Piensen por un momento si Superman hubiera llegado a la Tierra y en lugar de ser un chico ejemplar se convirtiera en un psicópata, no porque haya tenido una educación errónea o malos padres, sino porque está en su naturaleza. Esta pregunta es el enfoque de la película Brightburn, producida por James Gunn (Guardianes de la Galaxia 1 y 2) y dirigida por David Yarovesky (The Hive) llega a nosotros una película de superhéroes poco común.

La película toma como base el concepto de Superman, un niño que llega a la Tierra como un bebé en una capsula del espacio exterior, poco a poco se da cuenta que no es como los humanos que lo rodean y que tiene superpoderes. Sin embargo, la película toma un enfoque más siniestro, donde el niño, al cumplir cierta edad, siente un llamado de su propia naturaleza a tratar a los que le rodean como criaturas insignificantes ante él.

Poco a poco irá vengándose de aquellos quien considera un peligro así como torturar a otras víctimas por el simple placer de la violencia. Aprecio la historia por darle cierto giro a una de los conceptos más universales de la historia, pero su ejecución no es tanto satisfactoria.

La película pertenece al género del Terror, aunque se notan los problemas de adaptar este concepto a dicho género, pues la mayor parte del tiempo tiene que depender de “sustos” para crear tensión en lugar de dejar a su propio concepto actuar por sí mismo y crear algo interesante.

Hay elementos que pueden aprovecharse para crear terror o sentido de perturbación, como el gore o el aspecto Lovercraftniano son censurados o poco explorados para que la película sea digerible en lugar de hacer algo realmente nuevo. Las actuaciones son satisfactorias, mas no excelentes; la cámara abusa mucho del efecto strobelight para ejecutar sus espantos, las primeras veces es interesante pero ya la cuarta es cansado; los efectos son el punto débil de la película, haciendo notar el bajo presupuesto que tiene, sin embargo, improvisa con lo que hay disponible aunque no todo salga tan bien como esperan.

En conclusión, esta cinta tiene un gran concepto que vale la pena explorar, pero no es aprovechado para crear dinámicas o eventos interesantes. Si les gustan las películas de terror diferentes a lo clásico, la recomiendo.

