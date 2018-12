EL QUINTO PODER DE MEXICO

Las Prioridades de AMLO

Ernesto L. Quinteros

En las semanas por venir, las prioridades del próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son diversas, una vez que tome protesta este sábado en el Congreso de la Unión.

Hay muchos temas a los que le tiene que dar seguimiento, sin perder de visto los temas de interés social y político. Como el del magisterio que en diferentes entidades del país ha ido tomando revuelos, por la falta de liquidez de los gobiernos locales.

¿Ejemplo?, Michoacán, en donde el Gobernador de extracción perredista, Silvano Aureoles ya de plano tiró la toalla, y dijo claro que no tiene dinero para pagarle a los maestros, proponiendo que la Federación retome el control administrativo del magisterio y que él les pague.

La mala noticia es que hay otras entidades que vienen sufriendo de lo mismo, falta de recursos financieros, como en Tabasco, en donde el Sector Salud está colapsado y los trabajadores del sector se han tenido que ir a paro de labores.

La herencia que recibirá Andrés Manuel López Obrador va cargada de una gran diversidad de problemas, muy complejos, como la inseguridad, que es uno de los más diversos por sus causas y efectos, dejando como saldo miles de muertos, desaparecidos y violencia, entre otros problemas más que no nos alcanzaría este espacio para enumerarlos uno a uno.

Independientemente de esa complejidad de problemas y las condiciones en que recibirá el país, López Obrador representa la esperanza de millones de mexicanos, quienes creyeron en sus propuestas de trabajo en campaña, que fueron calificadas de populistas.

Entre esas propuestas, está el ofrecimiento de que bajaría el precio de la gasolina. En donde hay otra polémica, pues a pesar de que MORENA ya se tiene el control en la Cámara de Diputados y el Senado, aún no ha sido posible. Entre muchas otras propuestas más que ha llamado la atención ciudadana, que aún tiene la esperanza de que se cumplan en la cuarta transformación del país propuesta por el tabasqueño.

La Expectativa.

A pesar de todo, para bien o para mal, actualmente existe una gran expectativa por la toma de protesta del nuevo Presidente de la República, quien llega respaldado por un impresionante apoyo ciudadano que desde el 1º de Julio le dio la confianza para dirigir los destinos de este país.

Honestamente, en casi 20 años que llevó en esta actividad periodística e informativa, nunca había visto tanta efervescencia social y expectación por el cambio de Gobierno. Será quizá porque fueron 18 años del tabasqueño en busca de la Presidencia, o porque representa la esperanza de transformación y cambio que todos queremos y anhelamos.

Para que se dé una idea estimado lector, de qué tamaño es el interés nacional e internacional; a la toma de protesta de AMLO están acreditados mil 800 periodistas nacionales y extranjeros. Así como hay más de 400 invitados especiales, entre ellos 40 Jefes de Estado y Gobierno.

Se va Peña.

Enrique Peña Nieto, hoy expresidente, llegó a Los Pinos hace seis años con un gran respaldo ciudadano, pero se va con una muy mala calificación.

Si hay algo que deben cuidar los gobernantes es precisamente eso, la percepción ciudadana, pero sus adversarios se encargaron de ventilar en los medios de comunicación una gran diversidad de temas de corrupción y abuso de poder que terminaron sepultándolo ante la opinión pública.

Peña Nieto termina su mandato con la desaprobación de cuatro de cada cinco mexicanos, quienes además califican negativamente su desempeño al frente del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por EL UNIVERSAL.

Ese es un ejemplo claro que el respaldo popular y la aceptación ciudadana va en función a los resultados obtenidos en un Gobierno.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

