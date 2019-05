OPINIÓN PÚBLICA

Mejorar Cultivo de Cítricos

Gonzalo Egremy

*La producción nacional de cuatro cítricos: naranja, mandarina, limones y toronja, asciende a más de 5.5 millones de toneladas anuales: productores

*De la variedad “mexicano” como “persa”, tenemos cosechas anuales por más de 2.5 millones de toneladas; Chiapas uno de los Estados productores.

Para los productores de cítricos del país, recibir capacitación de parte de especialistas sobre cómo prevenir y combatir plagas y enfermedades, manejo y control de cosechas, representa aumentar productividad, calidad y sanidad.

“Así, es posible atender de manera satisfactoria la demanda nacional de cítricos y generar excedentes para exportación”, afirmó el dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Eduardo Orihuela Estefan.

Durante un curso de capacitación dirigido a productores de cítricos y representantes de asociaciones locales de diez estados de la República, entre ello, de aquí del Soconusco, Chiapas, en particular de limón de las variedades “mexicano” y “persa”, impartido por especialistas de Agricultura y Desarrollo Rural (por conducto del Senasica) señaló que “la capacitación y actualización de métodos fitosanitarios, será la llave que permita abrir nuevos mercados, mejores ingresos para los productores y divisas para el país”.

Dijo que el esfuerzo de los citricultores mexicanos ha hecho posible que “prácticamente todo el año haya oferta del producto en las principales tiendas y en mercados al menudeo”, aunque reconoció que la estacionalidad y la presencia de algunas plagas provocan “vaivenes que se manifiestan en contracción de la oferta y, en ocasiones, aumento exagerado del precio del producto”.

En su oportunidad, el presidente de la Unión Nacional de Productores de Limón de CNPR, Bernardo Bravo Manríquez, destacó la importancia de que “todos los productores y controladores para el manejo de los cítricos, debemos estar bien informados sobre plagas y enfermedades, con nombres y su comportamiento en los árboles o en las frutas de los diferentes cítricos, para su combate y control oportunos”.

Añadió que, si los productores notan síntomas o presencia de manchas o huevecillos, “debemos actuar de manera inmediata”.

Se refirió a los valores de producción y dijo que, tanto de limón de la variedad “mexicano” como “persa”, andamos en cosechas anuales por más de 2.5 millones de toneladas.

Si a estos valores sumamos las cosechas de naranja, mandarina y toronja, nos vamos a alrededor de 5.5 millones de toneladas al año.

Dijo que si por falta de capacitación y organización de los productores, o de comunicación con los técnicos especializados de SADER (Senasica), se llegara a presentar una enfermedad o una plaga considerada exótica; es decir, que no exista en el país, como en su caso ocurrió con la llamada HLB (Huang-Long-Bing) o “dragón amarillo” de origen chino, los daños pueden ser cuantiosos.

También se mencionó que es necesario mejorar o introducir programas de aprovechamiento integral del agua y de la necesidad de intensificar proyectos de investigación, en particular de mejoramiento genético de la citricultura, lo cual se podrá lograr con la participación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

“Estos son problemas que nos obligan a productores, cosechadores, transportistas y comerciantes, de la necesidad de estar alertas en todo momento para evitar la propagación de hongos, virus, bacterias y también insectos-plaga”.

Los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Oaxaca, son importantes productores de cítricos, tanto de naranja, toronja, lima y mandarina, también aportan en cuanto a limón persa, pero en lo que se refiere a Michoacán, se ha perfilado en los últimos años como el principal productor de limón de la variedad “mexicano”. Le siguen Colima y Guerrero

El Taller de Capacitación sobre Fitopatología y Plagas en Cítricos, se llevó a cabo en instalaciones del Centro Nacional de Referencia Fito y Zoosanitaria, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ubicado en Tecámac, estado de México.

Los productores de limón de esta región de la Costa-Soconusco, se han mostrado satisfechos por los cursos para atender de mejor manera y pronto, alguna enfermedad que presente ese cultivo en unas 1,200 hectáreas, de donde viven unas 500 familias; y el mejor estímulo debe darlo el gobierno federal para que el limón no se encarezca, ¿no cree usted?.

