EL QUINTO PODER DE MEXICO

Plan de Gobierno 2018-2024

Ernesto L. Quinteros

Elaborar un Plan de Gobierno para el Estado de Chiapas requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad, porque este documento será el eje rector de la próxima administración pública estatal.

Y en él irán también plasmadas las fortalezas y las debilidades del Gobierno, de cómo se está recibiendo y qué se necesita para que esto funcione, y detonar el desarrollo económico y social que se requiere en la entidad, además, en dicho plan también irán las líneas de acción a las que se deberán sujetarse los nuevos funcionarios estatales.

Pero más aun, el Estado de Chiapas es complejo por naturaleza, por su gran riqueza y diversidad de pueblos y regiones.

Con el paso de los años, las políticas públicas se han hecho complejas, y las reglas de operación de programas y proyectos igual.

Y si a eso le sumamos de que todo este plan también deberá ir sujeto a las acciones, programas y proyectos que emprenderá el nuevo Gobierno Federal, para tener coincidencia y sumar esfuerzos y presupuestos, entonces el reto es mayor.

Por eso es buena la iniciativa que ha emprendido desde que ganó el proceso electoral del 1º de Julio, Rutilio Escandón Cadenas, quien será el próximo Gobernador.

El Gobernador Electo plantea que con la puesta en marcha de la consulta del Plan de Gobierno 2018-2024, se tiene la finalidad de alcanzar el mayor consenso e incorporar la propuesta de la ciudadanía, con la colaboración de la academia, y lograr las mayores propuestas que generen las soluciones que exigen los chiapanecos.

Una parte de esta consulta se hizo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en donde dijo que con la académica existe una gran oportunidad de transparentar el Plan de Gobierno que va a regir las actividades y responsabilidad del Gobierno en los próximos seis años.

En ese sentido, el próximo mandatario estatal sostuvo que con la participación de la ciudadanía es posible construir una mejor democracia, auténtica, donde la sociedad pueda participar y expresar su opinión.

Escandón Cadenas subrayó que el mandato del pueblo expresada en las urnas el 1 de Julio, es instaurar un nuevo sistema, que pueda llegar a los lugares más lejanos, aunque no haya internet en muchos lugares, “los que sí van a tener acceso leerán la propuesta y harán sus comentarios a través de una página electrónica”.

Así que si usted estimado lector tiene alguna propuesta, es tiempo de sumarse.

Alerta por Dengue.

Mientras muchos funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado andan despreocupados e indiferentes a todo lo que acontece en la entidad, su contraparte federal, confirmó en la tarde del pasado jueves el deceso de la quinceava víctima de Dengue, once de ellos en Chiapas, que se mantiene en primer lugar nacional en infectados por el virus, y en la misma posición en defunciones por esa enfermedad en lo que va del 2018.

De acuerdo a la dependencia, hasta la Semana Epidemiológica No. 37, hay confirmados con pruebas de laboratorio a 4 mil 578 casos confirmados, pero otros 32 mil 744 presentan los síntomas y están en calidad de probables infectados por alguno de los cuatro serotipos de las tres clases de Dengue que se conocen.

El 86 por ciento de esos casos confirmados corresponden a Chiapas (2 mil 62), Veracruz (807), Jalisco (626), San Luis Potosí (229) y Nuevo León (212).

En el caso de los 15 decesos por Dengue, Chiapas tiene 11; Michoacán uno; Tamaulipas uno; Oaxaca uno; y otro más en Nayarit.

En el caso específico de Chiapas, de Enero al 20 de Septiembre pero del año pasado, se habían contabilizado 837 casos confirmados de personas afectadas. Por lo tanto, en el 2018 hay un incremento de alrededor de 150 por ciento.

Mientras que en los decesos también hay un aumento, ya que en ese periodo del año pasado iban 7 casos, contra los once del actual.

Incluso, en todo el 2017 hubo 10 muertos a causa de dicha enfermedad en Chiapas, es decir, en ocho meses y medio del 2018, ya se rebasó a lo ocurrido en todo el año anterior.

En nuestra región desafortunadamente esta enfermedad es muy recurrente, pero sobre todo la población tienda a confundir su sintomatología.

Y como ya lo hemos comentado en otras entregas, es importante que si usted presenta algún síntoma como cuerpo cortado, calentura y un cuadro de gripa persistente, acuda a su médico o centro de salud más cercano. No vaya a ser la de malas.

