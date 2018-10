EL QUINTO PODER DE MEXICO

Basura y Tricicleros. Aguas con la Insalubridad

Ernesto L. Quinteros

En todos los Gobiernos Municipales ha sido difícil y casi imposible prestar un servicio de recolección de basura más eficiente en la ciudad.

Sin embargo, durante los últimos tres años que gobernó el nefasto exedil de Tapachula, Neftalí Del Toro, prácticamente dejó en ruinas esta importante área del Gobierno Municipal, porque no hay suficientes camiones recolectores, a eso súmele que dejaron proliferar de manera desproporcionada a los famosos “tricicleros”.

Según algunos datos de las autoridades locales, se revela que son entre sindicalizados y libres más de “dos mil recolectores” quienes le hacen la chamba a la Dirección de Limpia del municipio, y que claro, cobran de 10 a 30 Pesos, y en ocasiones hasta 100 Pesos, según sea el volumen de las bolsas de basura. Esta actividad la hacen de colonia en colonia y de casa en casa.

También hay que decirlo, la administración municipal pasada dejó que proliferaran estos recolectores de desechos porque les representaban ganancias. Pues resulta que también fueron engañados por supuestos recaudadores de la Hacienda municipal, quienes les cobraban cuotas diarias entre 10 y 50 Pesos, en los diferentes puntos de recolección que tiene la Dirección de Limpia en la ciudad, como el de Mercado ‘Los Laureles’, ‘Soconusco’, Solidaridad 2000, Puente Seco, entre otros.

En donde al igual que en el ambulantaje, no hay ni padrón, ni se tiene información clara de que hayan ingresado esos recursos a la Tesorería Municipal, que sí se les cobró a los tricicleros, pero no se sabe con claridad a cuánto asciende lo recaudado, porque no existieron recibos oficiales. Aparte de que los recaudadores, supuestamente, no eran empleados del Ayuntamiento.

Como verá, estimado lector, se trata de otro “robo millonario” que obviamente fue solapado por el Exedil de Tapachula y su pandilla.

Y mientras son peras o son manzanas, el nuevo Gobierno Municipal de Tapachula por lo menos ya reconoció el problema, y su primer resbalón, pues si bien la medida de recaudar estos recursos para que verdaderamente entren a la Tesorería Municipal es buena y aplaudible, porque habla de que quieren aplicar transparencia, tuvieron un error de cálculo.

Sí, le explico. Desde el momento en que publicitaron el hecho de que ahora esos recursos que son pagados por los “tricicleros recolectores de basura” entran a la Tesorería Municipal con sus respectivos recibos, abrieron la puerta a la privatización del servicio de recolección de basura, el cual, se supone, debe ser gratuito.

Es decir, resolvieron un “pequeño problema” y le abrieron la puerta a uno más grande, porque ahora cualquier hijo de vecina o particular que esté desempleado podrá probar suerte e iniciar un pequeño negocio, el de recolectar basura, que dicho sea de paso es deficiente y caro, representando un peligro de salud para todos ellos.

Mis respetos para quienes se dedican recolectar desechos, porque arriesgan su salud y la integridad de ellos y sus familias.

El servicio que prestan sin ninguna medida sanitaria y sin equipo adecuado, aparte de deficiente genera otros problemas para la autoridad local, porque transitan en sentido contrario; lo recolectado excede por mucho la capacidad que soportan los triciclos lo cual los hace que en ocasiones vayan dejando tirada la basura por las calles, además de permitir que trabajen menores de edad, sólo por mencionar algunos de estos “pequeños” inconvenientes.

Entonces, la autoridad en turno tendrá que ser más prudente e ir analizando el tema con quienes verdaderamente lo conocen.

Porque si bien es cierto, los tricicleros recolectores de basura han existido por varios años, el crecimiento en su número en los últimos tres años se dio de manera desproporcionada y exagerada.

Reconocer el tema es un buen punto, resolverlo, será todo un reto para las autoridades entrantes. Capacitar, equipar y trabajar todos juntos para que este tema no se les salga de las manos, es responsabilidad de las partes involucradas.

Ahorita se habla de la recolección de basura. Si le platicara del destino final de los desechos, o sea, del Basurero Municipal, se iría de espaldas.

Por hoy, ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

