OPINIÓN PÚBLICA

Rebasa el Dólar los 20 Pesos

Gonzalo Egremy

*Probables causas de devaluación de moneda mexicana, indican, es la incertidumbre en la revisión del TLCAN; pero también el proceso electoral.

*¿Quiénes son los candidatos a Senadores por Chiapas y quiénes los aspirantes a las Diputados federales? ¿Alguien los ha visto hacer campaña?

Lo anunciado por expertos desde finales del año pasado, empezó a ocurrir ayer, al devaluarse una vez más nuestra moneda frente al Dólar.

En las ventanillas de los bancos, en el aeropuerto de la Ciudad de México y en los puentes internacionales con Guatemala, cada divisa gringa se vendía en ¡veinte Pesos con veinte centavos!

En unas pocas horas (del lunes 14 para ayer martes 15) el Dólar aumentó su precio en relación con el Peso Mexicano en ¡treinta Centavos!

Y lo mismo ocurrió con la moneda guatemalteca: dos Pesos con sesenta y cinco Centavos por cada Quetzal, en casas de cambio y en los puentes internacionales Ciudad Hidalgo, Tecún Umán y Talismán, El Carmen.

Algunas de las causas de la enésima devaluación del Peso Mexicano, según analistas financieros y economistas, obedece a la incertidumbre que ha generado la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Los inversionistas y dueños del capital, observan con pesimismo la revisión del TLCAN y estiman que no será firmado pronto, sino quizá a fines del presente año.

Unos más consideran que el Dólar se ha fortalecido tras declaraciones del secretario gringo de Comercio, Wilbur Ross, respecto a las sanciones a empresas chinas y que en esa posible guerra comercial entre las dos súper potencias, la moneda mexicana se debilita aún más y en consecuencia se devalúa.

Y para variar, el Dólar se fortaleció ante el aumento en la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro (estadounidense) a 10 años.

En los altos círculos del Poder en México, preveían ayer que de no firmarse el TLCAN a fines de la presente semana, el Peso sufrirá más presión y el Dólar alcanzará los 20 Pesos con 30 Centavos o más.

Sin embargo, no debe descartarse que otro factor de devaluación de nuestra moneda, sea, por decirlo suave, por el confuso, proceso electoral, en el que grandes grupos en el país se encuentran divididos y hasta confrontados.

En anteriores devaluaciones nos explicaba el gobierno, que una de las causas era la estrepitosa caída de los precios del barril de petróleo.

En la actual devaluación no existe ya ese argumento oficial, pero de seguro, como México importa el combustible que nos vende en todo el país, vendrán otros gasolinazos por el nuevo precio del Dólar.

Localmente existe el popular dicho de: “será el sereno, pero…” lamentablemente nuestra moneda cada día vale menos frente al Dólar y al Quetzal (divisa guatemalteca).

Ante el escaso valor del Peso, muchos de los precios y tarifas de productos, bienes y servicios empezarán a subir de nuevo en los próximos días y nos daremos cuenta que la “cuesta de Enero” sigue hasta ahora en Mayo y quién sabe hasta cuándo, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Reportaban ayer la caída de una avioneta en la zona serrana del municipio de Tuzantán, y según algunas fuentes, los dos tripulantes de la aeronave fallecieron, y que hasta las 14 horas no determinaban que transportaba esa nave y quiénes eran//Les llovió, literal, en su Día a los Maestros. Aun así realizaron sus marchas y mítines en Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca, Guerrero y en otras entidades, demandando la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de unos 500 profesores despedidos, la excarcelación de otros más, aumento salarial, pago de bonos y retroactivos a maestros interinos, plazas para los normalistas, reconstrucción de las escuelas y viviendas dañadas por el sismo de Septiembre del año pasado//Vecinos del sector suroriente de esta ciudad, alertan a las autoridades sobre sujetos dedicados al robo de toda clase de focos (bombillas) de las marquesinas de las viviendas //Los focos que más roban son los llamados ahorradores de electricidad o Led que en las tiendas tienen un valor de entre 60 y 80 Pesos//Los ladrones portan cubetas grandes desde donde se encaraman para desprender los focos//La Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invita a la Comunidad de abogados de esta región, a las Jornadas de Discusión, con el tema: Argumentación en Materia de Hechos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que impartirán, el Juez, José Manuel Novelo López, el Doctor, Héctor Manuel Guzmán Ruíz, Carlos Enrique Argüello Ramos y Donovan Javier Pérez Roque, este día miércoles 16, de 17 a 20 horas en el auditorio del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas//En serio, hasta ayer no sabían en los Comités Municipales de algunos partidos políticos, quiénes son los candidatos a Senadores por Chiapas, ni los aspirantes a Diputados Federales//¿Alguien ha visto a algunos de los abanderados anteriores hacer campaña aquí en Tapachula o en los Distritos electorales de la región?//Y estamos a cuarenta y tantos días de la elección//Salud