EL QUINTO PODER DE MEXICO

Recolección de Basura ya Está Privatizada

Ernesto L. Quinteros

Mientras en otras ciudades del país el sistema de la recolección de la basura se ha convertido en una oportunidad para obtener recursos adicionales para los Ayuntamientos, aquí en Tapachula este tema sigue y sigue generando problemas y más problemas.

El Gobierno de Oscar Gurría dice que hoy cobran menos a los tricicleros en los centros de acopio de la ciudad, cuando antes pagaban más. Dando a entender que antes había corrupción y componendas, pero como que le da miedo o fobia informarlo con claridad. ¿Por qué será?

Pero la realidad no se puede esconder, la corrupción sigue en esta dependencia municipal, que se ha convertido en el negocio de unos cuantos.

Entonces salta la pregunta de nueva cuenta, la misma que se han venido repitiendo los militantes de MORENA y la población tapachulteca, ¿por qué Gurría nunca ha querido informar cómo recibió la administración municipal?

Por qué el Edil evade el informar a la sociedad en qué condiciones recibió las diferentes áreas del Ayuntamiento.

No es un secreto que en el área de Residuos Sólidos, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, les dejaron un parque vehicular chatarra, que firmaron de recibido sin ningún problema, nunca quiso informarlo, hasta que a base de puro zapes en los medios de comunicación y las redes sociales lo obligaron a difundir imágenes de dichos camiones recolectores chatarra, así como también del escándalo en la renta de camiones recolectores a precios de oro.

Pero Gurría escondió los números y el estado que guardan las dependencias municipales, no solo del sistema de recolección de basura, sino de todas las áreas.

Para él era sano informar la entrega-recepción con oportunidad, pues dejaría de cargar con un gran cúmulo de culpas, pero llama poderosamente la atención que lleva seis meses evadiendo su responsabilidad de informar con veracidad.

¿Por qué el Edil se reúsa a transparentar la entrega-recepción?, y sólo hasta que sienta el agua en el cuello gritará que en la administración pasada, hubo vicios y corrupción.

Siempre buscando una salida política a un problema que tarde o temprano le va a reventar en las manos.

El tema de la recolección de la basura es complejo. En Tapachula nos guste o no ya existe, este servicio ya está privatizado.

Porque cuando usted amable lector, tira sus desechos con el triciclero, este ‘le cobra’, y si tira sus desechos en los centros de acopio, también le cobran. Porque camiones existen como cinco, para cubrir más de 400 colonias urbanas y sub urbanas. Entonces nos damos cuenta que el servicio ya es privado.

Sí, aunque nos cueste reconocerlo, desde que Oscar Gurría cometió el error de dar derechos a los tricicleros cobrándoles cuotas de manera oficial en los centros de acopio, le abrió la puerta a un gran cúmulo de problemas, y la privatización del servicio.

Así como incentivó la proliferación de los tricicleros, que en los últimos seis meses se ha triplicado su número.

Según el Edil, acabó con la corrupción en los llamados centros de transbordo, pero la realidad es que sólo una pequeña parte de los recursos que pagan mediante cuotas mensuales los tricicleros sindicalizados, entra a la Tesorería Municipal, mientras que de la mayor parte de ese dinero no se sabe el destino.

Si usted, como ciudadano, quiere tirar sus desechos en los centros de acopio, le cobran según el volumen. Y en la mayoría de las ocasiones no le dan recibo.

Así como existen testimonios de que muchos tricicleros libres pagan diariamente cuotas directas en los centros de acopio, al personal del Ayuntamiento.

Pero eso no es todo, existen denuncias también, del mismo personal de la Dirección de Residuos Sólidos que presuntos funcionarios municipales, venden los materiales reciclables a una sola empresa.

Obviamente, las ganancias, se comenta, no entran a la Tesorería del Ayuntamiento de Tapachula.

Y por si esto fuera poco, hay quienes han filtrado información de que en esta dependencia también hay huachicoleros. Pero de eso le comentamos después.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

