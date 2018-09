ALFIL NEGRO

Participación del Pueblo

Oscar D. Ballinas Lezama

Con la visión de que sea el pueblo que hable y su voluntad sea respetada, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, puso en marcha el Plan de Gobierno del próximo sexenio y busca, a través de este ejercicio democrático, incorporar la propuesta ciudadana.

Para lograr sus objetivos, solicitó la colaboración de la Universidad Autónoma de Chiapas, considerando que con los académicos aumentarán las oportunidades del proyecto con el que se pretende transparentar las actividades y la responsabilidad de la administración estatal que fungirá en los próximos seis años.

“Con la participación de la ciudadanía es posible construir una mejor democracia, donde la sociedad participe expresando su opinión para construir un gobierno que atienda las necesidades más importantes requeridas por la sociedad”, apuntó Escandón Cadenas.

Reconoció que hubiese sido más fácil elaborar un Plan de Gobierno por un despacho o grupo de sus colaboradores, pero la idea es caminar junto con el pueblo y eso implica incluir su opinión en una nueva cultura política y de Gobierno.

Luego explicaría que es necesario cambiar la política tradicional, buscar a no ser como antes e informar sobre los programas o proyectos, así como la aplicación de los recursos públicos que deben hacerse con rendición de cuentas en forma transparente, sin demagogia: ”lo que se dice en los discursos se debe llevar a los hechos, ya no podemos seguir siendo el Estado que tiene todo, pero que lo habitan los más pobres del país”, afirmó.

Por cierto, entre las primeras exigencias de los mexicanos se distingue la de imponer seguridad, ya que hasta ahora ha sido el ‘talón de Aquiles’ de todos los gobiernos mexicanos, al grado de que ya nadie puede vivir tranquilo ni en su propia casa.

Los foros de consultas ciudadanas han arrojado entre sus resultados la enorme preocupación de la gente porque se implementen programas de seguridad que realmente sean exitosos y con ello se ataje la delincuencia organizada que se ha convertido en una hidra de mil cabezas y está devorando las entrañas de la sociedad mexicana.

Otro de los temas en que coinciden la mayoría de los ciudadanos de este país, es la falta de fuentes de trabajo y los exagerados precios en el cobro de productos y servicios, lo que a estas alturas ya nadie duda que es consecuencia de las reformas impulsadas en esta administración federal, sobre todo la energética, mediante la cual se impulsó el alza en los precios de la gasolinas y la luz eléctrica.

Este tema de los energéticos fue tomado como bandera de muchos aspirantes a gobernar, sobre todo el hombre de Macuspana Tabasco, que en base a la promesa de cambiar esa reforma y bajar los precios de las gasolinas y la luz eléctrica, logró la enorme popularidad que finalmente lo ha llevado a sentarse en la ‘silla del águila’.

Para nadie es secreto que los precios de los energéticos se pueden bajar en el momento en que Diputados y Senadores así lo decidan, para impulsar una contrarreforma con la que echen abajo la de este sexenio, luego echarla a andar y lograr con ello que millones de mexicanos ‘vuelvan a la vida’, porque su economía cada vez es más precaria ante los precios desorbitantes de todo lo que consume o utiliza.

Otros temas que son de importancia para los mexicanos, son los de salud y la educación; sobre todo en Chiapas, donde la Federación no ha otorgado los recursos suficientes para mejorar la infraestructura escolar; por el contrario, hostigó al magisterio para tratar de imponer la reforma educativa, sin embargo, no logró su objetivo porque los maestros se mantuvieron firmes en su lucha de resistencia.

Los problemas de salud han representado una lucha constante del Gobierno Estatal actual por mejorar ese sistema construyendo hospitales con tecnología de punta, el Gobierno de Manuel Velasco Coello, a contrapelo de lo que algunos de sus enemigos políticos ha manifestado sobre la presunta ausencia de este importante servicio, los hechos han demostrado todo lo contrario y este sexenio fue en el que más nosocomios se construyeron y los programas de salud fueron constantes a lo ancho y largo de la geografía chiapaneca.

En otros temas, ayer las autoridades del Politécnico de Tapachula entregaron documentos de graduados a 16 nuevos Ingenieros en Gestión Empresarial, entre ellos está Jonatán Jair Ballesteros Ballinas; por lo que su familia agradeció a Dios le ayudara en este esfuerzo.

Finalmente, un abrazo de oso y una felicitación para el político, maestro y escritor tapachulteco, Gabriel Aguiar Ortega, que hoy cumple un añito menos de vida.