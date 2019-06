OPINIÓN PÚBLICA

Por: Gonzalo Egremy

El Trabajo Infantil

*Violentan derechos de niños, niñas y adolescentes por la explotación laboral y por evitar el sano crecimiento y a la educación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil apenas en el 2002, para hacer conciencia de la magnitud de este problema y unir esfuerzos para erradicar esta realidad.

El 12 de junio (como ayer) de cada año, añade la ONU, existe la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas de los gobiernos, las patronales y sindicatos, la sociedad civil, los medios de comunicación y muchos otros actores locales, en la lucha contra el trabajo infantil.

Aquí en esta región fronteriza Costa-Soconusco, es una triste realidad que se observa a cada minuto, hora, día y todo el año, en la que cientos o quizá miles de niños, niñas y menores de edad “laboran” en toda clase de actividad en la vía pública, muchos hasta de “limpia parabrisas”.

Reiteramos que existe la creencia relativamente extendida en México de que el trabajo infantil es inevitable, aceptable e incluso bueno para la formación de niños, niñas y adolescentes, indica UNICEF aquí en el país.

Para nadie, al menos en esta zona fronteriza sur con Centroamérica, es secreto el gran número de niños trabajando, en todo, en la calle, en centros comerciales y mercados públicos.

La UNICEF agrega que “El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente del derecho a estar protegido contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte. Es decir, a desarrollarse plenamente.

En estos momentos, muchos hogares se enfrentan a la caída de sus ingresos o incluso a la pérdida de empleos. Ante esta situación, el trabajo infantil puede suponer un apoyo a la economía familiar.

La diferencia entre géneros también es notable: el trabajo infantil tiene más incidencia en niños que en niñas (los niños trabajadores son casi el doble que las niñas, dos millones y medio frente a un millón doscientas mil).

Pero las estadísticas no hablan del impacto del trabajo doméstico, que afecta más a niñas que a niños.

Según la ONU, unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil; ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar.

La labor infantil, con tal de obtener un ingreso para llevar a casa, provoca tristeza porque hasta ahorita no ha habido gobierno que cumpla con el respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no cree usted?

BISBISEO

Los dos sujetos detenidos por policías federales la semana pasada, como presuntos responsables de traficar con extranjeros (en las caravanas de inmigrantes que ingresaron a México violentamente en meses pasados), fueron puestos en libertad por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal aquí en Tapachula//La Fiscalía General de la República no acreditó los delitos y el juez de control ordenó la libertad, sin embargo el caso no está cerrado y las investigaciones continúan; pero ellos ya se decían “presos políticos”//Por cierto, el gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador, anunciará en breve que aumentó de 5 mil millones de pesos a 9 mil millones de pesos para los estados del norte del país, para los programas que harán frente a los extranjeros enviados por los Estados Unidos en espera de sus juicios de asilo en tierras gringas y para los inmigrantes que lleguen a intentar cruzar a los EU//¿Y para esta región y Chiapas en donde se encuentran más de diez mil extranjeros que buscan seguir al norte, cuántos miles de millones de pesos serán destinados por el gobierno de AMLO?. Es pregunta//Se bisbisea que en el saqueo al abandonado Hospital Regional, presuntamente se encuentra inmiscuido un sujeto de apellido Zozaya, con alto cargo en la VII Jurisdicción Sanitaria y que conduce una camioneta último modelo con valor de no menos 500 mil pesos//Ampliaremos//Salud.