ALFIL NEGRO

Dimes y Diretes

Oscar D. Ballinas Lezama

“Si el Gobierno mexicano no detiene la migración centroamericana, voy a cerrar la frontera norte, ¡no estoy jugando!”, sentenció hace pocos días en los medios de comunicación internacionales, el presidente Donald Trump.

“Amor y paz”, fue la respuesta del mandatario azteca, quien se niega a responder las advertencias del líder de uno de los países más poderosos del mundo; mientras tanto, muchos de sus connacionales le piden a Dios y todos los santos que el ‘Rey del norte’ no vaya a cumplir sus amenazas, ya que de hacerlo generaría miles de millones de Dólares en pérdidas a los empresarios y comerciantes de ambos países.

La Secretaria de Gobernación saltó a la palestra para aclarar paradas y dijo que el Gobierno Federal está haciendo su trabajo, al grado de que en estos meses han logrado contener el flujo migratorio que era de 80 mil migrantes mensuales y bajó a 40 mil, de los que pasan por la frontera sur de la nación mexicana, reconfirmando que la migración centroamericana es un hecho. y ante ello, el sol no puede taparse con un dedo, como pretende hacerlo el Gobierno hondureño.

Mucha razón tiene la doctora Olga Sánchez Cordero, el sol no se puede tapar con un dedo, como pretenden hacerlo funcionarios del Gobierno hondureño; más allá de los dimes y diretes, entre los representantes de las todas las naciones inmiscuidas en el peregrinar de los migrantes centroamericanos, las protestas de los habitantes de los municipios del Soconusco se han elevado de tono, bajo el argumento de que ya no quieren saber nada de los extranjeros indocumentados que traspasan la frontera entre Guatemala y México, muchas veces por la fuerza y en otras amparados por los acuerdos humanitarios establecidos dentro del Gobierno de la 4Transformación.

Ante la zozobra y el miedo que este proceso migratorio ha generado entre los habitantes de las regiones de la frontera del sur de México, algunos representantes de organismos empresariales han decidido agarrar el toro por los cuernos y poner las cartas sobre la mesa.

Ayer, miembros del Consejo Directivo de Coparmex, Costa de Chiapas, que preside José Antonio Toriello Elorza, levantaron la voz y mencionaron que, desde Octubre del 2008 a la fecha, todos los municipios de la región Costa y Centro de Chiapas, han resentido los embates que el ingreso de migrantes representa.

Toriello Elorza añadió que ante este problema los chiapanecos, en especial los soconusquenses, están viviendo en la incertidumbre por los hechos delictivos que se han suscitado en diferentes partes y bajo distintos modos de operación.

El líder cameral enfatizó que Coparmex rechaza rotundamente el ingreso de la nueva ‘caravana madre’ que se ha anunciado por la Secretaría de Gobernación, saldrá de Honduras próximamente e ingresará a México aprovechando la política de frontera abierta, su pretensión es recorrer la franja fronteriza, aunque Gobernación informó que contendrá a los migrantes en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Explicó que los integrantes de la Coparmex en la Costa de Chiapas están en total desacuerdo e indignados por esta propuesta que deja a los chiapanecos en estado de indefensión, por lo que envió un recordatorio al Gobierno Federal, haciéndoles notar que Chiapas es un Estado que forma parte de la República Mexicana desde 1824 y el Soconusco desde 1842; menciónó que se deben tomar en cuenta otros problemas en esta entidad, en la que por el olvido del Gobierno Federal ya hubo un levantamiento armado indígena, considerando que primero se debe resolver los problemas de nuestra gente y después los de los extranjeros, sobre todo cuando éstos entran por la fuerza e ilegalmente.

Explicó que el plan de contención que la Secretaría de Gobernación pretende poner en marcha en el Istmo, debe hacerse desde la frontera sur en los límites de Guatemala y Chiapas, que es donde inicia la patria, por lo que además, es preciso que se fijen estrategias que eviten el ingreso de los migrantes indocumentados a nuestro país, que se cancele la expedición de visas humanitarias, buscando un ingreso ordenado que no permita a los extranjeros seguir violando nuestras leyes, ni tener más derechos ni privilegios que un propio mexicano.

Reconoció que el ingreso desordenado de los migrantes indocumentados ha rebasado y contribuido al aumento de la inseguridad, violencia, ilegalidad, ha colapsado la economía local y se ha propagado enfermedades.

Ante esta situación caótica que se está viviendo en el Soconusco, los de Coparmex zona Costa, piden se resuelva el problema de las caravanas de migrantes, exigiendo a sus países de origen que les extiendan documentos migratorios, así como de salubridad y de no antecedentes criminales, para que el Gobierno mexicano pueda tramitarles cualquier tipo de visa con la que puedan internarse en territorio nacional.

Pidieron también, que en su ingreso a este país los migrantes se sujeten obligadamente a nuestras leyes de toda índole, quien radique ilegalmente sea deportado a su nación de origen en forma inmediata y cancelarles la expedición de visas humanitarias, ”quien esté de forma ilegal en México debe ser deportado, ya que no cuenta con documento que ampare su estancia legal en nuestro territorio’, argumentó Toriello Elorza, quien convocó a la sociedad chiapaneca a trabajar junto con las autoridades de los tres niveles de Gobierno para solucionar este galimatías migratorio.

En otros temas, vecinos de la 13 Norte, entre 7ª y 15 Oriente, insisten en que Coapatap los sigue manteniendo sin abastecimiento de agua rodada, el cambio de Director no solucionó nada, al contrario, ahora están peor porque si antes les tandeaban el preciado líquido dos veces a la semana (3 horas cada día), hoy a duras penas le llega una vez a la semana y por una hora, lo que consideran un fraude porque pagan porque les surtan agua todo el mes, y así lo cobran.

Eso sí, el recibo está en tiempo y hora, con la amenaza de proceder al corte del servicio a quien se atrase en su pago. Vamos de mal en peor con ese organismo ‘descentralizado’.

Hacienda del Estado invita a transportistas y motociclistas a pagar sus refrendos y altas vehiculares, con los beneficios fiscales del 2019, descontando al 100 por ciento las multas y recargos.