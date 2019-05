ALFIL NEGRO

Una Lucha sin Cuartel

Oscar D. Ballinas Lezama

Los mexicanos están viviendo momentos cruciales por los cambios que está haciendo el nuevo Gobierno, intentando con ello mejorar las condiciones de vida, sobre todo, la de los más pobres y marginados, que por décadas habían sido invisibles ante los ojos de los que desfilaron en la ‘silla del águila’.

En los primeros seis meses de la nueva administración federal, los que dejaron el mando no se acostumbran a dejar la batuta y han iniciado una batalla entre Tirios y Troyanos; dejando en medio de esta gran tribulación al resto de la población que está acostumbrada a ver los toros desde la barrera, aunque después pague las consecuencias por su omisión en la defensa de sus derechos.

Lo que deberíamos valorar los mexicanos es la constancia y perseverancia del actual Presidente de la República, quien no quita el dedo del renglón en su lucha por cumplir lo ofrecido, sin embargo, los tiempos parecen haberle fallado en algunos ofrecimientos y es ahí donde la puerca está torciendo el rabo, porque mucha gente ya no quiere seguir esperando y exigen ver ya los resultados, como si Roma se hubiera hecho en un día.

Pudiera ser que Andrés Manuel López Obrador se haya equivocado en sus cálculos del tiempo para cumplir su palabra empeñada, lo que algunas veces ha reconocido él mismo, argumentando que es de humanos equivocarse y en una demostración de sencillez ha pedido disculpas públicamente.

El caso es que el barco nacional sigue navegando en aguas turbulentas, la tormenta política no parece amainar y parece que aún hay mucho lastre de corrupción, impunidad y de inseguridad provocada por los grupos criminales que no dejan de generar violencia, lo que es urgente tirar a las aguas claras de la justicia; solo que esto no puede hacerse de la noche a la mañana, va necesitar tiempo y un ganchito para hacer realidad este nuevo sueño que le han pintado a los mexicanos.

En otras cosas, siguen prendiéndose los focos rojos en el asunto del calentamiento global, que poco o ningún interés le pone la mayoría de los seres humanos en el mundo, ignorando o minimizando que el planeta está ardiendo y podría perderse todo vestigio de vida.

Trascendió que la ONU ha declarado que la humanidad tiene hasta el 2030 para detener el calentamiento global, asegurando que de no hacerlo el daño será irreversible, siendo entonces cuando vendrá el lloro y crujir de dientes.

En este año de las canículas perdidas se están viendo sucesos alarmantes en el mundo, como ha sucedido con el nacimiento de ríos en los desiertos, la nieve en Hawái, el deshielo del ártico en Rusia, mientras en Chicago hay más frío que en la Antártida, las olas de calor en Buenos Aires y la sequía en Puerto Rico; mientras las temperaturas bajan al máximo y provocan un frío tremendo en los Estados del norte y la zona de los Altos en Chiapas; en la zona sursureste las temperaturas han convertido en un infierno esos lugares, entre ellos la Costa del Soconusco.

Al parecer las lluvias en la Costa chiapaneca podrían llegar hasta Junio o Julio, según el Sistema Meteorológico Nacional, que además predijo que la ola de calor en diversos municipios chiapanecos se prolongará todo el año.

Frontera Comalapa dio la sorpresa al llegar a los 40 grados centígrados, no obstante estar a pocas horas de la zona en donde los aguaceros de Mayo están llegando desde hace varios días y provocando un frente frío, lo que atrajo una granizada nunca antes vista en la historia de esta entidad y que al parecer afectó a más de 90 viviendas en esa región.

Para nadie es secreto que el cambio climático amenaza la existencia de todo ser con vida, los frentes fríos y las oleadas de calor están causando estragos en todo el planeta, y Chiapas no podía ser la excepción, sin embargo, en la Costa las cosas se están poniendo como ‘ojo de hormiga’; más allá de los calores martirizantes y las tardes de bochorno, los índices delictivos siguen aumentando y la inseguridad, aunada a la migración, causan ya una sicosis entre toda la población costeña, principalmente en los municipios de Tapachula, Suchiate, Metapa, Frontera Hidalgo y Huixtla.

Por cierto, ayer corrió como reguero de pólvora otro audaz asalto cometido en contra de la CFE, en las oficinas que se ubican sobre la 9ª Norte y 21 Oriente, al parecer, los hampones lograron un botín superior a los 400 mil Pesos. Las diversas corporaciones policiacas siguen sin poder contener los delitos.

Continúan los motines en la Estación Migratoria, no obstante que el INM continúa deportando a migrantes que carecen de documentación oficial que les permita permanecer en este territorio; los caribeños se quejan de recibir malos tratos por los policías que llegan a brindar apoyo a los agentes del Instituto Nacional de Migración, aunque ahora dicen que no habrá salvoconductos y ofrecen documentación de legal estancia en Chiapas, lo que desde luego no tiene muy contentos a los cubanos, y éstos en la primera oportunidad que les dan, ’pelan gallo’.