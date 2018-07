ALFIL NEGRO

Puertas del Infierno

Oscar D. Ballinas Lezama

El Gobierno del Estado que lidera aún Manuel Velasco Coello, instruyó a Protección Civil y a otras dependencias estatales, a que estén listos para brindar ayuda a la población de todos los municipios de esta entidad, principalmente los que enfrentan la ola de calor provocada por la canícula, que inició este mes de Julio y podría terminar después del 20 de Agosto.

Buscando evitar y prevenir afectaciones a la salud derivadas del extremo calor que está resintiendo el planeta, el mandatario chiapaneco pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones de los expertos, entre ellas: realizar las medidas de higiene como el lavado frecuente de las manos, así como lavar y desinfectar frutas y verduras; comer alimentos bien cocidos para disminuir el riesgo de enfermedades diarreicas, sobre todo la salmonella, que en la Costa se ha convertido en una verdadera pandemia.

Pidió además, a toda la población, que traten de mantenerse hidratados tomando agua todo el día, no exponerse mucho tiempo al sol, usar ropa ligera y de colores claros, así como evitar realizar actividades físicas a la intemperie, sobre todo en horario de 11 a 16 horas.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 72 municipios chiapanecos, por la presencia de la ola de calor en el planeta, lo que permitirá activar recursos del Fondo para la Atención de Emergencias; lo raro es que los municipios beneficiados parece ser que únicamente serán los de la zona indígena, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, donde el clima siempre es frío y en esta época de canículas son frescos, mientras que los de la zona Costa, principalmente Tonalá, Huixtla y Tapachula que son sumamente cálidos y en estas fechas se convierten en la puerta del infierno, no fueron tomados en cuenta por la Segob.

Por cierto, esta semana en la capital chiapaneca el clima ha estado muy agradable, sin embargo, se autorizarán recursos para buscar que sus habitantes no vayan a sufrir el rebote de calor que provenga de la Costa del Soconusco.

En otras cosas, recientemente el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, estuvo en Tonalá para sostener una reunión de trabajo con el sector pesquero, de quienes dijo, que tienen un enorme potencial pero se encuentran en el abandono, por lo que les prometió que trabajarán juntos para resolver sus demandas sociales.

“Mi gobierno será un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; a partir del 8 de diciembre de este año vamos a comenzar a cambiar las cosas, no vamos hacer esperar a la gente, estamos obligados a generar el cambio y la transformación”, apuntó el gobernador electo.

Luego insistiría en que el próximo Gobierno de Chiapas que liderará tendrá todo el respaldo del Presidente de la República electo, para atender a los jóvenes, dar atención al campo, a los pescadores y se impulsará el empleo digno, la seguridad social, la reforestación de los ecosistemas, así como se apoyará la cafeticultura y el cacao.

Sabedor que el pueblo chiapaneco es de esto que ‘está pidiendo su limosna’, ratificó su compromiso de mejorar el sistema de salud para todos los chiapanecos, y que se luchará a tambor batiente contra la corrupción y los abusos, asegurando que va a caminar con el pueblo, que ya no van a ver al Gobernador o funcionario de su administración paseando en avión.

“Iremos a ras de tierra, al pueblo hay que respetarlo, hay que vivir como vive el pueblo; solo así van a alcanzar los recursos y programas; vamos a bajar los sueldos de los de arriba para subir el de los de abajo, vamos a hacer justicia”, concluyó Escandón Cadenas.

Poco antes había mencionado que no habrá persecución en su administración, sino orden y estado de derecho, dando la espalda al tráfico de influencias, quien cometa delito siendo funcionario, responderá ante la ley, expuso.

Por cierto, ayer fue entrevistado por nuestro director General, Enrique Zamora cruz, con quien lo une una larga amistad desde antaño.