar al automovilista, amén de que por la falta de mantenimiento está llena de baches que han originado accidentes, muchos de ellos han sido mortales.

Viajar por carretera implica ya un riesgo muy grande, ya que los asaltos están a la orden del día de sur a norte de este país, segundo en el tramo Tapachula-Tonalá la cinta asfáltica parece ‘totopo juche’ por tanto agujero que tiene y son verdaderas trampas mortales en las que se suscita casi un accidente diario.

Realizar el viaje por avión, con el aumento en los energéticos el costo del pasaje se ha ido por las nubes y además, son muy pocas las líneas y vuelos para atender la demanda de pasajeros, amén de que el servicio dentro de los aviones ha demeritado y hay una línea que se ha convertido en un verdadero mercado en donde le venden hasta el saludo a los pasajeros; lo que hace algunos años era una cortesía recibir al menos un bocadillo y una bebida.

Para nadie es secreto que debido a la iniciativa de ley que impulsó el ex diputado federal Enrique Zamora Morlet, se logró que esas líneas aéreas respetaran un poco más los derechos del viajero, sobre todo por los retrasos o cancelaciones de vuelo a la hora que se les pegaba la gana.

Recientemente, se dio a conocer que por falta de apoyo federal para desazolvar la entrada al muelle de Puerto Chiapas, los barcos de gran calado en los que se incluyen los cruceros que traen miles de turistas al año, recientemente se suspendieron los arribos y con ello se perjudica también a cientos de familias tapachultecas que obtenían algunas ganancias con este turismo de ‘pisa y corre’, que hasta principios de este mes venía dándose en dos temporadas.

De ahí la gran importancia de las gestiones que está realizando el senador Luis Armando Melgar, con la finalidad de erradicar el centralismo, para lo cual afirma viene impulsando el ‘Acuerdo por un Chiapas productivo’, con el cual se busca promover empleos bien pagados que se traduzcan en ingresos para las familias.

“Es el tiempo del sur-sureste, es el tiempo de Chiapas, para ello estamos trabajando y con ello buscando que la ZEE en nuestro Estado sea la más exitosa del país”, concluyó diciendo el legislador chiapaneco.

Por otro lado, el sector empresarial representado en Tapachula por Carlos Murillo Pérez, dio a conocer en EL ORBE, que es urgente la creación de empleos en esta entidad, por lo que se espera que quien triunfe en las próximas elecciones en Chiapas, implemente estrategias reales y a corto plazo para buscar soluciones a este problema social que lacera la economía de todos los sectores productivos.

Puntualizó que en el sector turístico, el Soconusco sigue abandonado por la Federación, no obstante que en esta zona existen una infinidad de lugares de atracción para el turismo nacional e internacional, pero se carece la infraestructura necesaria para impulsarlo y sacarlo adelante, como en el caso de Puerto Chiapas donde no se tiene una draga especial para desazolvar el canal y con ello, se cierran las puertas al ingreso de turistas por esa importante vía.