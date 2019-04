INDICADOR POLÍTICO

La UABJO y el Diálogo Democrático;

un General en Debate Sobre Guardia

Carlos Ramírez

Si el tema de la mesa redonda fue la Guardia Nacional, los desafíos de la seguridad y Oaxaca, el fondo más significativo fue la presencia como ponente del jefe de la 28ª Zona Militar dentro del territorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

El milagro político fue posible gracias a la labor democrática del rector Eduardo Bautista Martínez y a su Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la delincuencia en el Estado de Oaxaca. Por primera vez la UABJO, de larga tradición de lucha radical, asumió su papel estabilizador en la conflictiva sociedad de Oaxaca.

En la mesa de debate del viernes pasado, el General de Brigada, Martín Terrones Calvario, expuso el enfoque de la Guardia Nacional, y la inseguridad y la violencia desde la perspectiva de la doctrina de defensa nacional y, sobre todo, desde la seguridad interior aún incomprendida no sólo por parte de la sociedad, sino por las instancias políticas, legislativas y de Gobierno.

El rector Bautista Martínez ha logrado tranquilizar a la UABJO, abrirle espacios de participación en la construcción de soluciones y crear grupos ciudadanos para concitar la participación directa de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones institucionales. La Comisión Ciudadana sobre seguridad ha logrado la participación de importantes figuras locales, muchas de ellas con destacada militancia social disidente ahora canalizada hacia el diseño de propuestas.

La mesa del viernes se enriqueció con la participación directa del jefe de la 28ª Zona Militar por la imagen de tolerancia universitaria. Lejos están los años en los que la UABJO era sinónimo de inestabilidad, violencia y confrontación. La presencia de la Universidad en la búsqueda de soluciones en el tema delicado de la inseguridad ha ayudado a consolidar algunas de las iniciativas gubernamentales y, por supuesto, a mejorar otras porque la Comisión Ciudadana no ha estado para complacencias.

El debate sobre la Guardia Nacional en Oaxaca destacó la parte más importante de la iniciativa, señalada en los Transitorios del decreto de reformas constitucionales publicado el martes 26 de Marzo: la necesidad de impulsar la reforma de los cuerpos policiacos estatales y municipales, sobre todo en Oaxaca, donde el 80% del territorio es agrario y el 73% de los municipios se rige por el modelo de Gobierno Indígena de usos y costumbres.

La Guardia Nacional y la nueva estrategia nacional de seguridad pública pasarán una prueba de fuego en Oaxaca, sobre todo a nivel municipal: policías improvisados, muchos de ellos ni siquiera asumidos como policías sino como topiles, una especie de agente sin ninguna capacitación, casi la totalidad de ellos sin certificación y todos con salarios de miseria. Ahí, a nivel municipal, el crimen organizado ha penetrado ante la falta de decisión de los últimos Gobiernos estatales para construir un escudo de seguridad ante la llegada de cárteles del crimen organizado.

Oaxaca fue una de las primeras plazas ocupadas por los marihuaneros. En Abril de 1984 los Obispos del sur, señaladamente los de comunidades de Oaxaca, publicaron un desplegado para denunciar la llegada de traficantes de marihuana a cambiar la siembra de comunidades empobrecidas. Ese desplegado fue potenciado por el columnista Manuel Buendía y la investigación de complicidades gubernamentales provocó su asesinato en Mayo de 1984 antes de publicar pruebas de esas relaciones de poder.

Tres puntos quedaron claros en el debate en la UABJO: la Guardia Nacional es auxiliar en la lucha contra la inseguridad, porque la parte fundamental será de policías estatales y municipales por delitos de fuero común, la urgencia de capacitar a los policías locales con inversiones extraordinarias y asumir la seguridad como una condición para el desarrollo y no como una función económica.

El problema de fondo radica en que en entidades como Oaxaca y más del 75% de Estados carecen de tiempo para capacitar a sus policías, no tienen los fondos para invertirlos en seguridad y las autoridades estatales en materia de seguridad están como lampareadas, sin saber qué hacer para responder al plazo máximo de 180 días para tener un diagnóstico del crimen organizado, de sus policías locales y de las necesidades para adecuarlas a la nueva estrategia.

Y la conclusión más grave: la Guardia no resolverá la inseguridad en plazas como Oaxaca, y las policías locales…tampoco.

