ALFIL NEGRO

El caballo se alista para el día de la batalla; más Jehová es el que da la victoria (Proverbios 21:31).

Las Potestades del Mal

Oscar D. Ballinas Lezama

“La migración es provocada por la necesidad económica y por el miedo a la violencia que la gente sufre en sus países, como sucede actualmente con El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Honduras; miles de personas están huyendo de la tierra que los vio nacer, son peregrinos que buscan una nueva esperanza de vida”, dijo en exclusiva a EL ORBE, Herson Erchila, apóstol del Ministerio Internacional Restauración, de Guatemala.

El estudioso de la Biblia, considerado un prestigiado profeta oriundo de Quetzaltenango, Guatemala, reconoció que la migraciones centroamericanas están conformadas por mucha gente que teme ser asesinada por los grupos delictivos como la Mara Salvatrucha, que en sus países no les dejan trabajar libremente al obligarlos a pagar derecho de piso, por cualquier negocio que tengan.

“La inseguridad ha crecido en todo el mundo, sin embargo, en Centroamérica ha rebasado los límites con el surgimiento de las Maras, consideradas una de las organizaciones criminales más peligrosas, que ahora está sentando sus reales y convirtiéndose en una pesadilla para los habitantes de la frontera entre México y Guatemala; las clicas que pelean el control del territorio en donde están desarrollando sus actividades ilícitas, no dan tregua sus enfrentamientos”, apuntó el estudioso de la Biblia.

Luego añadió: ”estas pandillas trasnacionales tuvieron su origen en los Estados Unidos de Norteamérica y desde el 2004 se han asentado en El Salvador, Honduras, Guatemala y ahora en México, principalmente en la zona del Soconusco, en Chiapas”.

Explicó que muchos de estos peligrosos criminales se infiltran en las llamadas caravanas humanitarias de Centroamérica, siendo personas que no se tientan el alma para asesinar porque son adoradores de ‘Masimón’ y le rinden culto a la muerte, considerando que hacen pactos satánicos y que el diablo los protege cuando realizan sus maldades, expresó el apóstol guatemalteco.

Argumentó que el trasfondo del problema de la criminalidad es espiritual, ya que la lucha que debe darse no es contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas que poco a poco se han venido apoderando del alma y corazón de mucha gente, de ahí la importancia de que las personas deban creer en la liberación de los demonios a través de la oración y la intercepción.

Hersón Erchila reconoció que desafortunadamente las doctrinas, los diversos criterios y expresiones dentro del cristianismo mantienen divididas a la iglesia, lo que no le permite la restauración del espíritu y dificulta mantener una lucha contra la maldad.

“Esta división feroz en la iglesia debe terminar, dejar atrás los criterios que cada denominación tiene y formar un solo frente para evitar que siga prevaleciendo el ‘divide y vencerás’, que ha sido hasta ahora, una de las armas favoritas de Satanás que anda como león rugiente queriendo devorar nuestras almas”, enfatizó el hombre que es considerado uno de los representantes del pueblo de Dios.

Argumentó que son momentos de sonar los ‘shofares’ (cuernos de carnero, usados para los cultos religiosos), tocar los tambores y mover las banderas de la unidad, la misericordia y el amor entre la humanidad, para vencer la maldad y la corrupción que está superando los tiempos de Sodoma y Gomorra.

Finalmente, opinó que solamente un líder o gobernante (un Gobernador o Presidente de la República) pudiera en estos momentos unificar a las iglesias de todas las denominaciones, convocándolas a unir esfuerzos en la oración y restauración que necesita México, sobre todo el Soconusco, en donde convergen infinidad de culturas (alemanes, japoneses, chinos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureño, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, estadunidenses, mexicanos);y al parecer han formado en este lugar un nudo gordiano de maldad.

Mientras tanto, el Gobernador de Chiapas no deja de impulsar la carreta y exigió a los integrantes de su gabinete, leyéndoles la cartilla para que marquen claramente la diferencias y limpiar la corrupción con las que encontraron las diversas dependencias estatales; esto, con el objetivo de contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.