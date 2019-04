Dumbo

Luis Armando Pacheco

En 1941 salió la película que algunos llaman “el eslabón más débil” de la Era Dorada del legado de Walt Disney, Dumbo, una película de una hora de duración basada en los “Roll a Book” (Historias ficticias de periódico) de Helen Aberson y Harold Pearl.

La película cuenta la simple historia de un bebé elefante que gracias a sus orejas grandes es mal visto por los demás animales y artistas de circo que le rodean, sin embargo, descubre en ellas la habilidad de poder volar y con esta habilidad logra sorprender a todos los que hacían burla de él. Este año de la mano del visionario director Tim Burton llega un remake live action.

La original de Dumbo es muchas veces mistificada y alabada por ser parte de “La edad de oro de Disney”, pero no hay que olvidar que también se le conoce como el eslabón más débil de esa era, y aunque sí es un clásico no se compara con otras películas como Blanca Nieves o la Cenicienta.

Esta cinta fue desarrollada más para ser un producto experimental que un producto realmente serio, y eso es notable desde su temática e historia hasta su creativa animación, siendo la secuencia de “Los Elefantes Rosas”, la más destacable de esa era como la secuencia más surreal e imaginativa de su tiempo, mucho de este movimiento artístico no puede traducirse a la vida real, y Tim Burton lo sabe, así que con Dumbo nos trae una historia un poco más apegada a la realidad que a lo surreal, en un punto intermedio de realismo mágico.

Las gaviotas que entregan los bebés de los animales de circo ya son inexistentes, Timothy el ratón parlante que ayuda a Dumbo en la versión animada es reemplazado por 2 niños, hijos del cuidador de elefantes, y a mitad de la película esta se aleja de la estética carnavalera para entregarnos una visión más Deco-Punk (Género artístico PostModerno derivado de la ciencia ficción donde imagina el mundo dominado por el Arte Deco). La película es virtualmente la misma pero “con más historia”.

De hecho, el conflicto de la versión original de 1941 es resuelto en el primer tercio de la versión de Tim Burton, de ahí, toma una ruta diferente hacia otro conflicto un poco más cliché pero esperado para este tipo de historia. Por desgracia está mal dirigida, los actores van de una interpretación seria a una exagerada cayendo en la parodia, hay mucho enfoque en niños actores que están empezando en la actuación, escenas que urgen una toma adicional. Pero a pesar de esta falta de dirección, se presentan imágenes realmente impresionantes e imaginativas que parecen sacadas de cuadros surrealistas, un elefante volador sobre un cohete Deco, el mismo elefante sobre una plataforma ante un público; un parque de diversiones más impresionante que aquellos en Disneylandia lleno de fenómenos y atracciones que van más allá de lo real.

Una impresionante y sólida visión artística con una musicalización realmente increíble.

La dirección e historia evitan que esta película sea realmente un clásico moderno, detalles que Tim Burton realmente está perdiendo últimamente y evitan que sea aquel gran director de los años 90; la visión está ahí, pero falta pulirse en lugares clave para hacerla un gran filme.

Dumbo recibe mi recomendación, realmente es una visión artística bastante original que aunque no logra llegar a su máximo potencial, es realmente disfrutable. Véanla con su familia.

Síganme en Twitter para ver opiniones cortas de películas y recomendaciones en @itspach.