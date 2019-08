EL QUINTO PODER DE MEXICO

Funcionarios Inhumanos

Ernesto L. Quinteros

Cada día que pasa, no cabe duda, los funcionarios municipales del destartalado Ayuntamiento de Tapachula, que aún mal dirige Oscar Gurría Penagos, aparte de ser sindicados de corruptos, prepotentes y de mantener a nuestra ciudad sumida en la inseguridad, la prostitución y la pobreza por la falta de obras y de proyectos que impacten en la economía local, también son “inhumanos” e insensibles a los problemas de las clases más desprotegidas.

Un grupo de personas de la tercera edad nos hizo llegar una denuncia que en la administración del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ya no perdonan a nadie en los excesivos cobros, y ahora no solo han desaparecido convenios y acuerdos con colonias, sino también con grupos vulnerables.

Nos comentaron que, en los inicios de la actual administración local, cuando las expectativas ciudadanas eran muy elevadas, porque todos estaban en espera de que los funcionarios morenistas cumplieran con los compromisos adquiridos con la población, los usuarios del COAPATAP celebraron y vieron con buenos ojos el hecho de que a las personas de la tercera edad se le hicieran descuentos de hasta el 50% en sus recibos por el consumo de agua.

La medida fue implementada por el exdirector del organismo Luis Eduardo Guízar Cárdenas, pues muchos ancianos en Tapachula viven solos, y en condiciones económicas muy precarias.

Por ello, mediante un trabajo administrativo, se aplicó el descuento directamente en los recibos de las personas adultas mayores, es decir, había un padrón previamente estudiado para ayudar a quienes menos tienen.

Sin embargo, con la entrada de César García en la Dirección General del organismo, la medida se modificó, y ahora no hay descuentos para este grupo vulnerable.

Pero no solo eso. Hoy, quienes quieran hacer valido este tipo de descuentos debe trasladarse hasta las oficinas centrales del organismo operador de agua.

Esto representa muchos riesgos para una persona adulta, sobre todo para quienes presentan ya una discapacidad, independientemente que también deben de presentar un examen médico, entre otros requisitos que ahora piden en el Comité de Agua Potable.

Y una vez cumplido todos los trámites correspondientes, el beneficiario de dicho descuento tiene que acudir personalmente a realizar su pago con su respectiva identificación hasta las oficinas centrales en la colonia “5 de Febrero”.

Es decir, el objetivo es evitar dar beneficio para los grupos vulnerables, que cada día que pasa se dan cuenta que este Gobierno Municipal emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aparte de ser señalado de actos de corrupción, de practicar el nepotismo, abuso de autoridad, fraude, más todo lo que se acumule, también son inhumanos.

Es donde nos salta la pregunta, ¿ese era el cambio que tanto prometieron? ¿Por qué tanto trámite burocrático, cuando pueden ayudar a las personas adultas mayores de manera pronta?

Denuncian Obra Inconclusa.

Y hablando de los malos funcionarios, habitantes de la colonia “Las Américas 1” de la ciudad de Tapachula denunciaron que existe una obra inconclusa por parte del Gobierno Municipal actual.

Según los mismos vecinos, dicha obra fue asignada de manera directa a un empresario constructor, que resulta ser dirigente de un grupo de ingenieros en este municipio…¿será?

Lo que sí es una realidad es que los trabajos son de pésima calidad, que después de haber concluido supuestamente la rehabilitación del drenaje y alcantarillado sanitaria les dejaron las calles llenas de baches y escombros, y con las lluvias de la temporada el lugar se convierte en un potrero.

Cabe mencionar que las familias de la Calle Uruguay, entre las Avenidas México y Venezuela, de dicha colonia ya recurrieron al encargado de la obra para exigir que se concluyera los trabajos con calidad, sin embargo, solo les informaron que se iba a “tapar” las excavaciones, pero el resultado es que, las afectaciones a los vecinos sigue.

Así que todo indica que el aún edil Oscar Gurría, anda en todo, menos en lo que en verdad importa.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

