El Quinto Poder de México

Éxodo se Estancará en el Norte de México

Ernesto L. Quinteros

Mientras que la primera caravana migrante centroamericana ya cruza por el Estado de Oaxaca, la segunda ya se encuentra en territorio nacional, sin embargo, todo este éxodo de miles de familias quedará estancado en la frontera norte de México.

Al parecer, este fenómeno social internacional se volverá más recurrente, mientras que las autoridades de los países involucrados, como Guatemala, El Salvador y Honduras, así como México, no implementen políticas públicas que combatan sus causas reales.

El tiempo apremia, es importante poner en marcha acciones inmediatas que desalienten el desplazamiento de una buena parte de la población, en donde ya se vive una crisis humanitaria. O qué, ¿esos Gobiernos estarán esperando a que sus países queden sin población?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya le declaró la guerra a los migrantes y militarizará la frontera de su país con México.

Según información de los medios de comunicación estadounidenses, ese Gobierno desplazará “cinco mil efectivos a su frontera”. Es decir, hay más soldados norteamericanos en la frontera entre EU y nuestro país, que en Siria o Irak.

Y como ya lo hemos comentado, el que está sacando raja política de este tema es precisamente Donald Trump, todo de cara a las elecciones del 6 de Noviembre en Estados Unidos.

Lo sucedido el pasado domingo en el puente internacional ‘Rodolfo Robles’ en Suchiate, en donde los migrantes intentaron entrar por la fuerza, tirando piedras y palos a los Policías Federal de México y el INM en el paso fronterizo, deja al descubierto que esta situación ya es también un problema de “seguridad nacional”.

El resultado fue un migrante muerto y varios heridos en ambos bandos, mientras la pregunta sigue siendo la misma, ¿quién está organizando estas caravanas?, ¿cuál es el objetivo real detrás del éxodo?

La situación que se vive es compleja y se tiene que atender como tal, no solamente anunciar programas de ocurrencia, ofreciendo visa y trabajo en territorio mexicano a los centroamericanos, porque al final del día aquí se carece prácticamente de lo mismo.

Pero el problema no sólo se genera en esta región de la frontera sur de México, sino también en la frontera norte del país, como en Tijuana, en donde ya viven miles de familias extranjeras, que al no poder lograr asilo politico en Estados Unidos, se han quedado a vivir ahí, lo que no es malo, al contrario se habla del humanismo y solidaridad de México a nivel internacional, el detalle está en que honestamente el Gobierno de México no tendrá “capacidad de atención a todo este gran número de población que está llegando a territorio nacional”.

Ejemplo de ello son los migrantes haitianos, africanos, cubanos, venezolanos, entre otras nacionalidades, que ya viven en diferentes ciudades de la frontera norte de México.

Y qué bueno fuera que todos tuvieran trabajo, servicios de salud, vivienda y mejores condiciones de vida, pero hay que ser realistas, estamos muy lejos de que como país podamos ofrecer todo eso.

Vuelve a Ganar AMLO.

Lo que ya se sabía se confirmó este fin de semana, la consulta ciudadana para saber si se cancelaba o no la obra de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México en Texcoco, y se iniciaba un nuevo proyecto en Santa Lucía, la ganó el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque demasiado cuestionado sobre el método y la organización de dicha consulta.

Así que el próximo Gobierno Federal cancelará dicha obra.

Sin embargo, es claro que el trasfondo de este tema es económico, de muchos miles de millones de Pesos, ya que es del dominio público que de continuarse dicha obra los beneficiados serían los contratistas del actual Gobierno Federal. Así que no hay mucho qué celebrar, porque este teatro es más de lo mismo.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

