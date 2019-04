EL QUINTO PODER DE MEXICO

¿Y la Instalación del COPLADEM en Tapachula?

Ernesto L. Quinteros

Van seis meses de la actual administración municipal que aún preside Oscar Gurría Penagos y los representantes de diferentes colonias y comunidades del municipio de Tapachula, siguen en espera de la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

Hasta este viernes no se sabía nada de la conformación de este Comité, que en teoría debió haber sido instalado desde el año pasado, para que a estas alturas ya se estuvieran priorizando las obras sociales para nuestro municipio.

¿Pero qué cree estimado lector?, de esta conformación en Tapachula, nada se sabe al respecto, y por lo tanto no hay priorización de obras en todo el municipio.

Es ahí en donde se descubre de nueva cuenta la farsa y la mentira del edil morenista Gurría, quien ante su falta de capacidad en la administración pública ha optado por andar inventando eventos sociales y promoviendo obras que no son de él.

Otras ciudades importantes de la entidad, como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, por poner algunos ejemplos, ya instalaron en una asamblea pública el Comité de Planeación de sus respectivos municipios desde el año pasado.

En pocas palabras, otra vez, en Tapachula, nos estamos quedando rezagados, y el discurso de la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios locales en el disque “Honorable” Ayuntamiento tapachulteco, es un cuento chino, un engaño.

Quienes conocen de administración pública saben que la conformación de dicho Comité es algo que podríamos describir como una acción de rutina, pero de gran relevancia e importancia, porque es ahí donde la población conforma sus propios Comités y ayudan a decidir qué obra social es prioritaria para su colonia o comunidad.

La instalación del COMPLADEM está basado en la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Planeación del Estado de Chiapas en su Artículo 8º, Fracción IV, el cual expresa la promoción y participación de las dependencias y también con base en la Ley de Participación Social.

Desgraciadamente, al parecer, los funcionarios locales y el Edil andan más preocupados en otros asuntos, en donde puedan obtener ganancias millonarias, como en COAPATAP, en donde todo indica que ya empezó el saqueo.

Mientras tanto, los integrantes de los Comités de colonias y comunidades tendrán que seguir esperando la priorización de obras sociales, hasta que el Alcalde morenista y su séquito de asesores convoquen a la integración del COPLADEM.

No hay Planeación.

Oscar Gurría, a seis meses de su gestión, se ha caracterizado por evadir una gran diversidad de responsabilidades al frente del Gobierno Municipal.

Y la falta de planeación, desafortunadamente provocará que Tapachula sigua en el camino del rezago y la marginación.

No cabe duda que gobernar Tapachula requiere de un Presidente Municipal que trabaje de tiempo completo, que tenga estrategia y organización.

Y para lograr eso se necesita de un buen equipo de trabajo, que hasta la fecha Gurría no ha logrado conformar, es por ello que sigue dando garrotazos de ciego.

Hoy en día no se sabe cuáles son los objetivos del actual Gobierno Municipal en temas relevantes como Servicios Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo Social, y Desarrollo Económico.

Por lo pronto, a los tapachultecos no nos quedará de otra que seguir esperando, porque se ve muy lejana la posibilidad de que exista un cambio.

Por hoy, ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

