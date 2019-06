ALFIL NEGRO

Se Necesita Ayuda Federal

Oscar D. Ballinas Lezama

“Se logró que al menos en los siguientes 90 días, no se aumente el cinco por ciento en los aranceles, ahora tenemos que darle seguimiento a los acuerdos que se llevaron a cabo y, ver que éstos, no dañen la economía mexicana”, dijo José Antonio Toriello Elorza, presidente de Coparmex en el Soconusco Chiapas.

“El hecho de que el gobierno estadunidense devuelva a los migrantes a nuestro país, en donde los mexicanos estaremos comprometidos a darles seguridad social, educación y vivienda, nos va a salir muy caro a todos”, enfatizó el empresario tapachulteco.

Añadió que ahora se debe contener de alguna manera la migración futura en la frontera sur, por lo que el Gobierno Federal deberá implementar un plan en el que sepan los connacionales qué se va hacer con todos los migrantes que va a devolver los Estados Unidos de Norteamérica a México.

El líder cameral añadió que los miembros de la Coparmex están dispuestos hacer una propuesta de desarrollo económico para el sur sureste mexicano, considerando que ya existe un proyecto del transístmico que ya es un hecho, conforme lo ha anunciado el Gobierno Federal, precisó.

“Lo tenemos todo para hacer una segunda contención económica en la frontera sur, ya existen los elementos como una carretera de cuatro carriles, un aeropuerto internacional, un puerto de altura y estamos en una frontera, por lo que el gobierno federal debe tomarnos en cuenta dentro de un plan integral de desarrollo; sobre todo porque ya tenemos una apertura con países como China, donde los soconusquenses exportan banano, podemos abrir nuevos mercados internacionales y lograr que Puerto Chiapas en el futuro nos quede chico para las exportaciones”, afirmó Toriello Elorza.

Más adelante señalaría que si el Gobierno Federal quiere seguir con la política de brazos abiertos para los hermanos centroamericanos y demás países con problemas migratorios, se tiene que apuntalar antes un crecimiento económico, desarrollar e industrializar la zona, se necesita mucho apoyo gubernamental con la infraestructura y que se permita al sector empresarial hacer su chamba; solo así, creando fuentes de trabajo formales, no informales, sin dádivas ni programas sociales para regalar dinero, se podrá dar respuesta positiva al problema de los migrantes en esta frontera sur.

Finalmente, reconoció que la puerta abierta en la frontera sur se debió quizás a que no midieron la cantidad de gente que podía llegar, además de que nadie estaba preparado para eso, tan es así, que las dos primeras grandes caravanas provocaron un caos tremendo, aunque hoy en día parece que se ha retomado un poco de control.

Alfredo Gálvez, empresario de agencias de viajes, mencionó que las caravanas de migrantes que se empezaron a ver en Octubre en la frontera del sur de México, cuando la gente de la línea fronteriza en el norte del país estaban distanciados, ante los acuerdos migratorios recientes con los norteamericanos, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Baja California Norte y Tamaulipas, son las entidades que van a recibir a los migrantes que va a devolver el país del norte, para dar tiempo a tramitarles sus documentos de ingreso, señaló.

“Mientras eso sucede van a tener que lidiar con la inseguridad en sus regiones, como lo hacen los soconusquenses desde que se incrementó en esta zona la presencia de migrantes indocumentados y para ello tendrán que trabajar de la mano con nosotros porque lo que suceda acá, les va a repercutir allá”, sentenció el empresario.

Luego añadió: ”Recordemos que hasta hace unos meses el discurso del gobierno federal era de tolerancia e invitación a los migrantes, hoy, ese discurso ha cambiado al igual que algunas acciones para tratar el flujo migratorio, esos cambios se empiezan a notar en Tapachula en donde vemos que el centro de esta ciudad está más despejado de indocumentados, con quienes muchos ya se habían acostumbrado a convivir, hasta con los perniciosos que ahora esperamos que queden bajo el control de la Guardia Nacional”.

Hoy, a las 11 horas, en las instalaciones del Planetario del Colegio de Bachilleres de Chiapas, el escritor Víctor Hugo Robledo González presentará su obra literaria ‘Inolvidable Infancia’, mientras que el escultor motozintleco, Hermelindo Roblero Zunún, inaugurará la exposición escultórica ‘Dios y la naturaleza’. La entrada es gratis.