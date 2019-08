OPINIÓN PÚBLICA

Comicios en Guatemala

Gonzalo Egremy

*Ayer se llevó a cabo la segunda ronda en las elecciones presidenciales en el vecino país de Guatemala; habrá consecuencias para esta región fronteriza.

*De implementar las políticas públicas que prometieron en campaña, no se duda que esta zona de México se convierta en refugio de más delincuentes.

El candidato presidencial de Guatemala, Alejandro Giammattei, hasta el momento de redactar la presente (17:30 horas), llevaba la delantera a su contrincante, Sandra Torres.

Los dos participantes en esa carretera a la Presidencia chapina, se enfrentaron el año pasado, pero no obtuvieron el 50 por ciento más uno de la votación, por ello ayer fue “el desempate” en el que todas las encuestas internacionales daban por ganador a Giammattei, con un 18.2 por ciento porcentuales.

El que triunfe tomará el cargo de Presidente de Guatemala de Enero de 2020 y hasta el 2024, sustituyendo al cómico de televisión, Jimmy Morales, que enfrenta un rechazo popular y de sectores productivos, por haber aceptado y firmado un acuerdo con los Estados Unidos que declara al vecino como “Tercer país seguro”, para contener los flujos migratorios salvadoreños, hondureños y de esa misma nación.

Quién triunfe encontrará a una Guatemala golpeada por altos índices de inseguridad, de pobreza (60 por ciento de su población), desempleo, impunidad y corrupción, factores que empujan a la migración al norte.

Pero como decíamos en las primeras líneas, quien gane la Presidencia, y de poner en práctica las públicas prometidas en campaña, traerá consecuencias para esta región limítrofe, concretamente para Tapachula.

Alejandro Giammattei, ofertó que de llegar a la Presidencia, buscará legislar que se aplique la pena de muerte para delincuentes (incluyendo los de cuello blanco); y de seguro, cuando entre en vigencia esa Ley, los hampones, traficantes de armas y de seres humanos, correrán hacia un lugar en donde puedan seguir con sus actividades criminales impunemente.

Y ese lugar es esta región limítrofe, el Soconusco-Costa de Chiapas, desde donde continuarían haciendo lo que han hecho por años, robar, asaltar, matar, secuestrar, traficar y demás delitos.

La Ley de pena de muerte a los delincuentes en Guatemala, provocaría el “efecto cucaracha” hacía esta región sur de México.

Aún cuando las pandillas transnacionales Maras ya se encuentran operando aquí desde hace muchos años, llegarían cientos o miles más.

Por su parte, la otra la candidata, Sandra Torres, prometió que ordenará a las fuerzas armadas a salir a las calles a combatir la inseguridad, y de seguro, de ganar, surtirá el mismo “efecto cucaracha” con la delincuencia de aquel país.

Ambos candidatos rechazan el acuerdo firmado por el actual presidente, Jimmy Morales, y los Estados Unidos, de tomar a Guatemala como “tercer país seguro”, pero no concretizarlo cuando algunos de los dos llegue a la Presidencia, Donald Trump no se andará por las ramas y castigará al vecino país imponiéndole aranceles y quitándole apoyos económicos.

A nuestra región del Soconusco-Costa de Chiapas, no le podrá ir peor con cualquiera que gane la Presidencia, ¿no cree usted?

Bisbiseo

También ayer el PRI llevó a cabo la elección interna para renovar su dirigencia nacional en todo el país. ¿Y qué cree amable lector?, pues a pesar de haber sido rechazado por la ciudadanía en todo México en los últimos comicios, por las causas conocidas y públicas en radio, televisión y prensa escrita, una participante para dirigir el CEN del tricolor, denunció actos ilícitos durante la poca votación y convocatoria que tuvo ese partido: urnas embarazadas a favor de Alejandro Moreno Cárdenas (a) Alito; compra de votos hasta por 3 mil Pesos para despensas por quién votará por “Alito”, pero que hubo inconformidad porque al final solo dieron cien Pesos; robo de urnas, como el registrado en Aguascalientes y por ello se canceló la elección en ese lugar//Aquí en la región y casi en todo la entidad, los que militan o militaban en el tricolor ni caso hicieron al llamado para elegir a su nueva dirigencia nacional//No, si los refranes populares siguientes le quedan como anillo al dedo: “Cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde”; “Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”; y finalmente, “Defender al PRI es como rasurar a un muerto, se amella la navaja y se desprestigia el barbero”/Salud.