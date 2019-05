ALFIL NEGRO

“No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal” (Proverbios 4:27)

Capeando Agua

Oscar D. Ballinas Lezama

Mientras se cumplen los tres años para echar andar las refinerías que construirá el Gobierno de la Cuarta Transformación, el precio de las gasolinas y el gas continúa supeditado a la oferta y demanda de los energéticos, lo que sigue enriqueciendo a empresarios de las gasolineras, quienes como en los casinos, ‘la casa nunca pierde’.

El problema del alto precio de los energéticos en Chiapas, según diversas denuncias de los consumidores, al parecer hay bombas para despachar gasolina ‘arregladas’ para no dar el litro completo, lo que de ser cierto, sería otra sangría a la raquítica economía de la mayor parte de los automovilistas.

Las consecuencias del actual precio de las gasolinas en México es el impacto que reflejan en los costos de los servicios y productos que son aumentados, debido a que los energéticos conforman el motor económico de la sociedad mexicana; aunque el afectado no tenga un carro de su propiedad sufre las consecuencias del aumento a los hidrocarburos al utilizar el transporte público, adquirir alimentos, ropa, etcétera, los cuales suben costos para reponer el alza en la gasolina que compran y poder dar un servicio o vender algún producto.

El costo de la energía eléctrica es otro de los pecados capitales que está pagando la sociedad mexicana, especialmente la chiapaneca, por ser una de las zonas en donde la luz eléctrica se cobra más caro, importándole un soberano cacahuate a la CFE y la Secretaría de Hacienda federal, que esta entidad sea una de las fuentes más importantes del país, donde se genera más del 40 por ciento por ciento de electricidad de toda la nación.

La Profeco se ha convertido en una especie de elefante blanco, sobre todo porque ya en alguna ocasión su titular manifestó, en entrevista exclusiva a EL ORBE, que esa institución en Tapachula no cuenta con suficiente personal para inspeccionar continuamente las gasolineras, añadiendo que los que vienen de vez en cuando a ‘checar denuncias’ están en la Ciudad de México, por lo que es casi imposible proteger al usuario, sobre todo si éste no presenta denuncia.

Por su parte, algunos usuarios, que presuntamente han sido víctimas del supuesto fraude con las bombas despachadoras en algunas gasolineras, argumentan que no denuncian porque es como predicar en el desierto, los investigados siempre salen más inocentes que una blanca paloma y los clientes solo pierden su tiempo y agarran ‘muina’ (coraje); suponen que los únicos ganones son los de Profeco, que ni sudan ni se acongojan al no hacer justicia a los afectados.

En otros temas, continúa el desabasto de agua en Tapachula y el titular de Coapatap sigue demostrando su enorme incapacidad para desempeñar ese cargo de tanta responsabilidad; más allá de la supuesta inutilidad del funcionario municipal, es urgente y necesario que la sociedad tapachulteca ponga su granito de arena para buscar una solución a este problema que cada día se acrecienta y pone a los usuarios en el filo de la navaja.

Los Diputados locales no han servido ni para tiro de escopeta, menos la comisión de Regidores encargada de vigilar las acciones de funcionarios y trabajadores del Coapatap, por lo que habría que exigirles cumplan con su chamba y visualicen el tema del desabasto de agua en la otrora Perla del Soconusco, ya que continuamente se suspende este importante servicio básico y la población se queda varios días sin el vital líquido.

Es el tiempo de lluvias es común ver a mucha gente correr con balde en mano para ‘capear agua del cielo’, ignorando la calidad de ésta y poniendo así en riesgo su salud, sin embargo, no tienen más opción que recibir el agua del cielo pues Coapatap le sigue haciendo al ‘monje loco’.

La enorme importancia de unificar esfuerzos entre el pueblo y las tres instancias de Gobierno, para buscar una solución al desabasto de agua que según los expertos no solamente tiene el problema de un Director sin experiencia ni capacidad, sino que está en el aire desde hace varios trienios el invertir en la construcción de una nueva y moderna planta potabilizadora de agua, incluyendo el cambio de su red de tubería que está obsoleta por lo vieja y deteriorada.

Por otro lado, tampoco se han echado a andar los pozos distribuidores en diversas zonas de Tapachula, lo que ayudaría grandemente a resolver el desabasto de agua, pero para ello se necesita primero la voluntad política y las gestiones adecuadas ante las instancias correspondientes, para lograr atraer el recurso económico que se necesita para enfrentar y resolver este tema.

En otras noticias, pobladores de los 12 ejidos de Tapachula insisten en que se lleve a cabo las elecciones de sus Agentes y Subagentes ejidales, pidiendo al municipio que lance la convocatoria y que el INE deje de meter las manos en este tipo de eventos; los ejidatarios explicaron que ya hubo algunos intentos de nombrar a sus representantes, pero al parecer han tratado de imponérselos y por eso exigen que se respete el padrón conforme a su credencial del IFE, no como se pretende realizar los nombramientos dejando votar a cualquier persona, tomando en cuenta que ahora las rancherías y ejidos están llenos de extranjeros centroamericanos.

Finalmente, padres de familia del Jardín de Niños “Carmen de Acebo”, ubicado sobre la 2ª. Norte, entre 7ª y 5ª Oriente, piden la intervención de las autoridades educativas para que investiguen a la Directora de este centro escolar, quien al parecer les exige el pago de 900 Pesos para inscribir a los pequeñines, lo que deben entregar hoy lunes o si no, los dejarán fuera de la escuela.

Con ello el espíritu de la Cuarta Transformación se ve trastocado, ya que el Presidente de la República se comprometió con el pueblo de México que ningún padre de familia estaría obligado a pagar cuotas por concepto de inscripciones de sus hijos. ¿Qué dirá a esto el representante de la SEP encargado de los Jardines de Niños en Tapachula?