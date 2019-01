EL QUINTO PODER DE MEXICO

Destapan la Cloaca en Cabildo Tapachulteco

Ernesto L. Quinteros

El tema de la 4ª Transformación y del tan ansiado cambio en el Gobierno Municipal, tendrá que esperar en Tapachula, ya que los funcionarios municipales, incluidos los miembros del Cabildo, le están echando muchas ganas para que se ventilen, ante la quemante opinión pública, todo tipo de actos de corrupción.

Algo está pasando en la caja de cristal, en donde los que asesoran al aún alcalde, Oscar Gurría lo meterán en una infinidad de problemas legales, y este será el menor de los casos.

La denuncia realizada a este rotativo por una Regidora del Cabildo tapachulteco, quien descubrió que le falsificaron su firma, prácticamente destapó la cloaca y se confirma, una vez más, lo que se sospecha y se comenta en los pasillos de la Presidencia Municipal: los funcionarios morenistas están saliendo más bandidos que sus antecesores.

La funcionaria, de la que no se dio a conocer su nombre -ya sabe, para respetar el debido proceso, porque luego las leyes parece que estuvieran hechas para proteger a los delincuentes- ya interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas una denuncia penal de los hechos. Y no es para menos, debido a que en diversas actas de Cabildo aparece su firma y su nombre, pero resulta que ella nunca fue convocada y nunca firmó dicho documento.

Y ante el temor de que se utilice su identidad para posibles actos de corrupción, malversación de fondos o posibles robos al erario municipal, decidió asesorarse en un despacho jurídico que ya integró la demanda con todas las pruebas necesarias, para que se proceda en contra de quien o quienes resulten responsables.

Según el abogado que lleva este penoso y escandaloso caso, una de las actas de Cabildo apócrifa está relacionada con la instalación de mercados y centros de abasto, reunión que supuestamente se llevó a cabo el pasado 25 de Octubre a las 20:20 horas. Y esas supuestas reuniones, se presume, fueron avaladas con la presencia del Secretario Luis Miguel Del Pino Acotto, de quien se desconoce si también le falsificaron la firma. ¡Chulada de transformación!

Y aún hay más. Resulta que también hay documentos relacionados con el tema de adquisiciones, en donde al parecer a muchos funcionarios municipales ya les dio por ser proveedores del Ayuntamiento de Tapachula.

Este caso es muy similar a lo que hace tres años denunció una Exregidora de Morena, al descubrir durante la nefasta administración del exalcalde priista Neftalí Del Toro, que funcionarios municipales estaban comprando papelería a precio de oro en un local comercial que tenía el domicilio fiscal de una lavandería. Sí, de ese tamaño fue la corrupción de la administración municipal pasada.

Denuncia que nunca prosperó gracias al tráfico de influencias del Exedil, pero que el robo, el desvío de recursos y la malversación de fondos fue más que evidente.

Y mientras se averigua más sobre esta denuncia hecha por la Regidora del Ayuntamiento de Tapachula, también hay comentarios que se empiezan a ventilar sobre los sueldos de los Regidores, en donde se dice de algunos que ganan mejor que el mismísimo López Obrador, pues también ya son prominentes empresarios de la localidad, y tienen tanto capital que hasta fiado le dan al Ayuntamiento. ¿Será?

Incluso hay comentarios sobre de que hasta entre los Regidores hay niveles, porque no todos ganan lo mismo.

En fin, este asunto apenas comienza y seguramente conforme pasen los días, las semanas y los meses se seguirá sabiendo más y más de cómo se las gastan los funcionarios municipales morenistas.

Es cuestión de tiempo para que se descubra todo este embrollo, debido a que todo indica una mala repartición del botín.

Por hoy, ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

Visita: www.elorbe.com.mx